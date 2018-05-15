富士康下周申购拟募273亿-罕见战略配售，减少对市场冲击

晨报记者 林劲榆

等待了100天后，备受关注的独角兽富士康工业互联网股份有限公司终于发布了招股意向书。

根据招股说明书，富士康拟发行19.7亿股募投项目金额273亿元并没有变化，273亿元募资为2015年6月国泰君安以来最大IPO，也是A股史上第11大IPO。本次发行价预计为13.83元左右，同时为减少市场冲击，这次发行非常罕见地启动了战略配售。

申购时间为5月24日

招股说明书显示，富士康股票简称“工业富联”，拟发行约19.70亿股，占发行后总股本的10%。中国国际金融股份有限公司担任发行保荐人（主承销商），网下、网上申购时间为5月24日，中签号公布日为5月28日。此后，将在上海证券交易所上市。

此次招股说明书中披露的募集资金与此前相比并没有减少，依旧是272.53亿元。富士康表示，所募集的资金在扣除发行费用后拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G 及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建等八个项目。

在招股说明书中，富士康还详细说明了其会选择的战略合作者，“在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括具有良好市场声誉和市场影响力、代表广泛公众利益的投资者； 大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者； 与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者”。

战略配售达到30%

从2月1日上报招股书到3月8日IPO申请顺利过会，再到5月11日拿到IPO批文，富士康刚好用了100天。从时间来看，富士康获批并没有过会那么快，这或与其超高的拟募资金额有关。

或者正是担心对市场冲击，在发行方式上，富士康股份采用了战略配售、网下发行和网上发行相结合的发行方式。这意味着，时隔4年多以后，一度销声匿迹的新股首发“战略配售”重现江湖。富士康股份在招股意向书中披露，初始战略配售发行数量为5.9亿股，约占发行总数量的30%，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。其中，为体现与公司的战略合作意向，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

“战略配售”是“向战略投资者定向配售”的简称。战略投资者不参与网下询价，且应当承诺获得本次配售的股票持有期限不少于12个月，持有期自本次公开发行的股票上市之日起计算。

业内人士表示，引入战略投资者配售将减少向市场融资的规模，进而有效减少发行带给二级市场的压力。

概念股表现活跃

昨天，富士康概念股早盘活跃，截至发稿，安彩高科涨停，安彩高科第二大股东为富鼎电子，与富士康的实际控制人同为鸿海精密。

除了关联公司，一大波富士康供应商也在富士康获得批文的过程中大幅上涨。去年刚刚成为富士康供应商的科创新源昨天涨停，信维通信上涨5.37%、领益智造上涨7.73%、新纶科技上涨6.25%、胜宏科技上涨0.98%等。

科创新源近日在互动平台上表示，近几年公司产品一直供应给华为和中兴，去年富士康开始成为公司客户信维通信近日也在互动平台表示，富士康是公司的重要客户之一。领益智造在3月份曾在投资者互动平台表示，子公司东方亮彩为小米提供的产品主要是消费电子产品的精密结构件，子公司领益科技为富士康提供的产品主要包括是消费电子产品的精密功能器件。

新纶科技受到多家机构推荐，公司曾在公告中表示，公司多款自主研发的功能性电子胶膜成功导入苹果、OPPO、伯恩、富士康等知名大客户的供应链，产品设计、品质均达到世界一流厂商水平。胜宏科技在互动平台上表示，富士康是公司第一大客户。

此外，与富士康之间存在业务合作关系的弘信电子、星星科技、蓝海华腾、汇川技术、奥士康、京泉华等，也均收获不俗的上涨。京泉华上涨2.58%，合力泰上涨2.16%。

天风证券有关分析人士表示，富士康ipo对于市场将有超出预期的想象，鉴于富士康在工业互联网领域的优势地位和技术储备，有望成为工业互联网板块市值最大的龙头公司，并在国家工业互联网战略中成为标杆案例。