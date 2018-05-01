黄浦江滨江区域游客多了，违法行为也多了-黄浦江滨江将建管理平台

记者 郁文艳

晨报讯 黄浦江两岸公共空间全线贯通已经近半年。半年来，美丽的风光吸引了大批中外游客和众多市民群众到此观光、休憩和健身。然而，伴随着密集的人流，沿岸部分区域各类违法行为、不文明现象频发，严重影响城市环境和文明形象。

市城管执法局介绍，散发小广告、流动设摊、兜售物品等是黄浦江滨江常见的违法违规行动，非机动车乱骑行乱停放、擅自捕捞垂钓、宠物狗扰民等不文明现象也时常可见。

截至5月10日，今年沿岸各城管执法部门共依法查处乱散发乱张贴小广告案件60件，查处设摊兜售物品案件70件，查处沿岸单位违法搭建案件4件，查处违法设置户外广告设施案件4件, 责令整改破损户外广告设施55处，查处违法设置道路指示牌案件1件,查处沿岸商家擅自处置餐厨垃圾案件1件，制止违规举办商业活动44次。此外，还教育劝阻不文明遛狗3000次，劝阻违规捕捞垂钓75次，劝阻广场舞噪音扰民60次，劝阻违规骑行非机动车260次，清理乱停放非机动车36000余辆，劝阻违规放飞无人机达到225次。

儿童、老人走失也偶有发生。据介绍，截至5月10日，今年沿岸城管人员共帮助市民游客寻找走散儿童、老人等72人次，外滩风景区城管执法中队队员还勇救跳江轻生人员8人。

市城管执法局有关负责人介绍，下阶段，本市城管执法部门将根据黄浦江两岸岸线长、区域广、游人多等特点，以迎接国际进口博览会为契机，建立完善精细化、常态化管控机制，对于沿岸违法搭建、无序设摊、违法设置户外广告、散发张贴小广告等违法行为，坚持违法必究、执法必严，发现一起、查处一起；对于涉及公共安全、破坏环境等违法违规行为，探索建立刑事司法衔接机制，提高执法威慑力。此外，还将会同相关部门建立滨江区域城市管理基础数据库和管理平台，强化各类基础数据的实时采集、动态录入和管理分析，并加快滨江区域视频监控系统建设，做到视频监控全覆盖，提高及时发现问题、有效固化证据的能力。