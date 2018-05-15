鲜榨果汁看不到制作过程，慎买！-过程易受污染，在家自制也不可掉以轻心　破壁机可保留膳食纤维

晨报记者 徐妍斐

最近，天气变热了，来一杯鲜榨果汁感觉美味又健康。然而，最近外地媒体爆出消息，称有果汁店使用霉烂的水果榨汁，不由引发了不少网友对街头鲜榨果汁产品的担忧。上海市食品安全工作联合会会长顾振华表示，鲜榨果汁也有许多讲究，操作不规范就会暗藏食品安全风险；不仅是商店里出售的果汁，家庭自榨的果汁也须多加留心。

榨汁过程：

环境清洁、原料新鲜

和预包装的果汁产品相比，鲜榨果汁给人更天然无添加的感觉。然而，并不是所有的鲜榨果汁都一定安全又健康，因为在榨汁到饮用的过程中，没有经过杀菌程序，因此一旦在加工过程中受到污染，可能导致微生物大量繁殖，从而带来食品安全风险。

因此，如果在街头购买鲜榨果汁，建议先检查店铺是否有食品经营许可证和食品安全量化分级监管信息公示牌，选择“笑脸”和“平脸”店，卫生安全较有保障。尽量选择榨汁过程可见的店铺，确认用于榨汁的水果是新鲜的。避免到无证店铺或者街头的无证摊位上购买鲜榨果汁，尤其是无证摊位上已经榨完摆出来销售的果汁，看不见商家使用的是什么样的水果，尤其要当心。

消费者在购买鲜榨果汁时，应注意加工环境是否清洁。一家规范的销售鲜榨果汁的店铺，应该有专门的空间单独制作鲜榨汁，且工作人员戴口罩、手套等进行规范操作，卫生条件达标。榨汁不得使用腐烂的水果，水果应当经过清洗消毒。由于果汁店里的榨汁机每天从早到晚持续工作，而且机关复杂，藏污纳垢地方甚多，因此必须定时清洗消毒，一般至少应每间隔2小时清洗消毒一次。如果添加冰块或者水，需要使用食用冰块和纯净水。

饮用过程：

随榨随喝、及时冷藏

比起外出时购买商家制作的鲜榨果汁，自己家里用榨汁机做果汁，看上去安全系数高。不过，除了挑选让人放心的水果来榨汁，一系列操作过程也要特别当心。首先，榨汁前切分水果时，要洗干净手，确保刀和砧板是清洁的。每次使用榨汁机后都要及时清洗，使用榨汁机前也建议再洗一遍，以防榨汁过程中果汁遭受细菌污染。

鲜榨果汁最好榨多少喝多少，不要放置过长时间。如果一次性榨汁太多喝不完，应在制作完成时就将多余部分及时密封在清洁容器中冷藏，冷藏时间也不宜超过24小时。对于鲜榨果汁来说，放置的时间越长、环境温度越高，营养元素流失得就越多，饮用价值就越小。放置过久甚至还可能发生变质，出现食品安全风险。

一般来说，果汁酸性越大，维生素C能够保存的时间就越长，因为维生素C在这样的条件下最稳定，微生物也不易繁殖。因此，山楂汁、柑橘汁、葡萄汁等酸度较高的果汁，比酸度较低的桃汁、梨汁等果汁能更好地保留维生素C。

需要注意的是，对于一些过酸或过甜的果汁，有的家庭喜欢在榨好的果汁中掺入水分调和口味。不过，加水的果汁氧化速度会明显加快，导致营养价值偏低，因此自制果汁最好还是避免掺水。

榨汁机器：

保留纤维、制作辅食

此前，中国消费者协会对不同渠道销售的部分品牌榨汁产品开展比较试验，对消费者在榨汁产品的选择方面做出了一些提醒。目前市场上的榨汁产品按照转速由慢到快可分为原汁机、榨汁机、破壁机。

原汁机、榨汁机虽然工作原理不同，但都有过滤网，制作出来的果汁口感较好。一般认为，这类鲜榨果汁保留了水果中的许多营养成分，比如维生素、抗氧化物质等。但是，鲜榨果汁中的抗氧化物质很不稳定，容易被氧化而使果汁变色，抗氧化性也会相应降低。

但是，喝鲜榨果汁不如直接吃水果，是因为鲜榨果汁通常要滤除大部分果渣，因此损失了大量人体所需的膳食纤维。膳食纤维是植物的一部分并不被人体消化的一大类糖类物质，对人体有缓解便秘，促进肠道益生菌的生长等作用，鲜榨果汁中总膳食纤维含量也是越高越好。

如今，市场上还有一种可以保留膳食纤维的榨汁产品，叫做破壁机。它没有过滤网，是直接将水果打碎后倒出的果汁，果渣不分离，出汁率100%。不过，破壁机制作的果汁比较稀薄，有颗粒感，而且往往伴随着大量泡沫，因此饮用起来口感不如经过过滤的鲜榨果汁。

因此，如果重视果汁的外观和口感，可以选择原汁机、榨汁机，而破壁机更适合给老人和孩子制作辅食，将食物打碎不用咀嚼，也更有利于营养物质的消化和吸收。而且破壁机由于工作原理简单，清洗也比较容易。