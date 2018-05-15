又一年英超，曼城就是不一样

晨报记者 金 昊

上周日晚，本赛季英超联赛正式落下大幕。曼城、曼联、热刺和利物浦这四支球队将参加下赛季欧冠联赛。切尔西排名第5，阿森纳第6，伯恩利第7，他们将获得下赛季欧联杯的参赛资格。而斯旺西、斯托克城和西布罗姆维奇将降入英冠联赛。除此之外，本赛季的英超也有多项尘封多年的纪录被刷新。

曼城夺冠破多项纪录

在提前5轮拿下英超冠军后，曼城留给人们唯一的悬念，就是他们能否打破联赛的各项尘封已久的纪录。上周日，在被南安普顿的“大巴车”堵塞了90分钟之后，巴西前锋热苏斯用一粒绝杀进球帮助曼城划上了这个赛季的完美句号。

首先是总积分的纪录。绝杀南安普顿后，曼城的积分达到100分，打破了英格兰顶级联赛的最高积分纪录。此前的纪录也是利物浦在1978-1979赛季创造的98分（1978年时，赢一场2分，那年利物浦拿到30胜8平，如果按照现在的3分制，就是98分）。与此同时，这场胜利也是本赛季曼城的第32场胜利，创造了英超新高。与第二名的分差19分，超越了1999-2000曼联对阿森纳领先18分的英超冠亚军分差纪录。

此外，曼城单赛季进球数来到106个，也打破了此前103球（2009-2010赛季切尔西）的纪录。客场胜利16场，超越了此前单季15胜（2004-2005的切尔西）的纪录，客场积分50分也是纪录； 净胜球+79，打破了2009-2010赛季切尔西保持的净胜球+71的纪录；全季总共只落后153分钟，也都是英超纪录。

当然，曼城提前5轮夺冠，也追平了曼联和埃弗顿保持的英格兰顶级联赛最早夺冠纪录。而他们的英超冠军次数追平阿森纳，仅次于曼联和切尔西。瓜迪奥拉也成为第一个夺取英超冠军的西班牙教练，而曼城队长孔帕尼也成为特里和罗伊·基恩之后，第三位带队三次夺冠的英超队长。

值得一提的是，从2008-2009赛季曼联成功卫冕联赛冠军以来，连续九个赛季，没有任何一支球队能够在第二个赛季成功卫冕。而上一次连续九个赛季无人卫冕冠军，已经要追溯到1984-1985赛季至1992-1993赛季。

金靴萨拉赫实至名归

赛季最后一战面对无心恋战的布莱顿，利物浦除了需要一场胜利来保住自己的欧冠资格外，萨拉赫同样希望打破英超单赛季总进球纪录。90分钟过后，利物浦取得了一场酣畅淋漓的大胜，而萨拉赫也创造了20队英超时代单赛季32个进球的新纪录。

与此同时，萨拉赫的助攻也达到10球，这是英超历史上第2个单季进球30+、助攻10球员（2013-2014赛季当时效力利物浦的苏亚雷斯）。萨拉赫的进球比西布朗（31球）、斯旺西和哈镇（均28球）全队进球都多，这在英格兰顶级联赛历史上仅仅是第二次，上一次发生在1912-1913赛季，谢联的戴维·麦克林进球30个，超过了诺茨郡（28）和阿森纳（26）。

值得一提的是，萨拉赫本赛季攻破17个对手的球门，只有斯旺西和曼联未被金靴奖得主破门，这也创造了单季纪录。各项赛事，萨拉赫本季对34个不同俱乐部有进球，比欧洲五大联赛任何对手都至少多4个（卡瓦尼第二，对30个不同球队进球）。

