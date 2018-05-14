零售新物种纷纷现身沪上

晨报记者 钱鑫

在舒适的商场内购物，让人想逛、想看、想shopping；看到各种更新、更潮、更划算的商品，禁不住就想出手购买……日前，市商务委主任尚玉英介绍了 《全力打响“上海购物”品牌 加快国际消费城市建设三年行动计划（2018-2020年）》相关情况。

今后，上海将以满足需求、创造需求、引领需求为导向，着力增强消费对经济发展的基础性作用，抓住举办中国国际进口博览会的契机，主动顺应消费需求升级的大趋势，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高供给质量和效率。大力推动新业态、新模式发展，以供给创新释放消费潜力，创造品质生活。云集全球优质商品和服务，使上海成为全球新品首发地、引领国际消费潮流的风向标和人人向往的“购物天堂”。

而记者在采访中发现，最近，一些零售新物种纷纷现身沪上，它们将带给消费者更多的消费产品和消费体验。

苏宁小店实现自助买单

苏宁为贴近消费者又出新招：日前，离用户最近的O2O生活服务平台苏宁小店在沪亮相，这是由实体门店和独立APP结合而成，构建在最后一公里基础上，满足消费者购物、一日三餐、闪送等生活购物和日常服务需求。在苏宁小店，消费者可通过扫描产品二维码，实现自助买单。到本月底，苏宁小店将开25家。

据悉，苏宁小店有三种形式：一种是社区店，主要服务附近3公里之内的社区，主要特色是生鲜品类的搭建，满足社区的一日三餐；第二种是CBD店，满足的是轻餐饮需求，主要售卖像便当、寿司、烘焙这类的快餐、简餐；第三种是大客流店，比如在高速公路店、商圈、地铁站等区域的门店。苏宁小店由实体门店和独立APP结合而成，消费者可以在门店进行购买，同时也可以实现APP下单配送到家。同时也提供现场选购配送到家及APP选购到店自提服务。

苏宁小店坚持基于大数据的精细化运营与落地点位的质量管理。在前期选品阶段，面对不同的消费场景，小店会在有限的店面上线更切合用户消费习惯的商品，配合APP线上的虚拟货架，精准高效地实现对用户消费需求的满足。

据悉，日前，苏宁提出对“迪亚天天”的收购，加快“迪亚天天”存量门店的整合、改造进度，预计收购完成后上海市场的门店达到500-600家。

除了酒水饮料、日用百货等基础便利店商品以外，小店通过与各类生鲜品牌达成合作，迅速上线蔬菜、水果等来自各地优质货源的生鲜产品，主打“当天进货，当天销售”的概念。在蔬菜方面，苏宁小店目前与崇明5000亩生态基地直供合作，后期也将开启青浦、南汇等原产地蔬菜直采。在进口水果方面，苏宁与海航供应链进行战略合作。

智慧零售多业态加快落地

除了苏宁小店外，苏宁集团提出2018-2020年全国互联网智慧门店数量达到20000家的战略目标。互联网智慧门店将推动智慧零售、跨界零售、品质零售、绿色零售等新模式、新业态发展，着力打造全球零售创新中心。

加快苏宁易购生活广场开发建设，苏宁生活广场是苏宁8大产业线下落地的平台升级苏宁易购云店，苏宁易购云店是电器及周边产品的延伸，到2020年苏宁易购云店计划达到11家（目前1家）；利用互联网技术不断迭代升级，为消费者提供一站式的家装整体解决方案，到2020年苏宁易购店计划达到64家（目前56家）。这些店将增强场景化、立体化、智能化展示功能打造标杆。

除了苏宁小店以外，还将加快苏宁易购县镇店开发建设，建立起全新的O2O农村电商新模式，到2020年计划达到65家（目前58家）。

同时，还将加快一些专业业态的发展：加快苏宁红孩子母婴店开发建设，为母婴用户提供海量正品、科学育儿等全方位一站式解决方案，构建母婴行业独有且完备的O2O渠道通路，到2020年计划达到12家（目前1家）；加快苏宁苏鲜生门店开发建设，将“生鲜+美食+配送”相结合，打造O2O品质生活超市，到2020年计划达到18家； 加快苏宁体育店开发建设，基于苏宁在零售、体育媒体、足球俱乐部等方面的产业资源优势，到2020年计划达到8家； 加快苏宁影城开发建设，在影院的基础上“+娱乐、+儿童、+休闲、+文化”，打造苏宁特色的文化线下O2O平台，到2020年计划达到12家（目前1家）；还有苏宁极物店精选新奇特的独家商品来建立年轻的时尚阵地；苏宁汽车超市打造汽车O2O零售新模式。

爆品玩家大秀高科技产品

日前，“有生品见”全球首家店在上海七宝万科广场亮相。这家面积1000平方米的店，涵盖了出行、家居、智能、家电、服装等十大品类，用平衡车、黑武士游戏手柄、磁力积木、小爱AI音箱、AI摄像头等智能家居产品，打造了一个集中的潮玩体验区“爆品玩家站”，展示了生动有趣的智能生活新场景。

