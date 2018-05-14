“5·20”尽管没有假期，却有着令人憧憬的浓情蜜意。择一处与TA相伴，或踏青绿洲，或隐身田园，在岁月的静好中品味时光的荏苒-相约美好时光

文/图 晨报记者 陶令 实习生 朱姿颖

小隐派@莫干山Anadu

爱意值：★★★★★

是不是好久都没一起旅行了，无奈于一边拥抱城市化的进程，一边又渴望片刻安静。找个日子快快从快节奏的生活中逃离出来吧，找一间屋子，过几天无忧无虑的日子，来Anadu感受当下的诗和远方。

一同归田园

莫干山，民宿的聚集地，Anadu堪称是其中深藏不露的一派。Anadu所处的浙江长兴和平镇，属于莫干山北麓，是德清、安吉、长兴三县的交界处。和平镇又是著名安吉白茶的主要产地，80%的安吉白茶均产自这里，被茶山围绕的Anadu空气清新，远离城市的喧嚣，从高处俯瞰，被茂密的竹林包围，不被打扰的清欢，正合适此行的归隐主题。

一进门，一眼便能看见道路两边数十棵参天大树，这些站立了半个世纪的香樟树，冲天的树冠，浓密的树荫，让人仿佛误入童话中的神秘森林。香樟树道后面，藏着一幢三层小楼，出自意大利的设计团队之手，只设计了四个房间，却做到了真正的“一房一景”，东邻竹林，南眺群山，西靠茶坡，还有一间自带露台，视野绝赞，爱人们可以根据自己的喜好选择。此外，设计师还留白了可以容纳多人的明亮公共空间，因为在这里最适合围炉夜话，心与心之间，一壶茶、一樽酒，一句问候，即可打开。在这里情侣之间的心会靠得更近，彼此坦诚，诉衷肠。

在Anadu美食自然是不可错过的，在这里既能让你吃到长兴特有的干挑面，也能吃到有别于一般民宿的海鲜大餐和经典西餐。食材就取自周边，所以非常地新鲜，散养鸡自然不能错过，在这样的地方，来一顿竹林大宴，日后想必也是情侣爱人不可多得的回忆。

工兵：Anadu离上海两三个小时即可到达，情侣可以选择自驾游前往，或者也可以搭高铁到湖州站，提前跟管家预约好，就能安排火车站与民宿间的接送并负责开门。

携手登古道

民宿的附近更是藏龙卧虎，在这里有一条被称为中国十大古道之一的“霞幕古道”，其实它还有个更熟悉的名字——“陆羽古道”。这位唐代著名的茶学家一生嗜茶，二十几岁离开故乡后就定居在湖州苕溪之畔，以湖州为中心巡游天下，晚年又重回湖州隐居终老，前后加起来在湖州生活了37年。而这条古道，正是当年陆羽寻茶之处。

古道依山而上，就地取材的毛石铺就，柴草漫道。路边的怪石按其形状命名，原始中透着几分野趣，道路极窄，若是下过雨会非常滑，去走走感悟一下，颇有几分陆羽当年寻茶的艰辛。当你和伴侣携手走到山顶，眼前就会豁然开朗，颇有些“守得云开见月明”的美好寓意。

工兵：山谷中若隐若现的黄色琉璃瓦屋顶建筑群，就是云林禅寺，不妨放慢脚步携手在山顶听听梵音瞳瞳，再放眼满山的茶园，感受和煦的阳光照耀，十分惬意。

浪漫派@长沙

爱意值：★★★★

长沙是个令人喜出望外的城市，初来乍到常常被其“怕不辣”的剽悍口味吓到，什么小龙虾、剁椒鱼头、臭豆腐，每一道都有着分分钟给人“下马威”的感觉。其实则不然，“5·20”的日子选择来此，带着心爱的TA，走走逛逛橘子洲头，听湘菜大师说道鲜香的湘菜，好一对闲适的浪漫客。

踏青橘洲公园

来长沙首选入住北辰洲际酒店，不但地利，还能收获一箩筐的惊喜，先埋个伏笔。酒店居高尽览湘江和浏阳河两水交汇的美景，步行至三馆一厅的游船码头不过5分钟，天气晴好时，这就携手出发乘坐游船去橘洲公园吧！一路过双桥看湘江两岸风光，赶在踏上橘洲公园之前，提前感受伟人“激扬文字，指点江山”的豪情。

晴天，湘江波光粼粼，一路逆流而上经过银盘岭大桥、裕湘纱厂整旧如旧开发的新社区，远眺岳麓书院的青翠葱茏，当船行至橘子洲大桥时，眼前分明是一幅清幽雅致的景象——橘洲公园到了。

五月天，毛泽东诗词中的橘子洲头正绿意盎然，橘子树上花开花谢，此时树梢挂着点滴露水已然一片青翠欲滴，岛上还种有高耸的香樟树和处处可见的成片草坪，在如此洗肺中心还不多多畅快呼吸？

曾几何时，青年时代的毛泽东常与同学好友到洲头搏浪击水，议论国事。1925年，他挥就脍炙人口的诗篇《沁园春·长沙》就诞生于此，而在这个风景秀丽的绿洲上，也留下了毛主席与杨开慧双双对对的足迹，恰同学年少，青春气息扑面而来。

如今的橘洲公园桃李争春，渚清沙白，橙黄桔绿，已经是经过整修后的模样了，洲头一座青年毛泽东的半身雕塑像最为醒目。采用8000块福建永定红石塑就的这座雕像，总高度32米、长83米、宽41米，每一个数字都有着特别的寓意。别忘了与矗立在洲头的那块石碑合个影，最具人气的合影地怎能错过？

长沙人对橘洲情有独钟，这个野餐正合适的季节，自然少不了铺一块餐垫，手中的美食并不重要，还是跟结伴的人儿多聊聊吧。公园亲水一圈砌了特别的步道，正适合两个卿卿我我的人压压马路，看看变幻的水景，说说贴心的话，良辰美景正和心意。

工兵：如今的长沙人热衷跑马、爬山，而橘洲公园一圈14千米，加之岛上绿植充沛，因此时常有各种主题的跑马在岛上开跑，所幸有地铁等公共交通直达，也方便了市民游客往来。

大快朵颐湘菜

都说湘菜是怕不辣？携手去品尝这款热辣似火的菜系，与美妙的爱情媲美一下热度吧！橘子洲头归来自然要用美食来犒赏自己，只有进了北辰洲际的湘秀湖南餐厅，边听湘菜大师罗林的点拨，边尝其烹制的或经典或创意湘菜，带你们真正了解各种玄妙之处。

尝尝大师推崇的小龙虾球煨臭豆腐吧。虽说是两款传统市井小吃，却被调制出创意口感，恰如其分地概括了长沙的特色，历史悠久又时尚璀璨的“星城”写照。两种个性张扬的食材采用了湘菜传统的煨制方法，既能更好地入味，也有着弹性的口感，缠绵唇齿之间，让人回味无穷。若还有什么想问清来龙去脉的，不妨直接叫住服务生问个究竟，各道菜品追根溯源的小故事都能给你娓娓道来，美食当前还有故事可听，令此行难忘。

工兵：夜晚的长沙虽不及魔都璀璨耀眼却也万家灯火，登高至北辰洲际27楼的SKY27酒廊，这里有着热情的炫酷DJ表演，举一杯香槟前往户外露台，登高远眺灯火阑珊处，这一刻酒不醉人人自醉。

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