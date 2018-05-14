每一段旅途的开启都值得期待，不仅仅是目的地的精彩，还有万米高空中的惊喜也值得体验。美食、购物或是舱位，美妙奇缘从我们进入机场的一刻已经开启-空中的美妙奇缘

文／图 晨报记者 陶令 实习生 朱姿颖 李晴

before

经济舱变戏法by维珍航空

旅行习惯的改变，令仅仅一款经济舱的选择已无法满足所有人。

致力推陈出新的维珍航空，推出三种全新经济舱“子舱位”，意在为乘客带来更多性价比更高的选择。从现在起，全面升级的维珍航空经济舱就像是哆啦A梦的魔法口袋，对于有不同飞行要求的乘客量身定制了不同的经济舱位，根据自身的需求与偏好尽情选择吧。

座位空间太小？经济舱－优越客位重在解放旅客的双腿。这是领先于英国航空业界的经济舱产品，34英寸的腿部空间可以极大解脱以往空间对腿部的束缚，还能享受到优先值机登机、优先安排座位、享受行李托运和手提行李等一系列服务。

团体全家游，经济舱－标准客位则可以为家庭多一份温馨保障。这款历来深受旅客喜爱和熟知的舱位，除了保留传统经济舱的服务之外，现在升级版的标准客位还将享受优先安排座位，并为家庭和团体乘客提供额外的服务保障，成为全家出游的最佳选择。

预算有限，第三款经济舱－轻悦客位则让新新人类和背包客轻装出行。这一舱位始终为乘客提供维珍航空的最低票价，这意味着“千禧一代”和注重性价比的年轻乘客将不再受经济因素所限制，以更优惠的价格搭乘英国领先航空公司的航班，为青春来一场说走就走的旅行。

不管乘客选择的是哪种类型的机票，所有经济舱的乘客都将享受同样物超所值的服务、餐食、饮料和机上娱乐系统。如今的航空业，黑科技正在令出行体验越来越舒适，却也不能忽略高空服务的体验。维珍航空此次重新打造新模式的经济舱类型，并针对不同需求的乘客推出了量身定制的服务体验，或额外的腿部空间，或超高的性价比，满足乘客对一家优质航空公司所期待的一切。

工兵：全家出游或与老人同行时，建议提前预订优越客位，这样不但能够享受优先安排座位，也能让老人家的双腿更加舒适，减缓长途飞行的不适。

now

空中美食by西班牙国家航空

三万英尺的高空，人的味蕾会变得挑剔，不容易满足。但搭乘西班牙国家航空公司每周三班飞往马德里时，完全没有顾虑。这家直航提供一系列美味的大餐，更像是一场空中的味觉盛宴，为目的地的美食抛砖引玉。近期，西班牙国家航空公司宣布为更好满足往返上海与马德里两地旅客的空中味蕾体验，将在商务客舱与经济客舱推出全新升级版的餐单，步入客舱，仿佛就是进入了一家欧式餐厅，用这段飞行的时间提前品尝目的地美食。

商务客舱正餐的前菜种类丰富，可以选择开胃冷菜、法式清汤或西班牙特色冷汤、沙拉以及奶酪。主菜则包括两款欧式风味餐食与一款亚洲风味餐食，餐后旅客可以选择蛋糕或冰淇淋作为餐后甜点，且随时享用饮品、面条、三明治、巧克力棒以及乳制品等小食，这对于小朋友来说无疑是最好的消息。不仅如此，西班牙国家航空还为商务客舱旅客提供丰富多样的含酒精与不含酒精饮品，近期更是又精选了来自西班牙产区的三款红葡萄酒以及两款白葡萄酒供旅客品鉴，和朋友来一场空中酒会想必也是难忘的体验。

经济客舱的新制餐单同样精彩美味，针对正餐中的沙拉进行了改良，如今旅客可以品尝到由小麦、蒸粗麦粉、藜麦或小扁豆等配料制成的美味沙拉。主菜则可选择面食或鸡肉，还有时令新鲜水果作为餐后甜点带来清爽口感。如今，西班牙国家航空为旅客推出更棒的早餐面包或全麦三明治，搭配酸奶、巧克力棒以及时令水果，一个元气满满的早餐为稍后的旅程助力。一站式旅程，飞机上的空中美食令人舒适而满足，幸福的时光被拉长，美好的记忆更添一分。

工兵：搭乘该航线的旅客，可以在航班起飞前至少24小时预约各色特殊膳食，其中包括亚洲风味素食、零乳糖和低脂餐甚至是为二至十二岁婴幼儿提供的儿童餐。

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完美法式收官站by巴黎戴高乐机场

如今的机场除了承载枢纽作用之外，也是旅行收官站的精彩一处，以巴黎机场管理局管辖下的巴黎戴高乐机场为例，以其众多贴心之举，从美食、艺术到扫货，成为了赴法游客恋恋不舍巴黎的理由之一。

今天的巴黎戴高乐机场已经不单是乘坐航班的地方，而是浓缩了整个巴黎的都市生活，在这里来自世界各地的旅客也能感受到巴黎的时尚，美食和文化，难怪戴高乐机场有着“巴黎第二十一区”的美誉。

回国前的最后一站，或许你还有众多未完成的shopping清单，不用担心，整个机场有着390家免税商店，千余个品牌等着你来“补仓”。在这面积逾五万平方米的商业区里，机场专门收集了来自法国和国外的顶级设计师品牌：卡地亚、香奈儿、迪奥、芬迪和爱马仕等国际高端品牌，未来三年，近八成包括55间奢侈品商店将进行装修，满足更多人的需求。在法国离境倒计时的时光也能品尝到地道的法国美食。自米其林星级大厨 Guy Mar-tin2016年入驻之后，机场还会陆续新增三家米其林餐厅，可见巴黎机场在推广法国美食文化方面的不遗余力了。

其实，对于即将归国的旅客来说，巴黎机场内那些可以带走的经典法式美食才是真爱，如：安吉丽娜的精美糕点、赫赫有名的Ladurée 马卡龙，总之，在这里，不管是时尚达人，还是终极吃货，都能以完美的心情收官，愉悦地踏上回家之路。

卢浮宫、蓬皮杜……看完了巴黎城里众多的博物馆，就连巴黎戴高乐机场也投其所好，专门在2E航站楼的M厅设置了真品博物馆。这间博物馆每六个月就会更新与世界各大国家博物馆合作的珍品展，现博物馆内正和蓬皮杜中心展出当代作家的一些优秀创意环保题材作品，登机前也可来此观展消磨时间。

工兵：作为有口皆碑的中国游客友好机场，巴黎戴高乐机场登机口的中文实时动态语音播报和文字信息显示让人备感亲切，这里还有提供热水的饮水机，甚至连支付宝、微信支付以及专设的中文退税处理都在为这段旅程画上了完美的句号。