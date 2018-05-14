情人看剑-如何用对白说“爱你”

长凤新



随着电影《复仇者联盟3》以碾压之势杀来，《后来的我们》 等片只得慢慢退出影市，临到末了还有一些物料曝光，包括井柏然手写的一封家书，“爸，我爱你，很爱很爱”，像是借用了导演刘若英的名曲 《很爱很爱你》。

憋了很久的一个问题来了：讲这样的台词，会不会太肉麻？其实片中他父亲的信里，也是金句连连，比如“缘分这事能不负对方就好，想不负此生真的很难”，至于男女主人公的对话，更像高手过招：“后来的我们什么都有了，只是没有了我们”……光看字幕不听声音，很难猜出到底是谁讲的。不过，刘若英说重逢那场戏，不允许周冬雨在“如果没有如果”之后加一个“呢”字，因为每一句台词字斟句酌，“多一分啰嗦，少一分又不够”。

如何用对白讲出那些爱恨情仇？王家卫有王家卫的套路，李安有李安的方法，自不必说。想起前一阵一位作家朋友吐槽最近看过的几个剧本，劈头第一句就是：“台词都很可怕。”他进一步解释：既不是正常人在正常生活中的说法方式，也不是特定戏剧环境中的台词，而是编剧自己臆想的人物说话，“你说说他们写这些台词的时候，自己有读出来过吗？”

想辩解也很无力，虽然这些剧本里不会出现男的说，“你无情你残酷你无理取闹！”女的说，“那你就不无情？不残酷？不无理取闹？”但真要贴着人物来写，是比讲好故事更高的一层要求。蒋勋点评曹雪芹代替小说人物所写的诗，符合每个的人物形象，林黛玉有林黛玉的腔调，薛蟠有薛蟠的口吻，太难了。

这样的难题，创作者们都会遇到。借着沈从文逝世三十周年，重温了一桩轶事，说的就是汪曾祺竭力把小说的对话写得很美，既有诗意又有哲理，却遭沈从文当头棒喝：“你这不是对话，是两个聪明脑壳打架！”汪曾祺因此觉悟了：对话就是人物所说的普普通通的话，要尽量写得朴素。换言之，要讲人话。

拿“两个聪明脑壳打架”来形容今天影视剧里的男女对话，也很恰当。其实根本不是他们在讲话，而是创作者自己左右互搏，完全是一个人的战争。也有人说现在的小孩就是那样讲话——以前的签名档、现在的朋友圈，多的是千人一面的语句。更有圈里人吐槽90后写剧本没带感情的，问：你们的感情呢？答：剧本里不是有说我爱你吗？提问者竟无言以对。