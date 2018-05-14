佟言无忌-受伤害的空姐

黄佟佟



最近的社会新闻是关于空姐惨死的新闻，因为美丽而被坏人觊觎，被变态杀害，着实让人痛心。

大部分中国男人对于空姐有一种不可描述的迷恋，60后男性情感KOL王朔最早期的好几本小说男主角的对象都是空姐，甚至他的成名作就叫《空中小姐》，后来他编的影视剧也有好多是以空姐为职业，从早期的《过把瘾》到后来的《不见不散》系列。

但说到真正暴露60后男人择偶观的，不得不说到1994年那部神奇的《永失我爱》。《永失我爱》讲的是什么呢？

说一个混子苏凯对空姐格格一见钟情，一番用心追求之下终于准备和对方共结连理，结果在建房子当中苏发现自己得了肌无力症，为了不拖累对方，苏假意爱上了别人，把格格赶走，死前的最后一秒格格赶到，苏流下了最后一点眼泪。据说当年这部戏的票房还不错，但现在来看觉得这位男主角真是有问题，如果放在现在，这变态的脑回路绝对给喷成筛子。

苏凯是怎么追求空姐的呢？首先是不断地要酒喝，然后在快下降的时候称自己想吐而冲到后舱服务间，与两位空姐发生争吵，然后强行要求打开应急门要跳机……这样的情况放到现在，第一时间已被乘警制服，哪里还轮得到问格格要电话。

第二次苏凯碰到格格是在船上，他制造搭讪机会的方式是：买单的时候对服务员说，我的单对面的朋友给我买。这还真是出人意表，一般男人追求女人都是替她们买单，这种强行要求对方买单也算开眼界。

追求女人的方式奇怪也就算了，对待女人的方式也奇怪：首先因为男主角没有工作，所以他的职业就是在家等爱人回来和给她打电话，空姐工作回来去接她去送她，而且是以异常大男人的方式； 问候女朋友闺蜜的方式是“愿不愿意做我二房”； 女朋友的父母来看他们，他恶言相向； 而一旦发现自己身患重病，他的第一反应是隐瞒，然后用恶言恶语伤害对方，甚至还打人耳光，叫人家滚……

如果不是有肌无力背景撑着，你会觉得这男人简直不可思议，但事实上，除了没有肌无力，这确实是很多60后70后中国男性处理情感的方式。当年王朔小说流行的时候，我有许多女同学说她们的男友就是如此对她们，那个时候居然是男子气概的一种，后来女性见识增长，才发现这些男人有着亲密关系缺陷症，他们无法正常地表达感情，总是要用拧巴的方式来表现自己的勇气。他们常常用专横无理的方式来对待爱他们的人，内里其实又懦弱又脆弱，他们需要女人全方位的忠心来维持他们对于关系的自信，却没有办法在生命里给女人任何一点实质上的支持——事实上，得了肌无力症的苏凯恰恰也是这类男性的隐喻。

三十年前的空姐，被“软男”伤害，三十年后的空姐，被变态男伤害。无论是精神伤害还是肉体伤害，都让人痛心。