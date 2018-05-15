晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市维持窄幅震荡，盘中酿酒、家用电器、保险板块涨幅居前，午后创业板受困于乐视网盘中跳水而下挫，市场有近20家个股跌停，投资者防御情绪有所升温，最后沪市以微涨报收。

快递业业绩大增

近日，国家邮政局公布2018年4月邮政行业运行情况。据显示，1至4月份，邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2430.6亿元，同比增长23.8%；业务总量累计完成3513亿元，同比增长31.3%。其中，4月份，全行业业务收入完成611.1亿元，同比增长24.5%；业务总量完成931.8亿元，同比增长27%。

在快递业务发展方面，1至4月，全国快递服务企业业务量累计完成136.7亿件，同比增长29.3%；业务收入累计完成1738.6亿元，同比增长28.4%。其中，4月全国快递服务企业业务量完成37.5亿件，同比增长25.8%；业务收入完成467.2亿元，同比增长26.5%。

航母离港海试

我国首艘国产航母，也是我国的第二艘航母，于2017年4月26日下水，相比辽宁舰，首艘国产航母从设计到建造，全部由我国自主完成，并在辽宁舰使用的经验基础上进行了多项优化，性能将有全面提升。其研制和建造，标志着我国已经掌握了建造中型航母，以及后续更大型航母的能力。

国产航母工程量巨大，是极为复杂的系统性工程，跨行业、跨部门、跨地区，动员了全国500多家单位的力量，每天都有3000人至5000人在航母上工作。同时，首艘国产航母也是军民融合的典范，航母工程建设成为推进军民融合发展的重要阵地。500多家参研单位中，非军企业、地方国企和民营企业参与比例高达77.4%。其中就有不少上市公司。

坚定手持优质股

消息面上：昨日有三条信息值关注：一是中兴事件或现重大转机，特朗普称正在为中兴提供一种快速恢复业务的途径，已指示美商务部。二是MSCI将于北京时间周二凌晨宣布200多只A股的纳入名单。三是中国4月份社会融资规模增量从3月份的1.33万亿元升至1.56万亿元，表明进入第二季度之际经济维持增长势头。

上述消息使得我们相信中国经济正在健康稳定地发展，同时中美贸易战正在向好的方向演绎，而在MSCI宣布名单前市场各方正在做好准备，外资通过陆股通配置A股放量明显； 不管是QFII新进增持143股，还是国内公募基金加快布局MSCI指数基金，内外资抢跑的背景下，预示着A股格局又会引来一次大变化。

技术上，沪市周线价涨量升的表现及MACD等技术指标正在转强。不过大盘短线仍然没有摆脱存量博弈的特征，量能指标配合常常互为抵触，这使得不少板块很容易出现分化，市场短期更偏主题逻辑驱动，但长期一定是更重企业成长价值，所以目前股指的底部徘徊依然需要我们坚定手持优质品种的信心。