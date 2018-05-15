乐视网承认：存在被暂停上市风险

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，乐视网举行了2017年度业绩说明会，就外界关注的热点问题，乐视网高管在线回答了投资者提问，并透露，乐视网存在被暂停上市风险。昨天盘中，乐视网一度下跌超7%，收盘跌3.64%报4.23元。

乐视网2017财年营收70.25亿元，同比下降68%； 净利亏损138.78亿 元，同 比 下 降2601.63%，并被出具了“无法表示意见”的会计师事务所意见。对此，有投资者提问称，上市公司的资格是否还保得住，乐视网未来是否会退市。

对此，乐视网董事会秘书赵凯表示，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司出现最近两年的审计报告对公司为否定或者无法表示意见，深交所可以决定对公司暂停上市。如公司拟采取的措施在2018年度审计报告未消除无法表示意见影响，则公司可能连续两年被出具无法表示意见审计报告，存在被暂停上市的风险。

说明会上，乐视网管理层特别强调，公司目前正在积极要求贾跃亭先生对其造成的上市公司关联债务问题负责，公司将采取包括法律手段在内的一切手段，责成贾跃亭先生及其关联方停止向第三方处置其所控制的乐视汽车（北京）有限公司、Faraday Future、Lucid等相关股权和资产，并优先用于切实解决其对上市公司构成的实际债务，尽最大可能保障上市公司股东权益，缓解公司资金压力。但贾跃亭先生并未就债务问题对上市公司有所反馈。

不过，在被投资者问到未来贾跃亭的FF汽车赚的钱可以还给上市公司，乐视网董事长兼总经理刘淑青回应称，公司未获得贾跃亭或其关联方通知，对媒体报道的“贾跃亭的FF汽车已经运抵中国”不知情、不了解。

对于公司面对的问题，管理层更表示：公司部分关联方应收款项尚未收回，已导致公司出现对上游供应商形成大量欠款无法支付、大量债务违约和诉讼等问题。如果没有新的资金进入，公司将面临经营困难问题。乐视网管理层也坦言，期望尽快解决上市公司体系大量的关联方欠款问题。上市公司目前经营非常困难，现任管理层也在时时刻刻努力改变现状，但阻碍于资金状况的严峻，公司正常经营无法得到有效推进。