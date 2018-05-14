上海脑科学与类脑研究中心揭牌仪式今天在张江实验室举行

本报讯 上海服务国家战略、加快建设具有全球影响力的科技创新中心再添重要支撑。今天（5月14日）下午，上海脑科学与类脑研究中心揭牌仪式在张江实验室举行。上海市委书记李强、中国科学院院长白春礼共同为中心揭牌。

白春礼在致辞中指出，上海脑科学与类脑研究中心的成立，是强化我国在该领域国际地位的重要举措。中科院作为国家战略科技力量，将坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院关于科创中心建设重大决策部署，始终将上海科创中心和张江综合性国家科学中心建设作为一项重大政治任务抓实抓好，充分发挥多学科交叉与协同攻关的优势，全力支持上海脑科学与类脑研究中心建设。他希望中心未来发展，一是要在最前沿进行开创性、引领性研究，力争产出世界级成果；二是要引进培养全球最顶尖的科学家团队，将中心打造成为具有全球影响力的脑科学与类脑研究高地；三是要大力弘扬科学精神和专业主义，培育让创新竞相迸发的沃土。

上海市委常委、常务副市长周波出席并致辞，市委常委、市委秘书长诸葛宇杰，复旦大学校长许宁生，上海交通大学校长林忠钦，以及本市相关高校、中科院在沪科研院所院士专家代表出席揭牌仪式。

上海脑科学与类脑研究中心将立足世界脑科学与类脑研究前沿，聚焦国家在脑科学与类脑研究领域的战略需求，组织承接国家和上海市任务部署，加快推动我国在该领域的重大突破和跨越，力争建设成为世界一流的脑科学研究机构。中心将由上海市政府发起成立独立法人事业单位，实行理事会领导下的主任负责制，积极探索开放、协同、高效的新型管理和运行机制，着力汇聚全球高端创新资源，激发各类创新人才活力，探索与国际科研机构接轨的人员聘用、薪酬激励机制，建立知识产权和利益共享机制，推进科技成果应用技术的转移转化。