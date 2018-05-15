退役五星检疫犬“四眼”有新家了-一对初中教师夫妇经过层层筛选、审核，成功领养“四眼”

晨报记者 谢竲

在五星检疫犬“四眼”4月12日的退役仪式上，上海科技馆和原上海出入境检验检疫局正式公布了向社会公开招募爱心家庭领养退役检疫犬。最终，在120多名申请者中，一对初中教师夫妇经过层层筛选、审核，成功领养了“四眼”。

昨天上午，“四眼”告别了驯导员，和自己的“新爸爸”、“新妈妈”一起回到了新家，开始了全新的“养老生活”。

新家里“四眼”有伴

领养者范晓煜是一名退役军人，对工作犬有特殊的感情，而夫妇二人目前都是初中教师，目前家中有一条14岁的宠物狗，对于宠物狗、尤其是年纪偏大的宠物狗的日常护理也十分熟悉。120平方米左右的住房条件也比较合适宠物的生活，周边有宠物医院，家中能够保证24小时有人照顾。经过层层筛选、审核，范晓煜从众多领养者中脱颖而出，最终获得检疫犬“四眼”的领养权。

昨天上午，已经“退休”了的“四眼”回到了最为熟悉的训练基地，在草坪上小跑两圈，去气味训练室“找找感觉”，再和基地的驯导员以及其他训练犬一一告别。从头到尾，范晓煜带着妻子、女儿全程陪同，尽可能地向驯导员了解“四眼”的饮食喜好、日常习惯等，喜爱之情溢于言表，“就是喜欢，第一眼看到就觉得喜欢，申请的时候还想着不一定能申请到，没想到那么有缘分，一定会给它创造好的环境，让它度过一个舒适幸福的晚年。”

女主人徐捷是一位初中生物老师，从高中就开始养狗，丈夫和如今上小学四年级的女儿动动也都是爱狗人士，家中现有一条14岁的中华田园犬“淘淘”，今天特意和丈夫、女儿向学校请了假来接“四眼”。徐捷连称是给“淘淘”找了个“老伴”，“我们家的刚好是母狗，比‘四眼’大半岁，巧的是外表也是黑白的，感觉会相处得很好。我们也会全力照顾好‘四眼’，注重营养搭配。驯导员告诉我们‘四眼’喜欢吃苹果拌酸奶，而且我注意到它的牙已经掉了几颗，今后如果觉得狗粮有些硬了，就要考虑泡软了再给它吃。此外，之前‘四眼’每天的工作量很大，‘退休’之后的运动量也要得到相应的保证，我们会经常带‘四眼’出去‘溜溜’。”

服役11年，屡立奇功

“四眼”是一条美国可卡犬，出生于2005年3月，刚刚过完13岁生日，目前虽然身体情况不错，但也患上了白内障、牙齿脱落等“老年病”。它从2006年开始在虹桥国际机场服役，2012年7月调到上海国际邮件交换中心，此外，上海火车站和吴淞口国际邮轮码头也曾出现过它的身影。“四眼”在上海各口岸服役11年，截获颇丰，屡立奇功，可谓是“学霸”级别的“人物”。

转战上海邮路口岸6年来，它共嗅查发现禁止进境的动植物及其产品近3000批次。2017年，12岁的“四眼”虽然已经相当于人类的古稀之龄，却老当益壮，全年总截获量达到871批次，占了上海邮路口岸总截获量的五分之一。

“四眼”曾嗅查发现过许多奇葩的截获物，比如日本邮寄进境的活乌龟，美国邮寄进境的濒危多肉植物“龟甲牡丹”，以及被层层藏匿、气味十分微弱的象牙制品等。正是由于“四眼”在维护国门生物安全方面的突出贡献，2016年原上海出入境检验检疫局把它评为五星级检疫犬。检疫部门的工作人员都亲切地称呼“四眼”为“老法师”。

在五星检疫犬“四眼”4月12日的退役仪式上，上海科技馆和原上海出入境检验检疫局正式公布了向社会公开招募爱心家庭领养退役检疫犬。公布的领养条件包括“申请人在上海有稳定工作十年以上，有能力为犬只提供足够的活动空间、舒适的环境和医疗保健”、“愿意接受每年一次的不定期回访”等八项，以保证检疫犬退役后能享受健康、愉快、平静的生活。

领养方式有望继续

过去，检疫犬退役后一般会回到训练基地“养老”，但“宿舍”的条件相对较为普通，得到的关爱也不够细致。此次公开申领，也是希望服役多年的“四眼”能够在更好的家庭环境中继续生活。记者注意到，领养手续办理过程中，“四眼”的《疫苗驱虫记录小册》、专属的病历卡也被一同移交给了范晓煜及其家人，还有对“四眼”非常熟悉的主治医师可供领养家庭日后咨询、求助。

同时，此次成功向社会公开招募退役检疫犬领养者，也为上海口岸检疫犬退役归宿探索了新途径。上海海关检疫部门表示，将为像“四眼”这样的功勋犬提供医疗保障和养老金补贴，同时他们也希望让更多的人借此机会关注检疫犬，了解检疫犬的工作目的，更好地配合口岸检疫工作，而类似的公开申请领养，未来也将继续进行尝试。