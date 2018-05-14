【新时代·幸福美丽新边疆】“世界江河之母”守护者：生态保护没有局外人

来源：人民网

玛旁雍错

玛旁雍错位于西藏阿里地区普兰县境内，周边发育了著名的恒河、印度河、萨特累季河和雅鲁藏布江等四大河流，因此被称为“世界江河之母”，是中国乃至东半球气候的“启动器”和“调节器”，生态位置非常重要。

近日，新时代·幸福美丽新边疆西藏行媒体团来到玛旁雍错，在被玛旁雍错的美景深深吸引的同时，记者们也被一位着藏装的男子吸引了目光——5月的风依旧寒冷刺骨，记者们冻得瑟瑟发抖，而这名藏装男子却在湖边来回巡查，不断弯下腰捡着沿途的垃圾。

玛旁雍错管护员

这位藏装男子叫白玛旺杰，曾经是一名野保员，现在是玛旁雍错湿地吉吾管理站站长。2005年，玛旁雍错被国际湿地公约组织批准为国际重要湿地，2017年7月晋升为国家级湿地自然保护区后，普兰县林业局设立了6个管理站、3个管护点以及1个检查站，90名专职管护员全部到岗开始进行巡逻。

“以前也有管护员，不过都身兼数职，承担野保员、护林员等工作。”白玛旺杰告诉记者，现在有了专职管护员，可以更好的保护湿地。“冬天每周要巡逻3次，到了夏天几乎每天都要巡逻，看看湿地有没有人破坏，还要捡捡垃圾。”

红嘴鸥迎风飞翔

“我们保护的是自己的家乡，更重要的是现在还有了国家的补助，生活上也有一定保障，在保护湿地方面没有人是局外人，人人有责。” 白玛旺杰说，希望能有专业的人教一些专业知识、政策法规等，可以更好的保护环境。

提及玛旁雍错生态保护的行为，不得不提另一位“世界江河之母”守护者——55岁的白玛加布。在玛旁雍错旁有一座小村庄，白玛加布任党支部书记兼副主任期间，就把环境保护放在了头等大事，自发的带领村民捡湖边垃圾，清理自家卫生。

白玛加布说，“最开始这么做的时候挺难，很多村民不理解，认为垃圾是捡不干净了，捡了又会有人扔。但环境是我们全村人的，玛旁雍错就在自家门口，自己都不管，环境肯定差。”在他的带领下，影响了很多村民，也给前来旅游的旅客留下了深刻的印象，目前已经形成章程，约定每周都会集中处理垃圾。

为了更好的保护环境，白玛加布开始劝说全村人在公共场所禁烟，就连商品铺都禁止售卖，打造成无烟村。更值得一提的是，2015年开始，白玛加布就带领村民在玛旁雍错旁边搞绿化，试着种植红柳，目前虽然规模不大，但是能成活60%-70%左右，一点点地改善着玛旁雍错的周边环境。

玛旁雍错的美景