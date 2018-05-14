改革开放再出发（在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章）

改革之路越走越宽，开放之门越敞越大——

来源：人民日报客户端

人民日报-本报记者 许志峰 吴秋余 欧阳洁 李 刚

4月14日，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》正式对外发布。中央决定支持海南建设自由贸易试验区、逐步建设中国特色自由贸易港，释放出深化改革开放的强烈信号。

“今年是改革开放40周年，我们要总结经验、乘势而上，在新起点上推动改革开放实现新突破。”“中国进行改革开放，顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。”……习近平总书记近期在海南发表的一系列重要讲话高瞻远瞩、总揽全局，为推进新时代中国改革开放作出了重要部署，指明了前进方向。各地各部门以扩大开放促进深化改革，以深化改革促进扩大开放，改革开放“双引擎”动力更加澎湃。

40年后再出发，改革开放正成为新时代神州大地上的奋进强音——

在北京，自然资源部、农业农村部、国家市场监督管理总局……一批新组建的国家部门相继挂牌，新一轮党和国家机构改革启幕。

在上海浦东，速度成为自贸区改革的主要标识之一，在已有改革基础上，浦东新区正在对标国际先进水平，加快构建开放型经济新体制。

在深圳，5000多件科技新品集中亮相中国电子信息博览会，鹏城实验室、深圳第三代半导体研究院正式启动，深圳的创新血脉更通畅……

驰骋改革之路，爬坡过坎勇攻坚

一款香奈儿2018早春系列丝绒唇膏，持“进口非特殊用途化妆品备案电子信息凭证”在上海口岸报检，短短几天就完成进口通关并上市销售，几乎与国外同步。

从以前的5个月到现在仅5天，进口非特殊用途化妆品审批改革，让中国人的“美丽消费”直追国际潮流。今年全国两会后，这项改革迅速在广东、重庆、四川等10个自贸区推开，从审批改备案，企业节省了可观成本，消费者享受到更好体验。

与“非特”化妆品管理改革一样，如今，全面深化改革正在向越来越多的制度痼疾开刀。

——破解难点，改革提升发展效能。

从1部手机到1袋大米到1公斤猪肉再到1公斤白菜，吨钢利润“跌跌不休”曾是河北钢铁业心头之痛。今年，河北开始铆足了劲向钢铁挖潜力、要效益。

“河北省钢铁水平走在世界前列，但缺少品牌、缺少终端产品。”河北省工信厅厅长龚晓峰说，河北正通过加快发展高端精品钢材、提升产业创新能力、开展智能制造、推动绿色发展等措施，助力钢铁产业供给侧结构性改革。

改革发力供给侧，去产能一马当先。4月，国家发改委等六部门明确提出，今年再退出粗钢产能3000万吨左右，同时力争化解煤炭过剩产能1.5亿吨左右，并淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组。

各地紧扣“破”“立”“降”，加快经济领域改革步伐：山东以供给侧结构性改革为主线，加快建设新旧动能转换综合试验区；广西深化金融业供给侧改革，扩大融资总量，提升服务实体经济的效益和水平；云南全力打好世界一流的绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”，把资源优势转化为经济发展优势……

——直击痛点，改革激活体制动能。

春日风疾，正是风力发电好时机。在辽宁开原辽能风力发电有限公司现场作业区，几十名工人对风机进行检修。顶着大风忙碌的工人侯树学说，为保证风力发电旺季设备高效运行，工人们已加了好几个班。

改革给像侯树学这样的国企员工带来新动力，也给国企发展带来新活力。辽宁研究制定加快推进全省国企国资改革发展实施方案及三年攻坚计划，并将深入推进国有企业重点领域改革、优化国有资本布局结构等作为重中之重。

简政放权向纵深挺进。北京市今年将新版政府核准的投资项目目录再“瘦身”，新版目录共包括9类43项核准事项，相比上一版，核准事项同比减少58%。福建狠抓放管服改革、建设高效服务型政府，全面推行“最多跑一趟”和“一趟不用跑”办事清单，积极推行“互联网+政务服务”，90%以上行政审批和公共服务事项实现网上办理。

