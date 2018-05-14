习近平铺展“一带一路”通途

新闻频道 来源：央视网 2018年05月14日 07:03A-A+

央视网消息：一年前的5月14日，习近平发表了题为《携手推进“一带一路”建设》的主旨演讲，为中国首倡主办的“一带一路”国际合作高峰论坛拉开序幕。站在历史与未来的交汇点，习近平倡导“一带一路”与人类命运共同体，提出“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”，为建设美好世界展现了一条欣欣向荣的通途。

2017年5月14日，习近平出席“一带一路”国际合作高峰论坛并发表题为《携手推进“一带一路”建设》的主旨演讲。来源：新华社

时隔一年又逢孟夏，站在新的起点，“一带一路”建设承载着各国人民对文明交流的渴望，对和平发展的期盼，焕发着勃勃生机。

道相通 合作共赢之路

“我提出‘一带一路’倡议，旨在同沿线各国分享中国发展机遇，实现共同繁荣。”习近平的“一带一路”倡议得到国际社会广泛响应。

道在通，通则顺，顺则达，达则济天下。我们要以建成和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路为指引，“乘势而上、顺势而为，推动‘一带一路’建设行稳致远，迈向更加美好的未来”。

心相通 精神传承之路

“古丝绸之路绵亘万里，延续千年，积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。”习近平以丰厚的历史积淀和深邃的时代目光，高度凝练地概括了丝路精神，并强调“这是人类文明的宝贵遗产”。

倡议唤起行动，蓝图化为现实。延续2000多年的古老丝路在“共商”“共建”“共享”的原则下，焕发出前所未有的活力，从历史走向未来，从宣示走进人心。

国势之强由于人，人材之成出于学。2017年共有“一带一路”相关国家留学生31.72万人在中国31个省、自治区、直辖市的935所高等院校学习。

相知无远近，万里尚为邻。2017年9月，飓风“厄玛”袭击加勒比海岛国安提瓜，全岛1800多人受到影响。中国政府第一时间帮助安提瓜重建250栋建筑。同月，多米尼克遭遇飓风“玛丽亚”袭击，中国政府提供300万美元援助。

一列火车穿过卡姆奇克隧道。来源：央广网

穷则独善其身，达则兼善天下。中国建设者用900天开通了火车需要900秒穿行其间的卡姆奇克主隧道，填补了乌兹别克斯坦铁路隧道的空白。当地老百姓无需再翻山越岭或绕行他国。

“一带一路”沿线各国的人文交流与文明互鉴，超越社会制度、意识形态、发展水平的隔阂，增强人民互信，架起友谊与合作的桥梁。国家旅游局数据显示：预计“十三五”期间，中国将吸引“一带一路”沿线国家8500万人次来华旅游，拉动旅游消费约1100亿美元。

古语云：“道虽迩，不行不至；事虽小，不为不成。”民心相通不断增强，沿线各国人民往来频繁，在交流中拉近了心与心的距离，为“一带一路”建设夯实了民意基础，筑牢了社会根基。

力相通 世界共享之路

从张骞“凿空西域”到如今飞驰在广阔原野的中欧班列，古老的欧亚大陆上，数千年日出日落亘古不变，风吹不尽黄沙，掩不住驼铃。如今，“一带一路”倡议正为古老的丝路注入新的生机与活力。

2017年10月，中国共产党第十九次代表大会在北京举行。坚持正确义利观、推动构建人类命运共同体、遵循共商共建共享原则、推进“一带一路”建设等内容被写入党章。这体现了中国共产党高度重视“一带一路”建设、坚定推进“一带一路”国际合作的决心和信心，同时也凸显了“一带一路”的重要性。

2018年是我国改革开放40周年，同时也是我国提出“一带一路”倡议5周年。

共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界。

进入新时代，习近平在国内外多个场合强调：“中国开放的大门永远不会关上”“中国对外开放的力度将会越来越大”……

“一带一路”倡议唱响开放包容、互利共赢的主旋律，吸引各参与国在互利共赢的基础上形成命运共同体。

植根历史，面向未来。2000多年前，古丝绸之路开启了各国友好交往的大门，如今，“一带一路”倡议书写着人类发展进步的新篇。源自中国，世界共享。“一带一路”倡议承载着世界各国人民对美好生活的梦想，正转化成为发展的红利、人民的福祉。（文/戴萌萌 动图/刘京京）