莫斯科大剧院十七年后重返上海大剧院，点睛“上海之春”-《沙皇的新娘》呈现俄罗斯现实主义歌剧

晨报记者 邱俪华

今晚起至16日，享誉世界的莫斯科大剧院将在上海大剧院上演俄罗斯作曲家里姆斯基·柯萨科夫的歌剧《沙皇的新娘》，这场演出也是第三十五届上海之春国际音乐节的重量级演出之一，俄罗斯名团将成为本届“上海之春”的一大亮点。

莫斯科大剧院是俄罗斯文化艺术的象征，与位于圣彼得堡的马林斯基剧院都是俄罗斯拥有国际级声誉的顶级院团，而与马林斯基剧院相比，莫斯科大剧院的歌剧团和芭蕾舞团是世界上最为古老的团体之一，拥有众多顶尖的歌唱家和舞者。在上海大剧院开幕不久后的2001年，莫斯科大剧院芭蕾舞团就曾在此上演芭蕾舞剧《天鹅湖》，轰动一时，时隔17年，莫斯科大剧院歌剧团携《沙皇的新娘》 回归上海大剧院，这部歌剧此前曾在第43届香港艺术节上演出，也是莫斯科大剧院的代表作品之一。

里姆斯基·柯萨科夫名作 俄罗斯歌剧经典之作

从《野蜂飞舞》 到《天方夜谭》，俄罗斯“五人强力集团”成员之一的尼古拉·安德烈耶维奇·里姆斯基·柯萨科夫堪称最具民族风情的音乐家，其作品多以俄罗斯民歌为基础，艳丽的旋律和丰富的配器为最大特色，具有民族性的同时也在世界各地广为演出。

里姆斯基·柯萨科夫一生共作15部歌剧，《沙皇的新娘》 是其第九部作品。俄罗斯指挥大师，也是本次莫斯科大剧院版歌剧《沙皇的新娘》 的音乐总监格纳迪·罗杰斯特文斯基说：“我认为《沙皇的新娘》堪称特级杰作。这部作品有里姆斯基·柯萨科夫的所有特色——动人的旋律，对形式和戏剧动作的超群理解力。尽管这部四幕剧耗时颇长，但演出时令人感到时间过得飞快；绝对没有冗长或俗套的段落。”

《沙皇的新娘》取材于历史，剧中的主要人物在俄罗历史上多有原型。故事发生在著名的暴君“伊凡雷帝”（即伊凡四世）当权时期，以其第三任妻子玛尔法在新婚不久后便离世的悲剧故事为蓝本，讲述了在当时历史背景下，平民美女玛尔法的悲剧爱情故事：沙皇禁卫军官格里高利爱上玛尔法，试图以迷药从其恋人手中横刀夺爱，却未料自己的情妇因妒成恨引发牵连大波，后玛尔法被伊凡四世选入宫中，成为其第三任妻子，在新婚不久后遭毒害。

作曲家利用丰富的配乐和精妙的宣叙调作为艺术表达手段，把阴谋与权力、人性的光明与黑暗做戏剧化处理，成就了这部俄罗斯歌剧史上的名作。

莫斯科大剧院保留剧目 全阵容上海首演

《沙皇的新娘》作为歌剧作品出现在俄罗斯的舞台上可以追溯到1899年。该剧首演于索罗多符尼可夫剧院，由著名的马蒙托夫私人剧院进行制作。1916年，莫斯科大剧院的舞台上首次出现《沙皇的新娘》，这一版一直演到1924年。3年后，导演纳尔多夫和指挥格洛凡诺夫用苏联著名舞台设计师奥多尔·费多罗夫斯基设计的布景重新制作了该剧。自此，《沙皇的新娘》从一则奇幻抒情故事升级成了一出史诗巨作。莫斯科大剧院杰出的歌唱家们为该剧增添异彩，其中包括饰演柳芭莎的奥布霍娃和饰演新娘玛尔法的技巧卓越的斯捷潘诺娃。此后，《沙皇的新娘》一直都是莫斯科大剧院的保留剧目。

据悉，莫斯科大剧院此次带来全阵容《沙皇的新娘》，包括指挥、歌剧团、乐团、合唱团等在内的160余名艺术家与原班制作人马悉数来沪，就在刚刚过去的周末，7辆40尺集装箱庞大规模的舞美道具抵达大剧院并开始装台工作。该版本首演于2014年，是在1966版《沙皇的新娘》基础上修改完成。1955年版《沙皇的新娘》由舞美设计师费奥多尔·费多罗夫斯基的女儿诺娜根据父亲于1927年的创作手稿设计完成，1966年，这一版的道具和舞美被沿用，演出也从小舞台转移到了大舞台。

《沙皇的新娘》是莫斯科大剧院整个歌剧艺术风格发展的见证，从初版开始就追求现实主义效果，着力表现戏剧冲突。如今，这样风格的作品在莫斯科大剧院的剧目表中已不多见。

名师操刀舞美设计 兼具历史感和诗意

苏联著名画家、舞美设计师费奥多尔·费多罗夫斯基为《沙皇的新娘》 创作的手稿可谓该剧的灵魂，奠定了整部作品雍容华贵的古典气质和俄罗斯韵味。

此版《沙皇的新娘》舞美保留了费多罗夫斯基版布景的基本框架和色彩，但并没有制作传统的布景，而是将他绘制的平面“画面”变成真实的、三维的存在。这种方法为艺术家创造了更舒适的演出环境，使他们能在拟真的空间中表演，与布景互动，这也给导演更多创作表现的空间了； 而用真实场景替代画布也更贴合里姆斯基·柯萨科夫的音乐特质，层次丰富有深度。

导演和设计师借助道具和戏服重现了16世纪的氛围，也保留了费多罗夫斯基的设计精髓。对于该剧标志性的画面，费多罗夫斯基曾说：“单纯在舞台上安置一棵白桦树并不能对观众产生正确的印象，必须强化白桦树的艺术性。”诗意的设计风格贯穿于这部作品中。这次，艺术家保留了白桦树，把它安置在索巴金家宅旁一个怡人的小角落，还添了一副秋千。

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指挥家图冈·索黑耶夫

1977年出生于弗拉基高加索，41岁的图冈·索黑耶夫在国际上早已声名远扬。2001年毕业于圣彼得堡音乐学院，4年后便成为马林斯基剧院的指挥，得到剧院艺术总监捷杰耶夫的垂青。2008年成为法国图卢兹市政厅剧院首席指挥和艺术总监，2010年又受邀成为德国柏林交响乐团的首席指挥。此后他开始频频出现在欧洲及全球各大演出场所，并与世界级乐团合作。

2014年，37岁的图冈成为俄罗斯莫斯科大剧院的音乐总监和首席指挥，在他的指导下，包括《黑桃皇后》《沙皇的新娘》在内的多部俄罗斯本土经典歌剧作品重新登上舞台，向世人宣告“经典不无聊”。图冈指导下的俄罗斯歌剧作品，既保留民族歌剧的精髓，又注入了新的生命力。