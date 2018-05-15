轨交11号线乘客带板凳“排排坐”-上海地铁：不支持，对车厢乘客的流动畅通造成不利影响，且存在安全隐患

晨报记者 钟 晖

随身携带一个折叠小板凳进入地铁车厢，一路坐着到达目的地。这样的“板凳一族”，在沪上最长轨交线11号线的列车车厢内每天都有出现，且为数不少。

客流高峰时间，车厢本就拥挤，乘客进出遭“板凳族”挡道，感觉别扭，又不便指责，怕引起争执；站务员也很为难，因为地铁乘坐规章上没有相关“说法”可循，只能予以规劝。

没有座位坐，站着太累

下午6点，正值下班客流高峰。11号线江苏路站，一列往嘉定方向的列车进站。车厢内车门旁边，一个戴眼镜的小伙子坐在一个小板凳上，笃悠悠地玩着手机。记者注意到，他坐着的地方起码还能站三个人。问他这样会不会妨碍其他乘客进出？是否有乘客提出意见？小伙子回答：“不会影响的。”“没有乘客提意见。”此时旁边的一名乘客当即表示，“有影响的，怎么会没有影响？”

记者又问，为何要自带小板凳？小伙子说，他每天要往返于东方体育中心站到嘉定西站，有20多站路，没有座位坐，站着太累，只好带个小板凳，“又不是我一个人这样，你可以去看看其它车厢，坐板凳的乘客多的是”。

日前上午8点，记者来到11号线最北端花桥站，一列往市区方向的列车的最后一节车厢里，有6名乘客坐在小板凳上，背靠着驾驶室外墙坐成一排。

记者查询到，轨交11号线长度达82.4公里，为目前沪上最长轨交线。从花桥坐到迪士尼站要1小时45分钟，票价10元。早高峰时，11号线安亭及嘉定区段是“板凳族”高发地段，他们会在光明路站、兆丰路站、嘉定北站等集中出现。

不时与他人发生冲突

许多乘客对记者表示，11号线的确较长，长时间站着肯定不舒服，但这不能成为做“板凳族”的理由。其实，“板凳族”貌似很惬意，其实安全并没有保障。当列车启动或刹车时，坐在小板凳上的乘客无法坐稳，总是要用手在地上支撑一下，而其他乘客在车厢内通行时，由于“板凳族”是坐着的，车厢人多时不容易被发现，他人经过时一旦疏忽就很容易被其碰擦或绊倒。

“就在上月，一名站立着的女乘客的包包好几次擦到了坐在小板凳上的男乘客的头部。男子骂骂咧咧，女乘客针锋相对，双方发生口角以至于最后大打出手。女子后来还报了警，两人都被警察带出车厢了。”11号线花桥站站务员告诉记者。

此外，“板凳族”经常将随身携带物品随手放在地面上，下车时容易忘记带走而遗失。

“板凳族”呈增长之势

在11号线真如站站台上，一名女乘客对记者说：“我每天都乘坐11号线，几乎天天都在车厢看到‘板凳族’，且现在呈现增长之势，以前只是在车头和车尾出现，眼下在车厢其它位置也能看到。”

“这种‘板凳族’到底什么时候可以没有？上下班的地铁已经很拥挤了，他们如此心安理得坐着玩着手机，存在多大安全隐患知道吗。挤地铁时根本看不到他们，有好几次都差点发生人压人的情况。”一位男乘客说，11号线的确线路较长，但很多人都站着，而这些人却坐小板凳占据着更多的空间，这对其他乘客来说也是不公平的，况且这样的场面出现在地铁车厢里也不好看。

对此，也有部分老年乘客持不同意见，“在不妨碍他人的前提下，带个小凳子坐着应该可以被允许”。

上海地铁称不支持多规劝

对车厢“板凳族”，上海地铁明确表示持不支持、多规劝的态度。上海地铁发言人指出，上海地铁客流与日俱增，11号线同样如此。该线里程特长，高峰时段派生出“板凳族”，其“成员”多为年青人，这是不应该的，对车厢乘客的流动畅通造成不利影响，容易在拥挤时被踩到或误伤。由于小板凳不固定在车厢地面，一旦列车有急刹车，乘客还可能跌出板凳，对人对己都是一种安全隐患。

“我们也经常接到乘客来电反映‘板凳族’影响车厢安全，希望车站方面能出面干涉一下。”上海地铁服务热线工作人员坦言，上海轨道交通管理条例和乘客守则里并没有涉及于此的相关规定，因此还不能说这种行为是违法的，对这种行为目前只能以规劝为主。

为营造良好的乘车环境，上海地铁表示今后会加强文明乘车的宣传力度，将通过每天一早的上海地铁新闻电视直播来提醒乘客不要做“板凳族”，同时在车站和车厢内适时告知乘客安全乘车的要领，在宣传上造成声势来逐步杜绝车厢的不文明行为。

另一方面，为缓解地铁在高峰时段的过度拥挤，申通集团通过扩大列车编组、加快增购车辆、改造信号等设施设备，提升地铁网络运能，缩小发车间隔。目前在高峰时段，沪上轨道交通发车平均间隔时间为2分55秒，10条线路已缩短至3分钟内，其中11号线已缩短至2分钟。