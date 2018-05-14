【新时代·幸福美丽新边疆】自强不息，他们用双手脱贫致富

来源：中国西藏网

在西藏自治区山南市错那县残疾人就业中心的制作车间里，26岁的姑娘阿旺群宗正在操作台上缝制着窗帘，2016年9月入厂的她算是厂里的老员工了。没来厂子之前，阿旺群宗只是在家里务农，由于左腿天生残疾，不能干重活，也帮不上家里多少忙。一家五口靠父亲一人做木工来养活，再加上妹妹上学需要钱，阿旺群宗一家人的日子过得很拮据，成了曲卓木乡建档立卡的贫困户。

为了减轻家庭负担，阿旺群宗经人介绍来到错那县残疾人就业中心工作。对于一年3万多元的收入，阿旺群宗很满意。“对于现在的生活，我已经很满足了。在这里工作，住宿和吃饭都不花钱，每个月除了自己存下一些，我还可以把一部分工资给家里，为家里减轻了负担，觉得挺骄傲的，至少证明我还是个有用的人。”阿旺群宗一边工作一边说。

图为阿旺群宗在工作中

像阿旺群宗这样的建档立卡贫困户整个错那县残疾人就业中心里一共有16人，再加上2名技师、2名管理人员、1名厨师、3名安装窗帘的工作人员，一共24人在此就业。

为了让员工更好地投入到工作当中，错那县残疾人就业中心对每一位新进员工进行了为期5个月的技能培训。通过技能培训，让他们掌握手艺，更快地熟悉、了解工作流程和工作方式，早日成为一名熟练工。在培训期间，错那县残疾人就业中心为每一位员工每月发放1500元的就业补贴，并包吃住。让每一位员工吃住舒心、学习放心，极大增强了员工们的自信心。

图为样品室里的各色窗帘

据错那县残疾人就业中心负责人旦增介绍， 2016年8月在政府的扶持之下，错那县残疾人就业中心成立，注册资金800万元。现在就业中心主营业务是编织具有民族特色的服饰、制作各学校的校服、学生床上用品、各色窗帘、救灾帐篷、旅游特色礼品、养老保暖衣等。就业中心每年的收入在700万元左右，除去原料费等成本开支和工人工资外，还会拿出一部分资金来补贴就业中心里的建档立卡贫困户。

图为就业中心里的台球桌

不仅要关心员工工作，更要注重员工的生活。在就业中心，宽敞的大厅里摆放了两张台球桌和两张乒乓球桌，让员工在工作之余可以有地方娱乐放松。得益于政府的供暖和供氧工程，错那县残疾人就业中心为员工们打造了舒适的居住环境。让每一位员工能够在就业中心里安心工作、开心生活。

虽然身有残障，但阿旺群宗和她的同事拒绝向命运低头、向贫困弯腰，他们靠着自己的勤劳双手，在政府的政策帮助之下、社会的关怀之中，谱写着自强不息的人生篇章。（中国西藏网 记者/赵耀）