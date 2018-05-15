向美而生 陪伴学子“寻光”成长-——中华职业学校文化创意类专业的延承与创新

晨报记者 杨 虹 吴婉莹

5月8日，“《中华颂》——中华职业学校2018年校园文化艺术节”在上海音乐厅隆重举行。据了解，此次艺术节作为中华职业学校（后简称“中华职校”）建校100周年的纪念活动，充分展现出学校秉承学校创办人黄炎培先生执教理念的育人成果。而活动的主角们——中华职校学子，也如前辈们一样，在舞台甚至是成长的道路上散发出“熠熠星光”。

一体制体系

以专业引领学子成长

2018年，是黄炎培先生诞辰140周年，也是中华职校建校100周年。中华职校秉承黄炎培职教理念，顺应时代发展，贴合区域经济发展，创新人才培养模式，与上海建桥学院合作开设了视觉传达设计（中本贯通）专业。这就意味着该专业的学生在结束中职阶段的学习后，将通过转段考试“直达”自己的“大学梦”。而对于那些“影视动画”爱好者来说，入读中华职校与上海电影艺术学院合作的影视动画（中高职贯通）专业，正是不二之选——学生通过“中职+高职”的一体化课程学习，完成五年学习并达到毕业要求后，既能获得高职院校的毕业证书，又能获得技能方面的提升，增强自身的职业竞争力。

在中华职校，美术类专业最大的特点是擅长培养零基础的学生。据学校美术类专业负责人王亚杰介绍，美术类学生在入学时考的不是素描、绘画等基本功，而是绘画人的创意、兴趣及潜能。“只要孩子有自己的职业理想和梦想，我们的使命就是通过专业来引领孩子的成长。”她说。也正是这样的育人坚持，才使得学校美术设计与制作班零基础的学生，在全体师生的努力下，仅花半年时间就在区文化馆举办了画展，这个“奇迹”让所有的亲历者都为之感动。

虽然中华职校的美术类专业分为视觉传达设计（中本贯通）、影视动画（中高职贯通）和美术设计与制作三个专业，但它们的基础课程、专业实习、参观参赛、策划展出都是“抱团”进行的。如少年中华杯、上海市学生动漫画比赛、上海市红十字会卡通形象人物设计活动等都是面向整个美术类学生征集作品。在这样的大类体系下，学生之间的交流变多，锻炼的机会也翻了好几倍。这些曾在分数前失去自信的孩子，也能借此获得更多的发展机会，看到更多的可能性。

校企合作新模式

为幸福乐业人“护航”

“由于学生年级小，对于专业和未来都很迷茫，我们所做的就是要让孩子对职业有更深入的认识和热爱，未来成为一个幸福的从业者。”学校影视动画专业牵头人李颂表示，有目标的努力比盲目的“死磕”更有效。他介绍，除了与今日动画影视文化有限公司合作设立了“影视动画专业大师工作室”外，还在校内成立了“今日动画中华职业学校制作中心”。不仅今日动画公司将项目带入学校，企业员工也会驻校办公。

据了解，学校2013级影视动画专业的学生在该中心实习，他们还作为小组长带领学弟学妹做项目。李颂提到，该专业的学生可在双向选择的基础上，在工作室里拥有自己的“一席之地”。此外，借助项目专家委员会的优势，企业的“骨干”、行业中的“精英”会经常到校与学生进行零距离的交流，让学生从中职阶段就能了解到行业的前沿信息与技术。

该专业还充分利用社区联动活动来提供学生实践的机会。如即将举行的五里桥首届教师公寓文化节活动，活动的所有版面宣传、背景、摄影，全部由工作室的学生来完成，合作企业的《百变马丁》项目也被引入到活动中。李颂强调，通过企业、校园和社区的良好互动，丰富了学生的生活体验，学生也从中看到了自己的存在价值。

学艺先学做人

人人都有出彩日

提到台词你会想到什么？是台词功底扎实的老戏骨，还是近来大热的《声临其境》？其实，台词是戏剧表演中至关重要的一部分，也是中华职校戏剧表演专业第一年的基本功。中华职校戏剧表演专业从2010年开始办学，通过与知名艺术院校合作，用心挖掘每个学生的艺术潜能。学生通过3年声、台、形、表等方面的不间断训练，迎接蜕变时刻。

“刚入学时，孩子们大都是零基础，有的只有对舞台的好奇与向往，但是到毕业的时候，每个人的谈吐、肢体、眼神都有了质的飞跃，不仅他们自己充满了自信，老师的成就感也很足。”学校戏剧表演专业台词老师沈德贞回忆，该专业有一个来自奉贤的顾同学，普通话口音很重。而且由于家人唱沪剧，他也深受影响，连平时说话和课堂念白都“深陷”沪剧之中。虽然与同学们有点格格不入，但沈老师发现他的舞台感极强，为此她一边帮助顾皓清纠正普通话发音，一边鼓励他多参加各种表演活动提升自己的专业素质。终于在2年后，帮顾同学从沪剧中跳脱出来，他不仅对自己有了信心，甚至还开始带领一年级的学生练习基本功，深受老师和同学的信赖。

除了专业课，学校还很注重学生“美的形象”。以礼仪教育为抓手，提高学生的素质和修养，培养学生成为既具外在魅力、又具内在修养的受社会欢迎的职业技术人才，并利用校园艺术节、星光计划、微电影等多种教学实践活动，提升学生综合素养，为学生提供展现自我的平台和改变的机会。戏剧表演专业负责人刘清强调，戏剧表演专业欢迎感兴趣的学生来报考，只要学生有志于此，那么在校期间的努力必定会成为未来成长的翅膀。