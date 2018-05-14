文/图 晨报记者 陶令 实习生 朱姿颖



春夏交替的好时节，万物生长，涌现的美食，美物和美景令人念念不忘。南味北尝或北菜南品，道道美味值得用心品味而素来倡导﹃礼尊和达﹄的华邑，打开﹃不时不食﹄的春夏菜单，更展现了﹃中华待客之道的艺术﹄，大饱口福和眼福

“不时不食”礼迎来宾

华邑酒店及度假村以历史悠久的中华文化为灵感，热忱发扬着以“礼、尊、和、达”为核心理念的中华待客之道，在这场倾力打造的“食”与“聚”的社交场所中，融合了视觉、听觉和味觉全享受的盛宴。聚“邑”堂之上，应时而食，正展现了中华待客之道的艺术。

春夏之际正是顺应“不时不食”美食法则的好时节。华邑酒店请出了众多特色大厨，精选时令菜品，有在五六月份正上市的春笋和南方的稞打造的潮式笋稞，独具时令的茭白以椒麻入味的川式椒麻茭白，还有北方春夏之交特有的香椿。从华南、西南到华北，每个地域的菜品都有入这份独创的“不时不食春夏菜单”，如华南地区的春菜煲，滋味无穷体会春天最浓烈的芬芳；西南的仔姜鳝丝，能量与清爽兼得，去毒健胃，化痰生津等，每一道都取食材的鲜嫩，令人垂涎三尺。

鲜美菜色以飨味觉，在华邑视觉和听觉的享受也必不可少。众所周知，京剧是中国的四大华邑国粹之一，作为传播中华传统艺术文化的重要媒介，其表演者的唱念做打，举手投足间呈现的亦是中华躬行之礼仪。本以万福礼为恭迎待客之道的华邑酒店此次更是请出了京剧大师王珮瑜以京剧礼仪为灵感，为华邑指导其日常礼仪，从迎接、开餐到送别等均体现了中华待客之道的艺术。

如今入住华邑的客人不妨用心体会其各种礼仪的独有国粹韵味，从一步入酒店大堂的迎接礼仪到用餐礼等，令宾客自抵达便可沉浸于浓郁的中华传统文化体验的氛围中。

工兵：“不时不食”也正适合品茗，华邑在其每家酒店都特别设立的品茗之所——举茗邑中，携手众多茶道的非遗大师推出了“天时造二十四节气时令茶”。名副其实地根据农历时节和气候打造相宜的茶品，让人也能从嗅觉中体验一段文化之旅。

南上北下十七城

自本周二起的五天中，香格里拉酒店集团旗下的十八位大厨将组成全明星阵容，在东西南北的17座城池中掀起一次美食盛会——中华食尚节。超过100款的经典菜肴令人遍尝各地美食，却无须长途跋涉，就坐等明星大厨把手艺特色搬到你的家门口吧！

川菜入驻南方为宾客带来不一样的刺激感受，淮扬菜走向西北使宾客感受江南的烟雨细腻，粤菜的精致味甘将为北方的食客呈现今夏的第一份惊喜，这些都将由各大名厨南上或北下来完成。如香港港岛香格里拉大酒店米其林餐厅夏宫的中餐行政总厨梁汝景师傅将空降沈阳香格里拉大酒店，呈现其与众不同的风味； 南京香格里拉大酒店江南灶中餐行政总厨侯新庆师傅则坐镇西安香格里拉大酒店，烹制颇有创意的淮扬菜品。

除了粤、川、淮阳等菜系外，则要数荟萃各大名厨手艺的北京烤鸭、港式点心和烧腊人气最旺了。此次仅一道地道的北京烤鸭就请出了北京香格里拉饭店香宫的烤鸭大师王峥师傅客座厦门香格里拉大酒店，带来他运用精选枣木烹饪的招牌挂炉烤鸭，外皮酥脆，里肉多汁；也有大连香格里拉大酒店香宫的李峰师傅北上哈尔滨松北香格里拉大酒店，以百年传承的烹饪手法展现难忘的美味；更有北京嘉里大酒店海天阁的中餐行政总厨袁超英师傅带着他的招牌正宗鸭缘烤鸭，带去新滋味。

工兵：此次食尚节涵盖了粤菜、川菜、淮扬菜、北京烤鸭、港式点心及广式烧腊等各大菜系和菜品，遍及长春、成都、大连、福州、广州、杭州、哈尔滨、呼和浩特、宁波、秦皇岛、沈阳、深圳、唐山、天津、厦门、西安及扬州等城市，只为满足各地宾客的味蕾需求。