超级高科技产品puppy和小默相机，puppy是一款可以智能跟随的行李箱，工作人员让puppy 搭载智能摄像头小默相机跟随工作人员的平衡车，玩出了“会跟随拍照的智能行李箱”。店铺爆品货架上的热门产品均配置了重力传感器，当消费者任意拿起其中一个，系统马上自动感知，该商品的信息会在旁边的大屏幕上一目了然，顾客还可以在屏幕上扫码线上下单，将店内有限的空间拓展到更多线上可售品类。

消费者走进店里，门口顶部多台智能摄像头可以实时监控进店客户的信息及客流轨迹，帮助直观了解店内各区域的人流密度、停留时长，并分析不同性别、年龄对于不同商品的喜好程度，为选品提供数据化的科学参考。

作为新零售业态的全新探索，“有生品见”采用了开放的场景式店铺设计，大量应用超新的前沿科技，为消费者打造了与众不同的新奇、互动式的智能购物体验。店内商品还配备了RFID电子标签，这项智能识别技术在仓储、物流、配货、陈列等商品流通环节全面应用，极大提升了店铺运营效率。同时RFID无感收银柜台还支持快速自助结账，大大缩短了消费者排队结账的时间。消费者表示：“这是一个有颜值、有个性、爱科技、好玩有趣的生活方式新零售业态。”

“有生品见”CEO朱桂安表示：“希望未来以大数据为基础，不仅为消费者构建新奇个性的体验场景，同时通过精准的消费者识别与洞察，更好地满足他们对高效率购物的需求。”

生活美学的艺术街区

上海人熟悉的愚园路，曾在上世纪八九十年代“破墙开店”的热潮下变得“小、乱、散”，违章搭建杂乱、公共景观封闭，作为联接上海中心商业区块的重要纽带之一反而成为了一条商业断层。为恢复愚园路精致的街区形象，激活愚园路商业价值，目前正在打造以生活美学为特色的艺术商业街区，通过公共景观改造、外立面修缮、业态结构调整、招商运营等一体化运作管理，如今的愚园路已展现出“精品城区、活力城区、绿色城区”的崭新面貌。

愚园路兴起于上世纪20年代，由风格各异的花园别墅、英式现代公寓和新式里弄汇集而成。历史文化渊源深厚，名人故居、历史建筑众多，如爱国人士沈钧儒、文坛三剑客施蜇存、戏剧表演艺术家祝希娟等都曾居住于此。

目前，长宁区率先将愚园路的江苏路至定西路路段作为，调整、重塑愚园路风貌及业态，激活愚园路人文历史基因，触发愚园路商业潜力。在长宁区较为欠缺文化历史街区的前提下，将此段长800米的历史名街打造为“跨界生活美学体验街区”。

引入美式西部风格的创意牛排馆Ribone Steakhouse，打造极致美食体验； 在良设感受独特的场景体验式私厨零售概念店； 在本质生活与花艺为伴，享用下午茶和文艺范儿十足的设计师产品……

将长宁区工人文化宫作为愚园路时尚创意业态的综合窗口进行打造，未来这里将定期举办时尚创意主题活动； 医药职工大学将被升级为“承载社区功能”的公益配套、“时尚创意业态”的主题工作室、“小空间大家庭”的文创人才公寓、“体验式复合型”的共享公共空间。在已经启动的二期建设中，时尚创意产业在愚园路的可落地面积约为1万平方米。

通过保护性改造建设，打造具有人文关怀的“文化风貌社区”。聚合文创设计师品牌，建设线下文创展示平台，投资孵化并帮扶初创艺术文化品牌建设，打造常有常新的“生活美学街区”。近年来还举办了丰富的艺术展览、时尚活动和主题工作坊，如草坪音乐会、上海时装周国际设计Showroom、城市设计节等，传递“艺术生活化、生活艺术化”的跨界生活美学理念。全方位盘活社区型文创发展生态环境，逐步形成中山公园商圈的特色休闲区域，最终塑造长宁区“文化、商业、创业、旅游”联动的城市时尚生活新地标。

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上海已成国际国内名牌

全国首发的首选地

上海已是国际国内知名品牌全国首发的首选地，也是全国“首店”“旗舰店”超集中的城市，2017年在沪举办全国首发活动的品牌有1265个，举办各种发布活动592场，有226家“首店”进入上海。今年一季度，中国内地共有97家首店（不包括中国港、澳、台地区的16家），其中落户上海50家，占比超过一半以上。

上海计划于5月底举办“打造全球新品首发地”的启动仪式，吸引国际国内名牌新品、老牌新品、名家新品和新人新品在沪发布，让更多新潮的消费品牌在沪集聚。