——紧盯热点，改革呼应民生关切。

对进口抗癌药实施零关税、将进口创新药特别是急需的抗癌药及时纳入医保报销目录、加快创新药进口上市……针对老百姓最急、最难的用药需求，国务院常务会议决定，多措并举消除流通环节各种不合理加价，让群众切实感受到急需抗癌药的价格“明显降低”。

百姓的呼声，就是改革的使命。《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》出台，在医疗、公共卫生、药品供应保障等方面推动互联网与医疗健康服务融合，满足居民多层次多元化医疗健康需求，缓解看病就医“堵点”；《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》审议通过，不断优化办事创业和营商环境，提高行政审批效率，切实解决企业群众办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题……

敞启开放大门，携手合作闯未来

展览面积超过118万平方米、6万多个展位、2.5万多家参展企业、210多个国家和地区的采购商穿行其间……4月的广州，迎来第123届广交会。

“我们非常想尝试跟中国企业合资，非常想在中国网上销售。”英国斯坦利灯具公司董事长伯尼说，“习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会上提出要扩大进口，这对外国企业是巨大机遇，斯坦利正考虑把重心由‘从中国买’转向‘往中国卖’。”

——沿海开放，担当排头兵、先行地、实验区。

“要抓住建设粤港澳大湾区重大机遇，携手港澳加快推进相关工作，打造国际一流湾区和世界级城市群。”习近平总书记的殷殷嘱托，让广东掀起新一轮对外开放高潮。

4月10日，港珠澳大桥拯救及养护设备交付仪式举行，举世瞩目的港珠澳大桥主体工程即将投入使用。广东省发改委巡视员林林说，港珠澳大桥的建成，对于推动粤港澳大湾区建设、实现三地融合发展具有重要意义。

东部沿海是我国对外开放的先行区，各地敢闯敢试、自加压力，在新一轮对外开放中争当排头兵。

浙江继续加码跨境电商新平台，推动企业进行双向跨境布局，助力中国品牌走出去和供给侧改革；身处“一带一路”交汇点，江苏全力做好扩大向东开放和引领向西开放的大文章，今年将有50趟列车、10万吨哈萨克斯坦小麦经由中哈（连云港）物流合作基地销往东南亚；天津支持零售领域扩大开放，吸引国际一线品牌、国内知名品牌进入天津市场，建立全球商品进口网络和资源渠道。

——内陆开放，打造新优势、新高地、新格局。

4月1日，重庆自贸试验区启航一周年。一年来，这个自贸区内新兴业态聚集，企业结算中心、保险公司运用平台和交易平台、银行国际业务运营中心等在此落户。

美集物流全球服务中心（重庆）是美集物流在全球最大的支持服务中心，“目前该中心的工作量已占到美集物流全球业务支持服务70%以上。”美集物流相关负责人表示，选择重庆正是看中这一中西部地区最具活力的大都市圈，会为企业发展提供强大动力。

甘肃兰州地处西部内陆，但开放的脚步并不落后。兰州打造关检联合查验平台，推动国际贸易“一站式”作业改革，实现进口通关时间3.9小时，在全国42个直属海关中排名第一，出口通关时间2.2小时，同比压缩85.8%。

——行业开放，实现宽领域、深层次、全方位。

4月11日，在博鳌亚洲论坛上，人民银行行长易纲宣布进一步扩大金融业对外开放的具体措施。尽快取消银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，放宽证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司的外资持股比例上限，扩大沪港通、深港通额度……中国金融业将在与全球市场的深度融合中不断壮大。

金融业开放之门越敞越大，制造业开放之路越走越远。

4月17日，国家发改委亮出汽车等制造业对外开放“时间表”，明确通过5年过渡期取消汽车行业外资股比限制，船舶行业将在今年取消外资股比限制，包括设计、制造、修理各环节，飞机制造行业也将于今年取消外资股比限制。

“无论过去、现在还是未来，互利共赢、开放合作都是中国制造业发展过程中坚持的根本原则。”工信部负责人表示，将继续深化制造业开放合作，在已基本开放的基础上，进一步落实汽车、船舶、飞机等行业开放要求，推进“一带一路”沿线在智能制造、工业互联网等领域的交流合作，优化营商环境。

