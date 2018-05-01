网恋四年“女友”竟然是男的-男子盗用前女友QQ号、微信号诈骗

记者 倪 冬 通讯员 刘 琦

晨报讯 四年前，小赵在QQ上与女友相遇，两人相知相识，逐渐发展成网恋关系。四年来，小赵为这位女友花了不少钱，却一直无缘见到女友本人。当浦东警方揭穿这起网络诈骗案后，网恋女友的真面目令人大跌眼镜。

今年3月下旬，小赵来到浦东公安分局高行派出所求助称自己可能被骗。原来2014年6月，小赵在QQ上与一名自称“小敏”的女性相识聊天，后来两人发展成了网络恋人。在甜蜜的恋爱时光中，好几次“小敏”以生病等原因为理由向小赵借钱，甚至“小敏”的父亲也因为“投资做生意”等原因向他借钱。对此，小赵倒也没多想，但是有一事让小赵迷惑不解，他曾多次提出要见面，但“小敏”一直以诸多借口推脱。

根据小赵的叙述，接报民警判断这是一起典型的网络诈骗案件。根据银行提供的信息表明，“小敏”的收款账户确实是一名叫做小敏的女子，年龄也和小赵描述的相符。难道“小敏”确有其人？专案组决定从“小敏”的电话号码、QQ、微信等账号信息入手，再探一探“小敏”的真身，侦查的结果却让警方大跌眼镜，原来网上的“小敏”是小敏的前男友黄某。

在广东警方的协助下，专案组成功抓获嫌疑人黄某。据黄某交代，他冒用前女友小敏的QQ 号及微信号在网上结识了小赵，确定关系后，黄某一人分饰两角，以小敏及小敏父亲的身份，用各种理由向小赵借款数十万元人民币，并将钱款挥霍一空。目前，黄某因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留，该案正在进一步审理中。