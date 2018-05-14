从国外旅游到全球酒店，中国市场正迸发出强劲活力，成为全球最活跃的经济体-全球旅游中国梦

文/图 朱姿颖

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爱尔兰旅游局CEO 尼尔·吉布斯

“今夏的爱尔兰旅游备受瞩目，北京、香港的直航航线即将开通，为爱尔兰岛的旅游发展注入强劲动力。我们期望有更多更新鲜的旅游信息传递给日趋重要的中国市场，为此我们也在积极开展迎接中国游客项目，期待有更多的中国游客前来感受爱尔兰的精彩。”

自今年6月首条中国大陆直飞爱尔兰首都都柏林航线的开通之后，同月还将迎来国泰航空以香港为基站飞往都柏林航线的开启，爱尔兰的航线交通正变得越来越通畅便捷。

首条直飞航线和新增航线将为中爱两国的游客、留学生、商旅人士提供往来的便利，有效推动中爱双边关系发展，同时进一步加强了都柏林和爱丁堡的连通。去年，爱尔兰岛迎接了约7万名中国游客，新航线的开通将有助于实现在2025年吸引超过17.5万名中国游客到访爱尔兰的目标。

此外，《权利的游戏》、《星球大战》 等电视电影霸屏，自曝光其中众多取景地均取自爱尔兰后，由此吸引了众多粉丝前往打卡。为此，爱尔兰在当地专门设置了一套完整的行程，提供粉丝参团领略特色风景，还特别为每一季《权利的游戏》设置一道门，人气超旺。”

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HRS集团CEO 莱格

“作为全球最为活跃的经济体，中国在今年的第一季度始终保持着令人惊喜的对外投资增速，尤其是针对‘一带一路’沿线国家的投资合作更是稳步推进，令我们对中国商旅市场的未来充满信心。”

从以“简化商务旅行”为主题的2018全球商旅论坛上传出信息，有超过七成的采购商将简化商旅管理作为其首要工作，成为继成本降低、数据安全和提高商旅人士满意度之后，各家企业商旅管理者一致提出的新课题。随着新技术的快速发展以及商旅人士需求和期望值的提高，商旅市场正在努力面对更为复杂、多层面的商旅计划管理，而越来越多商旅管理者意识到了简化商旅的重要性。

对此，HRS亚太区副总裁姜君则表示，作为简化在支付环节中重中之重，集中支付也是决定整个商旅管理流程是否能够真正简化的关键。无论是更好的商旅体验，还是提升商旅人士的配合度和采用率，集中支付所具有的潜在优势，无疑将在未来的商旅市场竞争中独具竞争力，其便捷的支付和结算特性也将为酒店增加更多的首选因素。