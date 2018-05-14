钱眼识人-张曼玉才是真朋克

钱德勒



上周的社交平台上很好看，花团锦簇，特别在周二，法国南部的戛纳海滩迎来一年一度的电影节，纽约的大都会博物馆又是名流争做戏精的Met Gala盛宴，所以产出了大批好看好玩好聊的图片。但是在我的脑海里持久不能消散的定格画面，是一张像素并不高的黑白照片，内容是一位不知名的外籍女演员与张曼玉的合影。照片中的玛姬张戴着渔夫帽，头发拂在耳后，身穿随意的T恤，与身边花纹繁复的同伴形成鲜明对比，她一笑，法令纹、眼角纹无不像锋利的匕首划过，沟壑的感觉呼之欲出。可见是瘦的，早就没有早年出道时砰砰弹起的胶原蛋白质感。53岁的张曼玉，是老了，说她冻龄、少女感十足，我觉得就是瞎掰。就像有时候我看到有些评论说同辈出道、齐为高峰的刘嘉玲、林青霞、钟楚红等无修图的素颜图，再说皮肤紧致、逆生长等屁话，我是觉得可笑的。

我觉得有一种态度，在中年之后要好好地去树立，打桩、构建、坚固它，那就是年龄观。面对在面容、肌体上自然流逝的水样质感，面对自然生成的沟壑万千，要学习如何与之相处。我知道有很多科学的、非科学的，化学的、物理的方法去缓解、去掩饰，但这几乎是一个终极结果是徒劳的过程。

老了，有两种，一种是衰老，还有一种是苍老。衰老，除了生理上的，还是心理上的，那种放弃任何努力，任凭岁月碾压的状态就是衰老。而苍老，敏感地去感受，就像一松一石，反而越见风骨，有态度亦有选择。像张曼玉这样曾经亲历名利场鲜花着锦烈火烹油而不身陷其中的洒脱人，她的苍老反客为主，倒成一阵清风了。巴黎、香港还是北京，间或都有她的消息，但都说不准她到底定居哪里，影后奖杯也不知道安放在哪处寓所，婚恋状态不知，新交朋友不知，能说的还是早年那点陈芝麻烂谷子的八卦逸闻。

关于张曼玉的进度条，最显眼的是四年前在草莓音乐节的开嗓，为了唱首歌，她做了很多的准备，比如找当时火起来的民谣歌手宋冬野切磋，短暂地签约沈黎晖的摩登天空等等，结果在现场的演唱依然是粗声粗气，走音成了一种style。天公把画风推向了音乐之外的轨道，突然狂风大作，暴雨倾盆，玛姬张不肯下台，对着话筒说：“我还想唱。”这个画面真的给我太深的印象，不亚于少女的敢爱敢恨，不顾世俗标准的不羁出现在年过半百的影后身上，很让人啧啧了。还是与同辈的嘉玲、青霞等人比，张曼玉才是真朋克。

无论是东方的张爱玲还是西方的杜拉斯，都曾有一部很棒的文本作品，讲一个年轻时活得精彩的女人如何迎接她的“老”。前者笔下的曹七巧满目疮痍，已经被做了价值判断，前半生过犹不及；而杜拉斯却写了一个让我都有点小憧憬的结局，容貌被摧毁，可依然被故人深爱，更爱，太朋克了，秒杀如今一切前任系列电影。

张曼玉，大概就是这样，闷声风流谁人知。