耶路撒冷美国使馆开馆，捧场者不多-以色列外交部向86个驻以外交使团发“请帖”，确认出席开馆仪式的只有33个

杜鹃（新华社专特稿）

美国驻以色列大使馆从特拉维夫迁到耶路撒冷后14日“挂牌”。以色列外交部向86个驻以外交使团发“请帖”，路透社报道，确认出席开馆仪式的只有33个。

国际社会普遍反对美国总统唐纳德·特朗普的迁馆决定，认为这一举措不利于巴勒斯坦和以色列的和平进程。美国方面持相反观点，称迁馆后“更容易”实现和平。

“跟风”者寥寥

危地马拉、巴拉圭驻以外交使团确认14日出席开馆仪式。这两个国家先前决定本月晚些时候效仿美国，把大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。

欧洲联盟28个成员国中，匈牙利、罗马尼亚、捷克和奥地利4国派代表出席。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡13日晚在耶路撒冷举行招待会，欢迎出席开馆仪式的美方代表团。内塔尼亚胡在这一场合敦促他国“跟风”、将使馆迁至耶路撒冷。

欧盟驻以使团11日借助社交媒体宣布，这一地区组织将“尊重国际社会对耶路撒冷的共识……包括耶路撒冷地位问题得以最终解决后，再考虑外交使团选址问题”。

以色列1967年占领东耶路撒冷，单方面宣布整个耶路撒冷为“永久、不可分割的首都”。巴方则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。耶路撒冷地位是阻碍巴以和平进程的症结之一。

国际社会普遍不承认以色列对整个耶路撒冷拥有主权。

坚称为和平“努力”

特朗普去年12月6日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，随后启动将美国使馆迁往耶路撒冷事宜。

特朗普作出迁馆决定后，巴勒斯坦拒绝美国继续斡旋巴以和平进程，转而寻求一个多边调解机制。但美方坚称，还在为和平进程“努力”。

美国国务卿迈克·蓬佩奥13日晚接受《福克斯周日新闻》节目采访时说，和平进程“没有死”，“我们还在为它努力。希望产生圆满结果”。

共和党籍资深联邦参议员林赛·格雷厄姆将出席美国使馆开馆仪式。他先前接受美国哥伦比亚广播公司《面向全国》节目采访时被问及“两国方案”是否已死，回答：“没有，因为它不能死。”

“两国方案”主张依据1967年第三次中东战争爆发前的边界建立以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国，与以色列和平共处，因而获得国际社会普遍认可。

寄希望于“时间”

美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿13日接受美国广播公司《本周》节目采访时说，美国驻以使馆迁至耶路撒冷将“有利于实现巴以和平”，因为“承认现实”才能方便解决问题。

博尔顿的说法与内塔尼亚胡相似。这名以色列总理13日在敦促其他国家迁移使馆时说，那样做“有利于实现和平，因为和平不能建筑在谎言之上。任何和平协议中，耶路撒冷都是以色列首都”。

美国驻以大使戴维·弗里德曼寄希望于“时间”。

弗里德曼说，“随着时间推移”，国际舆论对美国迁馆的看法会有所改变，因为“美国会继续带去和平，人们也需要关注重要的东西——生活质量、更多基础设施、安全保障和医院”。

[相关新闻]

美迁使馆,以安保如临大敌

杜鹃（新华社专特稿）

美国驻以色列大使馆14日迁至耶路撒冷，当天是以色列“建国日”，次日是巴勒斯坦“灾难日”。加沙地带数以万计巴勒斯坦人预计14日在巴以边境示威，把持续数周的“回归大游行”推向高潮。

以色列加强与加沙地带、约旦河西岸接壤一侧的边界管控，增派作战部队，包括狙击手。

美联社报道，数以万计加沙巴勒斯坦人14日可能出现在巴以边界地带，抗议美使馆迁至耶路撒冷。

自美国总统唐纳德·特朗普去年底宣布承认耶路撒冷为以色列首都、启动驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的进程以来，巴以局势紧张不断升级。今年3月30日，即巴勒斯坦“土地日”，加沙巴勒斯坦人沿着巴以边界开始“回归大游行”，抗议以方拒绝让巴勒斯坦难民回到以色列侵占的故土。

外界普遍预测，示威14日达到高潮。

控制加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）宣称，大批示威者将试图翻越边界隔离墙，“行使夺回失地的权利”。

美联社报道，大规模边境示威可能促使以色列方面使用致命武力。

自“回归大游行”启动以来，巴勒斯坦人与以色列士兵在边境冲突不断，致使42名巴勒斯坦人丧生，超过1800名巴勒斯坦人受伤。以方无人伤亡。

联合国和欧洲联盟方面指责以方对没有武器的巴勒斯坦示威者使用武力。以方辩称那是为了保障领土安全，指认哈马斯利用示威者、伺机袭击以军士兵。

以色列军方宣布，已经针对加沙示威加强边境管控，增派作战部队、特种部队和情报人员。

以色列军机在加沙地带撒传单，劝诫巴勒斯坦居民不要靠近隔离墙或参加哈马斯动员的“回归大游行”。

受美国使馆迁址影响，以色列安保压力陡增。

“基地”组织头目艾曼·扎瓦希里13日罕见发声，称美国迁馆一事说明和平谈判和所谓“绥靖政策”失败，鼓动支持者对美国和以色列发动恐怖袭击。

德国外交部11日提醒，美国新使馆周围预计将出现示威者，提醒游客至少15日以前不要前往耶路撒冷老城。