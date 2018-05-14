圆明园路拍照收费达2万元/小时？-市民拍婚纱照遭阻拦　外滩源物业管理处：收的是服务费，普通市民、游客不收费

晨报首席记者 叶松丽

“我穿着婚纱，两个人帮我抬着下摆。我想在圆明园路、南苏州路交叉口拍个照，保安马上就来赶我走，说这里拍婚纱照，需要办证。”准新娘李小姐情绪颇为激动地说：“我在街上拍个照，凭什么要收我的钱呢？”

保安说，在整条圆明园路上拍婚纱等商业图片，都得去上海外滩源发展有限公司外滩源物业管理处“办证”：婚纱摄影或者淘宝商家拍摄商品广告等商业摄影，收费标准为两小时300元；如果是拍平面广告等，收费标准则为20000元/小时！

外滩源物业管理处相关负责人证实，普通市民、游客在圆明园路拍照是不收费的，收费只针对商业摄影，收取的是“服务费”。可收费标准是如何制定的，有没有明码标价？是否经过相关部门核准？收的钱又去哪儿了？截至记者发稿时，外滩源物业管理处都没有给出回复。

市民：

大街上拍个婚纱照被赶走

5月8日下午2点，李小姐穿着婚纱，在新郎和摄影师等7个人的簇拥下，从南苏州路进入圆明园路。

两个女孩子替她抬着婚纱的下摆，行动很不方便。他们在原新天安堂南侧选点站定，两名摄影师正端着相机在找角度。这时候，原来站在圆明园路路边的保安跑过来，阻拦摄影师，不让拍照。

“要拍婚纱照，必须到物业公司去办证！”保安不由分说，督促摄影师们收拾器材，离开圆明园路。

李小姐问保安，大街上为什么不可以拍照？保安还算客气地告诉她，这里是外滩源物业管理处的管理范围：“婚纱等商业摄影，都要办证。你们不要为难我，我只是按照上面的要求办事。”

李小姐很无奈，一行人只好来到南苏州路的北侧，站在路边拍摄。记者问保安，他们现在在拍，你为什么没去制止？保安说，那里不是外滩源物业管理处的管理范围，随便拍。

摄影师告诉记者，午后阳光偏西，教堂西南侧光线最好。到南苏州路上来拍，就有点逆光，效果不是最佳：“我们以前也来拍过，有时候趁保安不注意拍两张。他们一直收钱的。说实话，就拍几张照片，要收两三百块钱，成本有点高。”

虽然拍了教堂的背景，李小姐依然不开心。“真是纳闷，大街上拍照，还要收钱，哪来的道理！”李小姐认为这是保安有意让她“触霉头”。

路人：

刚支三脚架就被告知要办证

保安解释说，如果是游客拿个手机，随便拍拍，是不收钱的，但是所有商业摄影都要收钱，这是公司的规定。

记者问保安，怎么样才能判断人家是在进行“商业摄影”？保安说，一般带着道具或者穿着婚纱的，都是商业摄影：“站在这里时间长了，我们看一看，凭感觉就知道对方是不是商业摄影。”

就在记者跟保安站在路口讨论怎样辨别商业摄影与非商业摄影时，一个背着摄影包的人走到教堂附近，打开包，支起三脚架，正在换镜头时，保安连忙走过去询问劝阻。

保安并没有向这位路人询问是否系商业摄影，而是告诉他，这里不能拍照，要拍就得去物业公司办证。

摄影师有点惊讶地说，这里是大街，为什么不可以拍照。保安语气坚定地说，这是他们公司的规定。摄影师无可奈何，收拾收拾，走了。

圆明园路是一条南北走向的道路，南起滇池路，北至南苏州路，全长约462米。据介绍，整条圆明园路都是外滩源物业管理处的管理范围，商业摄影不能随便拍照。

但是，记者在整条圆明园路走了一圈，没有看到任何关于不许拍照或者拍照收费的告示。

拍摄公司：

驻点拍摄300元/2小时

5月8日，午后的阳光照耀着原新天安堂南侧的广场，在广场的边缘，一侧的架子上挂着很多衣服，乍一看，以为是摆地摊的。在另一侧地上堆着一些货物，旁边立着一个黑色的换衣帐篷。记者了解到，这是两家购物网站的商家正在拍商品展示广告，内容包括衣服、鞋、包和自行车。

记者在圆明园路协进大楼对面的街道上看到，两名摄影师和一名女助手，正带着一名外国女模特在拍摄。模特走来走去，摄影师趴在地上取景。拍完一个镜头，他们就在路边靠着密匝的绿化带，由两名男摄影师拉起一块蓝布，让女模特换衣服。