拥抱深刻变革，奋力续写新篇章

3月26日，在浦东新区28岁生日前夕，我国第一个国际化期货品种——原油期货在浦东的上海国际能源交易中心上线交易。锣声响起的那一刻，许多人感慨：站在中国改革开放最前沿的浦东，再次破冰前行。

浦东开发开放的成功实践证明，只有改革开放才能发展中国。今天，站在改革开放再出发的历史节点，我们深切感受到新一轮改革开放带来的巨变。

——新一轮改革开放，让经济发展质量更高。

当人们对钢铁煤炭的印象还停留在“傻大黑粗”时，一些企业的钢、煤已经开始“按克卖”了。

“在潞安，煤可以做成纸杯内侧用的高端蜡、做成高端润滑油，我们就是要把煤从以前的‘按吨卖’变成‘按公斤卖’‘按克卖’。”山西潞安矿业集团有限责任公司董事长李晋平说。

今年一季度，供给侧结构性改革推动中国经济转型升级成效继续显现，全国工业产能利用率为76.5%，比上年同期提高0.7个百分点，万元GDP能耗同比下降3.2%，战略性新兴产业增加值增长9.6%，增幅明显高于规模以上工业平均增速。

简政放权、减税降费，持续不断的改革减法，换来朝气蓬勃的发展加法。年初以来，新增市场主体大幅增加，一季度新登记企业达到132万户，网上零售额增长35.4%，快递业务量增长30%以上，最终消费支出对经济增长的贡献率高达77.8%。

——新一轮改革开放，让人民生活前景更美。

看收入：一季度，全国居民人均可支配收入7815元，扣除价格因素实际增长6.6%。就业是民生之本、增收之基，4月20日，贵州省农民全员培训平台正式上线，覆盖全省200万农村家庭，借助广播电视网络，农村劳动力可通过视频形式开展知识和专业技能学习。今年1至3月份，全国城镇调查失业率分别为5.0%、5.0%和5.1%，比上年同月各下降0.2、0.4和0.1个百分点。到一季度末，外出务工农村劳动力总量比上年同期增加188万人。

看消费：最近，重庆资深车迷吴曦订购的进口宝马轿车，搭乘“渝新欧”回程班列抵渝，从订购到提车只用了不到20天。以前，进口汽车要先海运到沿海城市，再转运到重庆，至少要苦等两个月。市场越开放，商品越丰富。海关公布的数据显示，今年一季度我国货物贸易进出口总值6.75万亿元人民币，比去年同期增长9.4%，其中与“一带一路”沿线国家进出口额增长12.9%，高出同期进出口增速3.5个百分点。

看环境：全国两会刚结束，杭州西湖区就在转塘街道部署了2018年“美丽西湖行动”，一桩桩抓落实的举措被张榜上墙。今年7月底前，我国2050个国家地表水考核断面自动监测站将全部建成。“原来手工监测、地方监测，一个月一次。2050个自动站建成后，将架起‘水质监测天网’，每4个小时一次，连续在线监测。”中国环境监测总站站长柏仇勇介绍。

——新一轮改革开放，让中国道路更有魅力。

4月20日，“一带一路”开放日活动在英国曼彻斯特市举办，市长埃迪·纽曼表示，“一带一路”给英国带来了“黄金机遇”。今年一季度，中国对外投资合作赢得“开门红”，境内投资者共对全球140个国家和地区的境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资255亿美元，连续5个月保持增长。

在此前刚刚举行的博鳌亚洲论坛年会上，“中国道路”引起与会嘉宾们热烈讨论，“中国已是全球经济重要引擎”成为共识。今天，全球治理、结构性改革、经济全球化、国际货币体系、气候变化……面对这些问题，国际社会都想聆听“中国声音”、了解“中国方案”。

“中国改革开放必然成功，也一定能够成功！”改革征程有艰险，开放之路不平坦，但认定的路就要毫不动摇地走下去。奋进新时代，我们将以百倍勇气和千倍努力，用逢山开路、遇水架桥的闯劲，靠勇于担当、奋发有为的干劲，将改革开放进行到底。（网站首页图：新华社图片）