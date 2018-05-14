花言峭语-在东风西风之外，有没有更平等的男女模式

韩松落



在“大叔”“鲜肉”之后，又有两个词流行：“小奶狗”“小狼狗”，指的是那些年轻、单纯、听话、粘人，忠诚度又高的男性伴侣。

它和“姐弟恋”还不大一样，“姐弟恋”中担任弟弟的一方，在人格和生活各方面，还是独立的，两个人的区别，只在于年龄。但“小奶狗”“小狼狗”却更进一步，他们扮演的是依附性的角色，有豢养、培育的味道在里面。

“小奶狗”和“小狼狗”现象，是有正面的一面的。首先，它是一种审美现象，能说明东方女性定的偶像标准：要鲜嫩如少年，要拥有小鸡啄壳、夏雨初至般的青春，这种要求里，隐藏着着女性最隐秘的需求：安全性。精致的相貌，只是他们得到认可的第一步，女观众还希望他们性格纯良（至少看起来得是这样），个性不会太突出，性情温和，工作勤勉，在面对公众的时候，不能流露出负面情绪。他们的微博言论，往往是些生活琐事，不会引起太大争议。

这都说明，女性开始崛起，正在为自己定制男性偶像，从银幕到生活。过去的时代，明星（不论男女）都是由男性定制的，男性明星，尤其如此，他们宣示的是男性的审美标准、男性的价值观，他们的“美”，其实是“男性眼中的美”，他们的“性感”，其实是“男性眼中的性感”。这一点也不意外，在男权社会里，男性掌握着明星的定制和发布权，他们认为什么是美，什么就是美的。

所以，在很长一段时间里，担负着性感和美丽职责的，往往是女明星，她们得努力整容、健身，尽力塑造一个完美形象，让自己成为人们的梦中人。男明星却得到了豁免，他们往往以实力派自居，不健身，不塑形，对时尚呲之以鼻，也没有媒体维护意识，在公众面前放言无忌。而那些注重个人形象的男星，往往会被视为“奶油小生”和“娘娘腔”。

随着女性经济地位和社会地位的提高，这种情形开始扭转，女性开始干涉明星的生产，对明星的形象提出了要求，甚至开始定制属于自己的明星。娱乐资本也终于被她们强大的消费能力和发言能力所震撼，开始按照她们的兴趣和喜好制造明星。女性定制偶像的时代，已经来临。

不过，“小奶狗”和“小狼狗”也有负面的一面。本质上，“小奶狗”是一种弱化了的人格形象，他是按照主人的需求而生的，也按照主人的需求来行动。过去，女性遭到压制，女性形象就被矮化，而现在，女性掌握了形象定制权和塑造权，又要把男性矮化，非如此不可吗？

另外，男女两性的相处，就一定是要东风压倒西风，或者西风压倒东风吗？过去，女性被包装成需要豢养的角色，如今，女性崛起，就要把男性包装成需要豢养的，没有独立人格和经济能力的角色吗？有没有一种全新的、更平等的相处模式？

而且，一个弱化过的人才能配得上你的话，你本身是有多弱？所以，过去我有多么厌恶“傻白甜”“玛丽苏”，现在就有多厌恶“小奶狗”，本质上，它们都在把人类型化、弱化，套进某个形象窠臼，以便受到喜爱，获取利益。