摄影师告诉记者，他们是办了证的。记者问花了多少钱，摄影师说他不知道，证是公司的人来办的，他们只负责现场拍摄。

在广场边看守晾衣架的女子说，他们是专业摄影公司的，购物网站把拍摄任务和商品交给他们，由他们来拍摄制作。由于拍摄内容比较多，公司对图片的要求非常严格，所以，他们两个小时肯定拍不完，有时候需要拍一整天。

至于是否严格按照两小时300元来收费？该女子说：“这个不一定，有时候进展慢，就多出一两个小时，他们也不会立马要我们走或者催促我们去补交钱；有时候做得快，我们提早走，也不会找他们退钱。”

［记者暗访］

圆明园路本系外滩源内街

设收费门槛是怕商户投诉

晨报记者随后以办“拍摄证”为由，在保安的指点下，从车库出入口径直走向位于地下三层的物业管理处。

一名女子问记者拍摄什么内容？记者自称是一家杂志的，要拍平面广告。该女子说，平面广告需到地下二层去洽谈。她这里只办拍淘宝（指淘宝商家的商品广告）和婚纱摄影的“证”。

记者问，淘宝和婚纱拍摄怎么收费？该女子说，两小时300元。记者问，拍平面广告跟拍淘宝、拍婚纱不一样吗？该女子称收费不一样，由楼上的人负责。

记者上到地下二层，在前台女招待的介绍下，见到了负责这项工作的严女士。严女士让记者耐心等一下，她正在跟一名需要第二天使用“场地”的女客户谈“业务”，然后亲自带该女客户去楼下对接。

大约10分钟后，严女士上来，风风火火，将记者带进一间会议室。刚坐下，就发问：

严女士：拍什么？在哪拍？

记者：杂志图片。

严女士：圆明园路上？拍什么内容啊？

记者：我们拍杂志广告。杂志社拍照不要收费的吧？

严女士：杂志就跟别人不一样吗？

记者：好吧，怎么收呢？

严女士：贵嘞，很贵！

记者：有多贵？

严女士：所以我要问你们拍什么？拍多久？你们要评估一下有没有必要。

记者：最多两个小时。

严女士：拍平面，两小时？我们是按小时收费，很贵的，我这里说你肯定接受不了。我们外面接的广告片、商业片啦，XX（知名演员）也在这里拍呢，我们一般都是两万元一小时。

（记者做惊讶状。）

严女士：你先别眼睛瞪那么圆，嘴巴张那么大。我们这个外滩源是个商业街区，圆明园路是我们商业街区里面的一条内街，不是外面的市政交通道路。市政道路呢，你在那里拍，交警要来管理，怕影响交通。我们这里呢不影响交通，是个绝佳选择。

这就是跟你讲，为什么要收费，（因为）我们是企业，要自负盈亏，也有营业指标对不对？其实，以前我们不对外（收费）接拍的。后来呢，因为沿街招商，拍的人太多，商户一直投诉我们没管好。所以，我们就设了这个门槛，你明白我的意思吧？

记者：你们把门槛定这么高？

严女士：租户其实是我们收入的最大一块，（所以要）给他们创造一个好的商业环境。以前，我们不收费，很多人来拍，这里拍那里拍，秩序很混乱。后来我们就要对拍照进行统一管理了。你们今天就来拍吗？

记者：对，今天光线好。能不能便宜一点？一定要两万元一小时吗？

严女士：对！

记者：你们这个收费标准是怎么定的？是谁定的？

严女士：你们到五星级宾馆去住一晚上，人家收你5000块钱，你为什么不问人家怎么定的标准？

记者：但是人家五星级酒店提供五星级的服务呀，你们提供什么？

严女士：你不能这样说啊，这样说咱们就没有谈下去的基础了。

［外滩源回应］

对商家收钱是因为要服务

当记者表明身份后，严女士解释说：“购物网站的商家来拍摄之所以要收钱，是因为他们拍的时间长，道具多，人也比较多，有时候就坐在路边的灯具上，饭盒到处扔，我们要做保洁。模特在街边拉个帘子就换衣服，很不雅观，而且沿街商铺也有意见。现在统一管理起来，比如说安排一个地方堆放器材，指定地点停车，其实收的是服务费。但普通市民、游客拿个相机拍拍，是不收费的。”

记者：那些拍婚纱的人，没有道具，也没有开车，服务体现在哪里？

严女士：这个可以不收费的，是保安没有解释清楚。

记者：什么情况下要收费，什么情况下不收费，你们是不是可以做一个公示？清清楚楚写明，明明白白收费，你们是否有这样的告知？严女士：你的建议非常好。

随后，记者询问，具体的收费标准究竟是如何制定的？收费依据又是什么，是否经过核准，以及收取的资金去向等问题，严女士表示，其实他们是有管理细则的，这些问题在细则里都有。

不过，截至发稿时，外滩源物业管理处都没有找到这份细则。