四连爆后，印尼泗水警局总部再遭袭-至少4人死亡10人受伤　中国使馆提醒在印尼中国公民加强安全防范，尽量减少外出

晨报记者 徐惠芬 综合报道

印度尼西亚刚刚度过了血腥的两天。14日上午，印尼泗水市警察局总部发生爆炸袭击事件，至少造成4人死亡10人受伤； 而就在前一天即13日，同样在泗水市，3所教堂先后遭遇自杀式爆炸袭击，目前死亡人数已经上升到14人，另有40多人受伤；13日晚，泗水南部的诗都阿佐县一廉租公寓也发生爆炸事件，造成3人死亡、多人受伤。

中国驻印度尼西亚大使馆13日发布公告，提醒在印尼中国公民加强安全防范，尽量减少外出。

警局总部发生爆炸

泗水市是印尼东爪哇省首府，也是印尼第二大城市。当地时间14日8时50分（北京时间9时50分），该市警察局总部发生了爆炸袭击事件。

当时，4名袭击者驾驶两辆摩托车进入警察局，并在警察实施检查时引爆炸弹。

印度尼西亚警方14日表示，袭击造成6名平民和4名警察受伤。4名袭击者均在袭击中身亡。

据美国有线电视新闻网14日报道，这4名袭击者来自同一个家庭，除了这4名已经身亡的袭击者外，当时其中一辆摩托车上还坐着一个8岁的小女孩，幸运地活了下来。

两家庭制造4起袭击

值得注意的是，13日在泗水发生的另外四起爆炸袭击，也都是“家庭作业”，共由两个家庭制造。

印尼国家警察总局总警长蒂托14日在泗水举行的新闻发布会上说，初步调查结果显示，泗水教堂和诗都阿佐县爆炸事件分别为两个家庭的成员所为，他们相互认识，均受到“伊斯兰国”极端思想的影响。

其中，13日早上发生的教堂连环爆炸案，由一对父母带着自己的4个孩子开展。

当地时间上午7时30分至8时之间，这一家6口先后在泗水市3所教堂进行自杀式爆炸袭击：18岁和16岁的兄弟袭击了圣玛利亚天主教堂，他们骑着摩托车来到教堂，炸弹则放置在大腿上；母亲则带着9岁和12岁的女儿来到印尼基督教堂，引爆炸弹腰带，这也是印尼首次发生由妇女执行的自杀式炸弹袭击；父亲则袭击了另一座教堂。

这三起教堂爆炸案导致的死亡人数目前已经上升至14人，另有40多人受伤。

而当晚在泗水南部诗都阿佐县一廉租公寓发生的爆炸事件，则由另一个家庭开展。炸弹提前爆炸，炸死了一个妇女和她17岁的女儿，后来警方在房间里发现了正拿着引爆器的父亲，于是将其击毙。后来，这个家庭12岁的儿子带着两个更小的妹妹一起到了警局医院。此次袭击共造成3人死亡、多人受伤。

印尼遭伊斯兰国渗透

13日发生的泗水教堂连环爆炸案也是2010年以来印尼伤亡人数最多的袭击。

爆炸案发生后，包括首都雅加达在内的爪哇岛上所有省份均把安全级别提至最高级。警方呼吁市民保持警惕，并表示将对教堂和其他人群聚集的公共场所加强戒备。

中国驻印度尼西亚大使馆13日也发布公告，提醒在印尼中国公民加强安全防范。

中国驻印尼使领馆提醒在印尼中国公民密切关注当地安全形势，切实提高安全防范意识，如无特殊必要，避免前往宗教场所等人员密集地区，尽量减少不必要外出。

如果遇到紧急情况，应尽量保持镇定，迅速离开现场或视现场情况采取自我保护措施，及时报警并与中国驻印尼使领馆联系寻求协助。

印尼是世界上穆斯林人口最多的国家，印尼警察总部新闻发言人曾表示，印尼已成为伊斯兰国(IS)传播宗教极端思想的沃土。

13日的爆炸案发生后，印尼总统佐科紧急飞赴泗水，号召全国民众“联合起来打击恐怖主义”，“今天是恐怖的。恐怖分子用野蛮和非人道的自杀式炸弹袭击，造成了民众和警察的伤亡”。

佐科还呼吁印尼国会尽快通过政府2016年就已经提交的反恐修订法案。

对于13、14日发生的多起爆炸案，美国有线电视新闻网14日分析称，最近几个月，印尼一直在与不断崛起的伊斯兰极端团体作斗争。自效忠于IS的印尼人从中东战场回流印尼后，发生这类噩梦般的袭击也算是意料之中的。