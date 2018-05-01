2018国际田联钻石联赛—上海站圆满落幕-民间高手闪亮钻石舞台

晨报记者 王嫣

5月12日晚，2018国际田联钻石联赛－上海站，在上海体育场圆满落幕。来自世界各地的100多位田径名将们在16个项目中展开激烈争夺，最终，共刷新5项赛会纪录、8个该项目年度最好成绩和16个个人最好成绩。其中，中国军团在现场观众的助威下表现神勇，取得了2冠、2亚和2个季军的佳绩。

0.01米和0.01秒的遗憾

去年的国际田联钻石联赛上海站，巩立姣和苏炳添为中国军团带回两冠，令中国田径倍感振奋。而上周六晚，巩立姣在女子铅球项目上的表现依然强势，第二投便投出19.99米的今年世界最好成绩，可以说提前锁定冠军。“今天这个成绩说实话我没有想到，因为年龄越来越大、伤病也越来越多，加上刚换教练，磨合刚3个月。”不过巩立姣仍然有遗憾，19.99米的成绩，距离20米这个理想目标，还是差了0.01米。“今天没进20米有点儿可惜。下一个目标就设在20米吧。”

更感觉可惜的是苏炳添，堪称“世锦赛决赛”水准的男子100米比赛，苏炳添起跑强劲，前半程优势明显。直到冲线，他和英国黑马里斯也是齐头并进，苏炳添自信地举起胳膊庆祝，还收到了象征冠军的花束。但此时计时显示，他的成绩是10秒05，而冠军里斯10秒04，苏炳添0.01秒屈居亚军。“以成绩来讲还是有一点超出预期，比去年10秒09要好。只是今天有一点点顶风，又下雨，比赛环境不是最理想。”苏炳添虽有遗憾，但这个成绩给他更多的是信心。尤其这次百米大战，9名选手中7人都曾跑进10秒大关，含金量相当高。在这样的高水平对抗中，苏炳添和谢震业能获得二、三名，也显示了中国男子短跑的实力。

此外，吕会会以66.85米的今年世界第二好成绩获得女子标枪冠军，新秀石雨豪获得男子跳远亚军，薛长锐获得男子撑杆跳第三。

顶级赛事带动群众体育开花

作为国际田联旗下最高规格的顶级职业联赛，钻石联赛上海站9年来一直为申城和全国的田径爱好者带来世界一流的赛事盛宴，同时也努力在高端赛事和群众体育发展之间架起桥梁，为民间田径爱好者提供参与机会和展示舞台。

5月6日上午，“钻石亲子嘉年华”活动在淮海路等4个沪上主要商圈火热开展，通过趣味横生的运动和亲子活动，向市民展示田径魅力。去年备受好评的“钻石联赛异程接力赛”今年也再度火热开赛，吸引了120多支来自民间的跑步爱好者参加，从小学生到高龄跑者，都在参与活动的过程中将“活力、热情、拼搏、进取”的城市精神传递了出去。5月12日，从120余支预赛队伍中脱颖而出的十组民间跑友队伍提前踏入了星光熠熠的上海体育场，为当晚的钻石联赛上海站进行垫场赛。他们在世界级大赛舞台上奔跑、接力、冲刺的英姿，不仅鼓舞了更多看台上的普通观众，也展示了中国群众体育运动的发展成果。

此外，本届赛事还延续了体教深度结合的传统，继续推出“世界田径名将进校园”、“中学生田径钻石赛”等一系列面向中学生的推广活动，进一步致力于体育后备力量的培养。在5月10日举行的“世界田径名将进校园”活动中，奥运会、世锦赛“双料”百米冠军加特林和中国的两位百米小将许周政、梁劲生一同走进七宝中学，亲自为学生运动员传授技巧，并与他们进行实战演练，让学生们受益匪浅。12日傍晚，来自上海的优秀中学生运动员代表们也踏上了钻石联赛的赛场，通过垫场赛展示了来自中国田径未来力量的风采。