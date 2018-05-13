【新时代·幸福美丽新边疆】勒乡：多举措并行提升群众幸福感

中国西藏网讯 勒门巴民族乡俗称“勒乡”，位于西藏自治区山南市错那县西南部，四周群山环绕、海拔低、气候好、植被茂密、物种丰富，是门巴族的主要聚居地之一，同时也是全国重要的边境乡镇之一。勒乡下辖勒村、贤村两个行政村和四个自然村。2017年底，勒乡常住54户，共140人。在这片“天然氧吧”里，勒乡百姓靠着党的好政策和勤劳的双手脱贫致富，过上了令人艳羡的生活。

巡边、护林是职责，政策兜底是保障

这天是勒村村民达瓦次仁巡边、护林的日子。58岁的他走在巡边队伍中间，步伐矫健，身手灵活。在这片密林之中，即使是巡边队员也不敢掉以轻心。为了防止迷路，达瓦次仁不时地用随身携带的刀具在巡边路上留下标记。



图为达瓦次仁在沿路做标记，以防迷路

10多年来，一周两到三次的巡边工作，让达瓦次仁真正地了解了这片山林，也总会偶遇这里的野生动物。“这里有熊、野猪、猴子、四不像，还有好多叫不上名字的动物，动物虽多，但是没有遇到过它们伤害人。比起动物的威胁，更多的还是担心雨天路滑，容易摔倒受伤，担心冬天天气干燥，发生山火。” 达瓦次仁说。

每次轮到达瓦次仁巡边，他总是特别仔细和认真。达瓦次仁说，现在党和国家对我们的政策这么好，我们一定要认真工作、尽职尽责，牢记使命，守土固边，这样才能对得起国家的好政策。



图为巡边队员在密林中前进

“我们这边的每一位成年农牧民群众都是巡边、护林员。像达瓦次仁这种情况，每年有5000元的巡边补贴、9000多元的护林补贴和3000元的草场补贴等等。目前为止，我乡140人只有一户一人为农村低保，只有6户16人为城镇低保。政策兜底，保证了每一位农牧民的生活质量。”勒乡党总支书记李佳说。

合作社入股、分红，群众靠双手实现就业增收

在勒乡，蜿蜒的娘姆江曲旁，一群采茶人正唱着歌，手指上下飞舞，把嫩绿的芽尖摘下扔进背着的小竹篓里。28岁的姑娘维色正在忙碌着。“平常我们有二三十个人一起采茶，今年的采茶季刚刚开始，我们就赶紧过来采摘了。平常一天大约能采七八斤，一天能有130元的收入。如果是到制茶车间还会有另外的一份收入。”维色一边采茶一边说。



图为维色在展示新采摘的茶叶。

2011年8月，为了将勒乡原有的茶叶产品推广开来，利用产业实现脱贫增收，发展农村经济，勒乡成立了勒门巴民族乡茶叶农牧民专业合作社。由部分勒乡勒村、贤村村委会班子成员、农牧民群众共计100人组成，主要经营茶叶种植、清茶加工、嫩茶加工以及销售。现有茶田693亩，其中老茶田144亩，新采摘茶田66亩。剩余483亩计划每年采摘一部分直到2020年完全能采摘利用。

针对以前茶叶栽种分散，加工方式粗糙，管理粗放，茶叶品质不高、价格低、市场知名度不高等问题，勒门巴民族乡茶叶农牧民专业合作社实行“走出去，请进来”的发展模式，组织人员外出培训，学习技术，并邀请安徽祁门红茶种植基地专业人员前往合作社进行技术培训。在提升茶叶品质的同时丰富种类，现在已经有绿茶、红茶、速溶茶等多个产品。新的茶叶包装“勒仓莲”已经完成提档升级。高海拔加上充足的雨水，使得这种纯天然生长的有机茶受到广大消费者的青睐，市场供不应求。



图为加工制作好的红茶

2017年，勒门巴民族乡茶叶农牧民专业合作社共加工出茶叶17782.86斤，共创收2055105元，茶叶合作社每户每年每亩分红5000元，加上土地租金和在合作社的务工收入，农牧民人均纯收入达到12410.47元。

特色城镇建设，打造宜居、宜商环境

2017年12月底，历时三年的勒门巴民族乡特色城镇建设圆满完成。并于2018年2月举行特色城镇搬迁入住仪式，农牧民群众乔迁新居。

据勒乡党总支书记李佳介绍，该项目主要划分了政务服务中心、居民区和商业区三个功能区，总投资1.05亿元，一期建设项目投资7765.28万元，建设了勒村民房24户。房屋资金方面，群众自筹占60%，剩余40%由国家出资。13户小户型，群众需自筹25万元，11户大户型群众需自筹30万元。勒村群众按时足额收缴到位，自筹资金达到670余万元。



图为勒门巴民族乡特色城镇的居民区

整个特色小镇街道整洁，花园散布，建筑掩映在四周的绿色之中。房屋入住以后，乡政府积极鼓励群众投身第三产业，借助于勒布沟风景区的旅游产业，有6户群众经营起了农家乐，最高收入达到1万元。

住在村口的古如经营着一家农家乐和小商店。古如家的房屋是特色城镇中217平米的大户型，古如自己一次性掏了30万元，并进行了精美的装修。走进古如家，小小的商店就在进门处，商品虽不多却支持微信支付和刷卡消费。墙上贴着大大的微信支付和wifi密码。



图为古如家小商店柜台上刷卡支付的POS机

说起现在的房子，古如很是满足：“之前住在这里，90平米的房子是木石结构的，很不安全，屋顶的铁皮因为常年下雨很快就会锈掉，一到下雨天就漏雨。路也不好走，由于勒布沟里雨水较多，整天一身泥。居住环境没有什么舒适性可言。现在住到这个小镇里面，房子很新，也很安全。路也修成了水泥路，通了电，也通了网络。现在响应政府号召，我家里也开了农家乐，收入还算不错。农家乐里一共有6间房，每个月能有3000元的收入。现在能有这么好的生活，真的感谢党和国家啊。”

党员干部示范引领，转变意识助力脱贫致富

据勒乡党总支书记李佳介绍，现在勒乡共有临时党支部7个，目前已建成5个，还有2个在着手建设当中。临时党支部的建设加强了干部与群众的联系，转变了群众观念，在脱贫致富、固国守边方面起到了引领示范作用。

在勒门巴民族乡特色城镇中，党员干部建立了党员干部连心卡，每名干部帮扶一家农家乐。把“常进群众门”“会说群众话”“乐解群众忧”“实帮群众困”“深知群众情”“真交群众心”作为评判全乡党员干部开展群众工作的六把“标尺”。力争“一名干部帮到底，结对帮扶更贴心”，深入农牧民群众访贫问苦，解决实际困难。



图为李佳（右一）在给建档立卡贫困户讲解惠民政策，宣传党的十九大精神。

在贤村的特色农产品种植方面，党员干部积极宣讲，转变群众“等、靠、要”的理念，带领双联户开垦了5亩荒地，进行青椒种植，实现增收15000元左右。在深加工方面，党员干部计划带头引领群众把干辣椒磨成粉，方便存储和销售。

“现在的巡边路上，每一支巡边队伍都有一名党员干部作为队长，与农牧民群众一起巡边、护林。巡边过程很好地加深了我们党员干部和农牧民群众的联系。通过与农牧民群众的深入沟通，走到他们中间去，了解他们对守边卫国的理解和在实际生活中的需求、存在的困难，‘对症下药’，才能有效地实现精准脱贫，”李佳说。（中国西藏网 记者/赵耀）