习近平十大金句告诉你，这才是真正的“一带一路”！

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【编前语】2017年5月14日，习近平主席出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式并发表主旨演讲，向世界生动传递丝路精神。 五年来，习近平在不同场合阐释了“一带一路”倡议、“一带一路”建设的真正内涵。新华社《学习进行时》为您独家梳理，一起来学习这些箴言隽语。

“一带一路”不像国际上有些人所称是中国的一个阴谋，它既不是二战之后的马歇尔计划，也不是什么中国的图谋。

——2018年4月11日，习近平集体会见博鳌亚洲论坛现任和候任理事时强调

我们推进“一带一路”建设不会重复地缘博弈的老套路，而将开创合作共赢的新模式；不会形成破坏稳定的小集团，而将建设和谐共存的大家庭。

——2017年5月14日，习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲时强调

共建“一带一路”倡议不是地缘政治工具，而是务实合作平台；不是对外援助计划，而是共商共建共享的联动发展倡议。

——2017年9月3日，习近平出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲时强调

“一带一路”建设不是另起炉灶、推倒重来，而是实现战略对接、优势互补。

——2017年5月14日， 习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲时强调

“一带一路”建设，倡导不同民族、不同文化要“交而通”，而不是“交而恶”，彼此要多拆墙、少筑墙，把对话当作“黄金法则”用起来，大家一起做有来有往的邻居。

——2016年1月21日，习近平在开罗阿拉伯国家联盟总部发表演讲时强调

“一带一路”追求的是百花齐放的大利，不是一枝独秀的小利。

——2016年1月19日，习近平在埃及《金字塔报》发表题为《让中阿友谊如尼罗河水奔涌向前》的署名文章中强调

“一带一路”是共赢的，各国共同参与，遵循共商共建共享原则，实现共同发展繁荣。这条路不是某一方的私家小路，而是大家携手前进的阳光大道。

——2015年10月21日，习近平出席中英工商峰会时强调

“一带一路”建设秉持的是共商、共建、共享原则，不是封闭的，而是开放包容的；不是中国一家的独奏，而是沿线国家的合唱。

——2015年3月28日，习近平在博鳌亚洲论坛2015年年会上发表主旨演讲时强调

“一带一路”建设不是要替代现有地区合作机制和倡议，而是要在已有基础上，推动沿线国家实现发展战略相互对接、优势互补。

——2015年3月28日，习近平在博鳌亚洲论坛2015年年会上发表主旨演讲时强调

“一带一路”建设不是空洞的口号，而是看得见、摸得着的实际举措，将给地区国家带来实实在在的利益。

——2015年3月28日，习近平在博鳌亚洲论坛2015年年会上发表主旨演讲时强调

新闻链接：

“一带一路”——习近平之道

“一带一路”——习近平之诺

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