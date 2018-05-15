上海社联成立60周年

晨报记者杨天弘报道 作为全国最早成立的、以社会科学研究和普及为主要任务的学术性群众团体，上海市社会科学界联合会今年迎来了60华诞。昨天，“纪念习近平总书记‘5·17’重要讲话发表两周年暨上海社联成立60周年”会议召开，市委常委、宣传部部长周慧琳出席并讲话。

周慧琳指出，中国特色社会主义进入了新时代，广大哲学社会科学工作者要坚持以马克思主义为指导，深深扎根思想和实践沃土，为人民著书立说，把习近平新时代中国特色社会主义思想的研究宣传阐释工作不断引向深入。上海当前正处在改革开放再出发的关键时期，社科工作者要围绕加快构建中国哲学社会科学学术话语体系的使命和任务，立时代潮头，发思想先声，为加快构建具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学作出上海学者的新贡献。要坚持发扬理论联系实际的优良学风，为解决国家和上海改革开放及社会主义现代化建设进程中面临的重大现实问题、全局性战略问题、人民群众关心关注的热点难点问题，提供高质量的决策咨询研究成果。

会议宣读了《市社联关于开展礼赞上海社科大师活动的决定》，与会代表向60余位已故上海社科名家大师致敬。本市200多位社科理论工作者代表出席会议。