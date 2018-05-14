董子健，持重少年郎-“当爹了为什么不能演青春片”

晨报记者 徐宁

董子健，王京花和董志华的儿子。

母亲王京花是国内第一代经纪人，一手捧红了李冰冰、任泉、范冰冰等人；父亲董志华是京剧武生，出演过《大上海1937》《过江龙》《功夫》等片。俗话说得好：家宽出少年。但在董子健身上，除了年轻人的活泛，还有这个年纪少有的持重。

董子健很介意别人说他是“星二代”。印象最深的一次，他在餐厅吃饭，当时《青春派》刚上映不久，邻桌的女孩们叽叽喳喳地讨论着他是如何拼妈的。董子健心里特别气，“因为那是我拍的第一部电影，扎在剧组里半年，才见家里人两三次，却被人说成这样，特别想骂人。”

拍完《青春派》，他毅然选择出国念书，读的是国际政治、哲学。留学的两年里，他喜欢窝在宿舍看电影，喜欢库斯图里卡，也喜欢侯麦电影里对感情、生活的思考。渐渐地，他发现自己的论文都和电影有关。直到这时，董子健才意识到，年少时栽下的种子发芽了。

他打定主意回国参加艺术专业考试，2014年，他以超出表演系分数200多分的成绩进入中戏表演系。

此前董子健来上海为《脱单告急》做宣传的时候，接受了记者的采访。很难想象这个24岁的少年郎，已经为人夫、为人父，关键是他的人生大事没有像其他小生一样藏着掖着，而是开诚布公地在媒体上宣布了喜讯。董子健没演过什么商业大片，一直在文艺片中磨练演技，他是小生中第一个拿下影帝的，第一个成为电影出品人的，第一个成为传媒公司股东的……他带着年轻和资本，想做什么就做什么，没有迷茫，倍感满足。

■最戳心的情话

新闻晨报：三个词形容一下自己？

董子健：高大、威猛、帅气。

新闻晨报：你看到或听到过印象最深的一次告白是什么样的？

董子健：我在拍《青春派》的时候还没到高三，那个时候对在石台上刻字，或在毕业典礼上向喜欢的女生告白这种行为很不以为然，后来出了红旗下的告白，我也觉得是很小概率的事件。但是当我高考考完出来，看到一个男生呐喊，他的眼睛充血而且有泪光，那种感觉是积压了很久之后终于释放了。当他喊出“XXX我喜欢你”，似乎到了某种时刻大家可以把心中的话说出来了，就是所谓的可以正常谈恋爱的时间。大家都经历青春期，到了18岁才敢释放自己，这种感觉挺动人的，这也是我听过最动人的告白。

新闻晨报:你有帮别人出谋划策追女生吗？

董子健：六年级的时候，室友在被窝发短信，他说我给你说几个名字你看哪个好，我一看怎么都姓郑，他说我在给我未来的孩子起名字……那一天大家的兴趣都被调动起来了，荷尔蒙被激发出来，我们讨论到半夜，结果被宿管阿姨抓去了。这个是我一直保留的回忆，是对爱情最美好的憧憬。

新闻晨报：除了帅之外，脱单还有什么锦囊妙计吗？

董子健：没什么锦囊妙计，真正的爱情没有手册，是学不来的，每个人要用心感受，放开自己。

新闻晨报:你认为什么样的情话最戳心？

董子健：最重要的不是说什么，而是怎么说。在你最难受的时候，一句“没关系”可能就改变你的一生，是最简单的一句话，看你在什么时候表达。

新闻晨报:你有没有什么想对孙怡说的话？

董子健：我觉得不用说什么话，她可以感受到，不管是难过还是开心，我们已经有默契了。

新闻晨报：能不能现场还原一下你对老婆最真心的一段告白？

董子健：饿不饿，给你点宵夜？

■我不考虑后果

新闻晨报：当国外出了一部好片子，经常看到“中国30年都拍不出来”这样的评价。作为一个演员，看到这样的评论，你有什么感想？

董子健：我觉得大家还是有点信心吧，国外有些片子的类型，我们确实比较难以完成，毕竟文化也不一样，中国人要拍中国的片子。

新闻晨报：像你拍了那么多文艺片，也获得了提名和奖项，为什么你会说影帝这个标签很二？

董子健：确实我提名很多，但真正拿奖的并不多，不知道为什么别人总叫我影帝。一开始我有点飘飘然，但后来觉得自己要做的努力还很多，希望有一天配得上这个称号。

新闻晨报：你觉得你是个独善其身的人，还是尽量融入，顺应发展？

董子健：是这样的，我董子健，可能刚出道时并没有多少流量，但大家都知道董子健是个好演员。其实我有很多拍商业大片的机会，家长里短的电视剧也来找过我，现在想都是很好的机会，但那时我做不到，那就不是我的机会，那是别人的机会。但现在我想，每个阶段会有不一样的，那会儿我小，我就该这么想，我20岁就该这么想。现在我觉得，其实每个东西都有每个东西的表达，家长里短的电视剧也有它的表达。比如，《我的前半生》 把它要表达的东西刻画深刻了，确实也是很好看的嘛。最早让我去演电视剧我是不行的，但现在我是OK的，我觉得这是我的一个进步。再早以前，如果给我看《脱单告急》的本子，我可能也会拒绝，我觉得我是个演文艺片的。

新闻晨报：什么样的事会让你真正开心？

董子健：我觉得在思考怎么让大家开心的时候我会很开心，我很享受这个过程。比如《脱单告急》，我不管它结果是什么样的，首先我很自信它是个好的片子。可能大家看到这个会觉得：哎，董子健又演这种片子，但进了电影院才会发现它的不一样。我是不考虑后果的，不考虑别人眼中的那些后果，但我相信它对我来说是个好的结果。

新闻晨报：因为现在已经进入爸爸的角色了，再演青春片会不会觉得有点不适应？

董子健：不会啊，我觉得生活跟演戏是分开的，演员嘛，就该尝试任何角色。如果生活中有了一个角色，有一些导演就会觉得你不适合演一些角色，我觉得这个大家都可以努力学习学习。没当爹的可以去演爹，所以当爹了为什么不能演青春片？