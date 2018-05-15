金融开放外资先抢券商牌照

晨报记者 刘志飞

金融业对外开放步伐加快。日前，中国银保监会公布了加快落实银行业和保险业对外开放的多项实质性举措，包括降低外国银行分行吸收单笔人民币定期零售存款的门槛至50万元，允许外国银行分行从事“代理发行、代理兑付、承销政府债券”业务等。同时，中国证监会也发布了《外商投资证券公司管理办法》。目前来看，外资机构对控股券商更积极，据了解，到5月10日，短短7个工作日，就有3家外资机构提交申请材料，申请控股合资券商。

据悉，5月10日，摩根大通等向中国证监会提交了设立外商投资证券公司的申请材料，摩根大通拟持股51%。此前，野村控股也提交了相关申请，瑞银证券股权变更申请已获证监会受理。至此，筹备在华设立合资证券公司的券商或增至20家。证监会公示资料显示，截至今年4月底，处于排队状态的合资券商共计18家，包括大华继显陆金（云南）证券、温州众鑫证券、云峰证券等。

而外资银行的利好也不小，如全面取消外资银行申请人民币业务需满足开业1年的等待期要求，允许外国银行分行从事“代理发行、代理兑付、承销政府债券”业务，降低外国银行分行吸收单笔人民币定期零售存款的门槛至50万元，允许符合条件的境外投资者来华经营保险代理业务和保险公估业务。