农家乐也有了“明厨亮灶”

晨报记者 徐妍斐

围绕城市精细化管理要求，2018年奉贤区在无证无照食品经营整治上深耕细节：在柘林镇，让临时备案的小型餐饮参照一套科学严格的管理体系，连农家乐都要实施明厨亮灶接受消费者监督；在金汇镇，长期顽固存在的无证无照食品经营行为，被一整套“组合拳”无死角整治……而此前奉贤区在全市率先试点的无证餐饮微信举报小额快速奖励机制也全新升级，由原来奖励标准每户次30元升级为100元。

备案小餐饮全部“亮后厨”

位于奉贤区西南部的柘林镇，因为房屋性质无法办证的地区，有些农家乐以及部分需要满足群众生活需求的食品经营户。如何使他们规范操作行为，降低食品安全隐患，考验着监管部门的管理智慧。

位于平庄公路、环城东路路口南侧有一家农家乐“乡春农庄”，经营者许先生过去给顾客提供的只是普通的家常菜，使用的也是普通农家厨房，有着生熟混放、水池等设施配备不到位的各种问题，存在一定的食品安全风险。柘林镇根据无证无照小餐饮存量单位分布、房屋性质、经营种类、郊区特色餐饮等情况，进行统一规划，农家乐被划为小型餐饮临时备案的范围之一。

执法人员多次上门指导许先生进行后厨改造，帮其达到小型餐饮备案的各项严格要求。在被准予备案后，其经营场所的显著区域张贴有统一制作的公示牌，公示从业人员健康证明、量化分级监管信息等。甚至，这家农家乐还按要求在厨房安装摄像装置，在顾客就餐区域实时向顾客公开后厨状况。“农家乐也要把厨房亮出来，让咱们经营者和厨师们加强自律。”

据悉，柘林镇对已备案的22家小餐饮经营户实施“六个统一”的管理模式，即统一区域规划、统一申请流程、统一场所设计、统一规范公示、统一明厨亮灶、统一监督检查。镇食药安办每季度至少监管一次，市场监管、安监等部门根据职能开展不定期检查，确保安全可控。

“组合拳”整治无证照经营

在金汇镇，无证无照食品经营长期存在，情况复杂也很顽固。这些无证无照食品往往开设于违法建筑、改变房屋性质的场所，以及有购买证明但无产权证明的场所内，或者虽在合法建筑但属于动拆迁范围内，普遍存在食品安全隐患等。为此，镇食药安办、市场监管等镇级执法力量建成联合整治队伍，形成金汇镇违法违规综合整治方案。

金汇镇将整治对象分门别类后，确定相关部门分别牵头实施：列入动拆迁的区域和企业转型腾空厂房涉及路段上的无证无照食品经营户，由镇整治办牵头整治；沿路违章建筑、改变房屋性质而无法办证的食品经营户，并需拆除违规户外广告招牌的，镇城管综合执法工作联席会议办公室牵头整治； 结合生态村组和美宅基创建，散落在各村的无证无照食品经营户，由村委会牵头，组织市场监管所等相关部门力量进行整治，使无证无照食品经营整治做到全覆盖，无死角，不遗漏。

面对工业区周边及远离镇区的行政村早餐、生鲜食品如豆制品、肉类等的供应难点和人民群众的消费需求，金汇镇将以创建农村微型生活驿站为契机，因地制宜，将上述品种的供应作为便民服务项目纳入生活驿站的功能范围内，以备案的形式予以管理，来满足无证无照食品经营整治后群众现实生活的需求。

微信举报奖励升至100元

此前，奉贤区创新无证餐饮微信举报小额快速奖励机制，市民看到无证餐饮店可微信举报的做法广受好评。而现在，奉贤区在原办法的基础上，修订形成了升级版的《奉贤区违法违规食品生产经营微信举报小额快速奖励办法（试行）》，于2018年5月1日起正式实施。

升级版的《办法》较之前版本主要对两方面进行了“升级”：一是对“适用范围”进行了升级。由原来的单一无证无照餐饮扩大至全部违法违规食品生产经营行为。二是对奖励经费进行了升级。由原来奖励标准每户次30元升级为100元。以进一步鼓励群众积极举报违法违规食品生产经营行为，同时也向监管部门、当地街镇政府传递监管压力，督促落实监管职责和属地责任。