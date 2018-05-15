本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。



风 雨

上周交易有一个特点，即上证指数始终强于中小创，特别是上周五，创业板下挫幅度有点大，说明市场主流资金兴趣仍在MSCI概念上，因为下月一旦“入摩”，国际长期资金将引“活水”进驻A股市场，相关标的将进一步迎来增量资金配置，估值中枢将有力抬升蓝筹价值股，相关成份股股价也有望获得资金、情绪的双支撑，大盘新一轮价值蓝筹估值修复行情将有条不紊地展开。

“虽然上周五大盘尾市表现不佳，但主要还是在技术上，KDJ的背离走势预示着短线大盘有结构性分化要求，投资者对短线连续拉高品种，抱有一种谨慎情绪。”高智说。对于连续涨停的品种，监管部门又开始加大了特停的措施，这使得部分活跃资金不敢大胆封板。

“投资者对短线连续拉高品种，可考虑顺势减一些仓位，但对手上符合结构性行情圈定的板块和个股则不必慌张。一些热门板块的回调整固正是逢低买进和持仓的大好契机。”华风道。他跟高智观点一样：目前沪市均线排列是健康的，本轮反弹最终应该会冲击60日均线，不管是一下子冲上去还是徘徊后迂回攻占，沪指趋势上行是大概率的。

“有人说，下个月就是世界杯比赛时间了，操盘手们都要深夜看球，根据往年的情况，世界杯期间，A股行情总是比较弱的。”娇娇不放心地插话。

“我前期一直强调的医药、电子芯片、高端装备、化工、医药、大消费、工业互联网等高科技成长股，也许在上两周都需要追涨才能买到，但现在这些板块的个股也在调整之中，那下跌就是机会，投资者要敢于抄底这些股票。未来核心投资机会就在高科技股和低估值的价值成长股上，把握好这一大方向，就不会害怕震仓洗筹。”高智说。股指反复震荡，有利于巩固中期大底。

今日行情预测：震荡加剧

仓位：70%