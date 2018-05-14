中兴事件戏剧性转折，这三个信号很意味深长！

来源：环球资源、牛弹琴

一觉醒来，中兴事件出现了戏剧性转折。

果然是推特总统，特朗普刚刚在推特上这样说：

我和中国领导人正在为中国大型电话公司中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。(因中兴事件)中国有太多的工作岗位流失，我已告知商务部要尽快完成这项工作。

里面有几个关键词：

快速。拖泥带水不行。

工作岗位流失。这是一个不争的事实。

指示。那意味着问题基本就这么定了。

对中兴来说，这肯定是长舒了一口气。

但这种戏剧性转折，背后是一个非常不容易的博弈过程。

简单举两个细节吧。

按照新华社的报道，在上次美国代表团倾巢来北京沟通的时候，有这样一段话：

中方就中兴公司案与美方进行了严正交涉。美方表示，重视中方交涉，将向美总统报告中方立场。

话不长，但透露出的信息量足够大：中方表达了严正的立场，美方也认识到问题的重要性，“将向美总统报告中方立场”，这就给事件转圜创造了条件。

随后，中国领导人应约与特朗普通电话。根据新华社的报道：

特朗普在通话中表示，美方愿同中方共同努力，加强各领域务实合作，妥善处理好经贸问题，推动美中关系取得更大发展，造福两国人民。

虽然新华社报道中，这次电话没有明确提到中兴。但从特朗普“妥善处理好经贸问题”的表态看，可以想见中国最高领导人的立场和态度。也只有妥善处理，才能皆大欢喜。

中兴事件一波三折，一度处于全面危机边缘，现在突然柳暗花明，这三个信号意味深长：

第一，中方斗争有理有利有节。美国自认为贸易战很简单，但却踢到了中方的铁板，美方公司也面临重大损失。内外压力都让美国认识到：这种漫天要价的的做法，得不到全世界的认同，也会招致对方报复，结果必定是两败俱伤。这就是谈判的艺术，当然，中国还需要加油。

第二，美方也在为新一轮谈判作准备。按照中美公布的信息，刘鹤等将很快赴美沟通，如果一味抬高要价，那结果将是不欢而散；面对中方的坚定强硬立场，美方似乎也试图释放某种善意，想达成某种协议。两强相逢勇者胜，两勇相逢智者胜！

第三，核心技术，核心技术。中兴事件虽然重大转折，但带给中国人的震撼，应该仍是深远的。那就是中国领导人所说的：核心技术是国之重器，在别人的墙基上砌房子，再大再漂亮也可能经不起风雨，甚至会不堪一击。而核心技术受制于人是我们最大的隐患。

最后这一点，必须警钟长鸣！

这一点，我们也必须感谢美国的提醒！