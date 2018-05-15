“鸿鲸枫度”5月千岛湖 上演最欢乐骑行记

晨报记者王晓芬报道 5月12日，由浙江省淳安县人民政府主办，浙江省淳安县体育局承办，上海鸿鲸体育发展有限公司、杭州骏彩体育策划有限公司执行运营的2018年斯柯达HEROS中国自行车系列赛千岛湖·鸿鲸枫度在千岛湖正式鸣枪。

赛事共吸了1400余名选手参加，其中外籍选手130余名。本次活动共两天，第一天为环湖骑游活动，总线路长度140公里。第二天为竞赛日，设有U35、U25、大师组和女子组四个组别，线路长度为66公里，选手们在享有全面专业的赛事保障的环境下，上演了一场“速度与激情”大片，在千岛湖掀起一场体育盛宴。

此次赛事的成功举办，将体育和旅游、休闲多种元素深度融合，让体育旅游成为更多人喜欢、愿意参与的休闲生活方式。作为更 名 后 鸿 鲸 枫 度（HUGE FONDO）系列赛后的首场赛事，今年的千岛湖站更是传达了赛、游、享、秀的自行车文化。参赛选手不仅可以同场竞技，更能同时领略千岛湖的湖光山色，与大自然亲密接触。