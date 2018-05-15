“城市新客厅”|延安西路1262号

齐聚孙科别墅与哥伦比亚总会等建筑 5月25日一期亮相





哥伦比亚总会的乡村俱乐部主体建筑的外部已修缮完成

孙科别墅是一座西班牙地中海风格的城堡 本文图片/晨报记者 竺 钢

晨报首席记者 李 芹

延安西路1262号。

表面上看，就是一处随意可见的门牌。只是懂经的人都知道，这里齐聚着市级文物保护单位孙科别墅与上海优秀历史建筑哥伦比亚总会，还有麻腮风大楼这样的工业遗产建筑，实在是一片不可多得的城市记忆承载地。面对这样一处具有历史文脉与风貌的空间，所在的长宁区政府经过近两年的专家咨询与方案论证，最终在近期启动了这处空间的更新之路。

未来，孙科别墅与哥伦比亚总会不但会向市民开放，这处空间也将成为长宁乃至整个上海的“城市新客厅”。整个项目分为两期更新，一期将于5月25日初揭面纱。

孙科曾在此居住16年

因为改造关系，延安西路1262号的大门已经关闭。从番禺路60号慢慢往里，眼前的格局豁然开朗。

哥伦比亚总会的修缮工作正在有条不紊地进行中，这幢建筑之所以得此名，一方面是因为番禺路旧时就称哥伦比亚路。1924年，当时的普益地产购得安和寺路（今新华路）和哥伦比亚路周边，进行统一开发，项目名称为哥伦比亚圈（Columbia Circle）。

上海最富盛名的匈牙利籍建筑师邬达克，当时参与了哥伦比亚圈的一系列规划与设计。

1928年，他在此设计了英国、美国、荷兰、意大利、西班牙等多种风格的住宅，它们被称为哥伦比亚住宅圈之精华，而他本人也在这里建造了自己的别墅与花园。

1932年，邬达克的生意遇到困难，孙中山先生独子孙科帮助他渡过难关，故邬达克后将自己的别墅转让给了孙科。1932年-1948年，孙科回上海时就居住在此。

如今，90多年时光弹指一挥间，这些建筑在岁月的洗礼中已经初具疲态。因此，在这次更新中，哥伦比亚总会与孙科别墅都将进行保护性修缮。

目前，哥伦比亚总会的建筑外部已经修缮完成，和历史上的资料图片几乎一致，一整排对开落地门腔调十足。

修缮中带来额外惊喜

“严格遵照文物保护条例和优秀历史建筑保护条例，做到恢复历史风貌的同时满足‘最小干预’和‘可识别性’的原则。”作为项目的总实施方，上海万科相关负责人说。

他介绍说，经过这么多年使用，哥伦比亚总会的建筑内部功能和当初发生很大改变，也因此在修缮中给大家带来了额外惊喜。一楼东侧的房间，工人进场时，发现那是一个被分隔成很多小房间的区域，无法分辨原来的功能。通过现场仔细勘察和严格考证，发现这片区域原本是一个整体餐厅。如今，按着考证得来的资料，房间恢复了以往的风貌，也成为建筑内部最具历史感的一部分，90多年前的使用场景仿佛就在眼前。

不过，孙科别墅的修缮工作目前尚未启动，这是因为孙科别墅是市级文物保护单位，必须修缮后进行保护性利用，修缮的论证和审批会更严格与复杂。

上生所主动腾退厂房

著名建筑设计大师雷姆·库哈斯是此次更新的参与者之一。在雷姆·库哈斯的理念中，除了在现有的建筑中注重引入新建筑，并对原有建筑引入变化，通过删减、改造及增加的处理手法，来对空间关系进行改善。“工业园区完全可以兼顾办公、商业、休闲，甚至成为一种公园般的环境，实现与周边社区的共生与互动。”

除了这两处历史建筑，地块内还有一处重要的工业遗产建筑麻腮风大楼。1951年，上海生物制品研究所（以下简称上生所）一直在此处办公。之后，出于历史再造、文化再生的理念考量，上生所积极配合市区两级关于高效利用城市存量土地、推动城市更新保护的战略，主动腾退现有厂房，进行城市更新的开发再利用。

2016年8月31日，双方进行了整体交接。也宣告这片见证了上海90多年风云变迁的园区，正式走上更新之路——麻腮风大楼将继续保留其本身的现代主义要素，南立面则改为落地窗有更好的景观与采光，与北侧的历史建筑形成对话。

开放场地不设围墙

延安西路1262号正好位于延安路-世纪大道城市发展轴线上，处于愚园路、衡山-复兴和新华路三个历史文化风貌区的中间区域，紧邻番禺路历史风貌道路，具有深厚的历史文化底蕴。

“这个项目是上海市城市有机更新的‘魅力风貌计划’市级试点。在经过了多轮的专家论证评审和方案协调优化后，一年半多的时间才敲定最终方案。”长宁区相关负责人表示。

“地块面积不大，却拥有市文物保护单位、优秀历史建筑、保留历史建筑、工业遗产建筑等不同类型的建筑，对于这些老建筑在梳理、评估之余，会整体进行保护性利用。”上述负责人说，上生所的退出，使得原本生产型研究功能逐渐向商业办公及社区服务功能慢慢转变，因此在尊重历史空间肌理的同时，会划出若干公共通道与空间，将原本神秘封闭的生产研究所，变成更为开放包容的公共开放空间。

未来，这里将新增不少于12500平方米公共开放空间。开放场地不设围墙，24小时开放，将打造舒适、宜人、通达、可体验并参与的休憩与活动空间，促进街区的品质提升。

7000平方米的社区公共服务设施将为周边居民的生活注入新的活力：2500平方米社区体育、2000平方米社区文化活动、2500平方米社区教育和共建设施。

据介绍，整个项目分期打造。届时，除了孙科别墅、哥伦比亚总会等会继续向市民开放外，这片街区将呈现“城市新客厅”的活力社区面貌，除了文化艺术、商务办公外，市民们也可以在这里的公共区域享受悠闲生活。

[专家观点]

保护模式应更多元

中国科学院院士、上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护专家委员会主任郑时龄这些年来始终关注着上海的各类优秀历史建筑。他认为，有雄厚实力、有社会责任感和有文化积淀的企业如果可以介入到历史保护建筑的修缮中来，会成为一种有益的积极探索。

因为事实证明，上海有那么多的优秀历史建筑，仅靠政府或者爱心人士来参与修缮与保护，力量实在有限。因此，如何引进相应的社会资本来为我们这座城市留下建筑财富，应该成为一个研究的话题，但有一点可以明确，模式可以更多元化一些。

他提到意大利不少高校建筑都有几百年历史，建筑工艺可以用美轮美奂来形容，但因为校方缺乏资金与能力，这些建筑都出现了不同程度的破败，当地政府也在尝试引入各类基金会的资本来进行修缮与维护。但目前各类基金会在上海优秀建筑修缮中的介入还比较少，随着人们对风貌建筑的越来越重视，他相信这股力量会成为一种新探索与尝试。