萨拉赫的出色发挥，让利物浦时隔11年重返欧冠决赛赛场，只等最后与皇马的决战。然而，抛开欧冠，仅就联赛角度而言，本赛季利物浦并没有太多值得称道的地方。

尽管用7500万英镑的天价从南安普顿引进了范迪克，但利物浦的板凳深度问题仍然困扰着主帅克洛普。主力阵容和替补阵容的实力差距过大，以及克洛普为球队制定的战术所带来的高体能消耗，都让利物浦在本赛季不得不多次面临球员受伤以及主力球员无法轮换的现实问题。从技战术角度来说，本赛季的利物浦是克洛普接手以来踢得最好看也最实用的一个赛季，利物浦也成为历史上第七支保持单赛季联赛主场不败的球队。但抱死一套阵容的人员轮换策略还是无法让利物浦兼顾联赛和欧冠。

“穆里尼奥定律”失灵

此前，在自己执教球队的第二个赛季，穆里尼奥总能率队夺得联赛冠军。但这回，穆里尼奥麾下的“曼联第二季”没能延续这一定律。而断送希望的那场比赛，正是曼联在主场0∶1不敌西布罗姆维奇的比赛。那场比赛也是曼联在英超历史上第二次在主场输给垫底球队。

但即便没有冠军，穆里尼奥仍然创造了曼联在“后弗格森时代”最好的战绩。无论是联赛第二的排名还是最终的积分，都创造了2012-2013赛季以来的新高。与此同时，一直逐渐成型的曼联也正出现在人们的视野中。

另外，曼联在此前几个赛季被诟病的“遇强不强”的问题得到了极大的改善。本赛季曼联在与曼城、切尔西、利物浦、热刺和阿森纳的比赛中取得了6胜1平3负的战绩。除此之外，曼联本赛季也没有“一个赛季输给同一个对手两次”的尴尬纪录。这要比莫耶斯和范加尔带队时期好太多。能够带领一支正处于重建期的球队取得这样的战绩，穆里尼奥功不可没。

温格，终于说再见

或许，所有阿森纳球迷都在期盼“那一刻”的到来。但当那一刻真正来临时，他们才会意识到，也许未来拥有的，还比不上现在的。

北京时间4月21日，阿森纳官方宣布本赛季结束后法国人阿尔塞纳·温格将不再担任阿森纳主帅。此消息一出，整个足球世界都为之叹息。22年的时间，温格把阿森纳从一支问题多多，专注传统英式打法的球队逐渐改造成打法华丽、球星云集的英超顶级豪门。即便因酋长球场修建所导致的财政紧缩，也没有让阿森纳从顶级球队当中滑落。

但近几年来，对于教授的不满越来越多，而最主要的矛盾就在于俱乐部财政情况好转后仍然没有大手笔引援，甚至还与其他英超豪门之间的差距越拉越大，这些都让温格始终处于风口浪尖。尽管老板克林克一直对温格表示支持，但实际上，自从新任CEO加齐迪思上任之后，以及米林斯塔特等人的到来，都预示着温格即将告别阿森纳。而最终，“辞职”的说法也保全了温格的面子。

可以肯定的是，温格的离去将驱散笼罩在酋长球场上空的阴霾，阿森纳将会进入到一个全新的时代。目前，阿尔特塔、维埃拉、穆里尼奥首席助教法里亚以及克洛普首席助教布瓦奇都是阿森纳新帅的热门人选，至于此前的热门阿莱格里已经彻底掉出竞争行列。

升班马第三次全部保级

本赛季，三支升班马哈德斯菲尔德、布莱顿和纽卡斯尔都曾陷入过连败的阴影，但这三家俱乐部在困难的情况下，都选择相信他们的主教练，而最终，瓦格纳、休顿和贝尼特斯都用完美的表现回报了东家的信任。自2001-2002赛季和2011-2012赛季以来，这是英超联赛第三次有三支升班马全部保级成功。三支升班马全部保级，也意味着有三个“倒霉蛋”降入英冠，斯旺西、斯托克城和西布罗姆维奇将不会出现在下赛季的英超赛场上。