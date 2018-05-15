金融理财辩论唇枪舌剑-“防风险·强技能”金融服务大赛结果出炉

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

贯彻实施资管新规对金融理财从业人员而言挑战大于机遇吗？普惠金融与金融企业效益最大化两者能兼顾吗？我国的金融去杠杆政策，是应该下猛药治理，还是应该兼顾部分客户的利益采取缓和的方式？针对这些富有挑战、切中时弊的话题，来自沪上金融业的优秀理财师们以他们的专业素养，展开了唇枪舌剑、引经据典的金融理财大辩论。

5月10日，由上海市职工技术协会、上海金融业联合会、上海金融理财师协会联合主办的第二届“防风险·强技能”金融服务大赛总决赛在上海期货大厦上演。大赛最后决出了五支优胜团队和10名优秀个人。

9个多月决出最终赢家

“传统银行仅靠安全性、稳定性的优势，很难在和第三方支付平台的竞争中获胜。正是基于这种危机感，银行需要不断创新，优化客户的体验感……”来自民生银行上海分行的顾盼盼观点清晰，语言犀利。在双方掷地有声的陈述中，决赛的辩论也拉开了帷幕。

上午的五场团体辩论赛，对决双方充分发挥自身优势，攻守激烈。语到妙处，引得台下评委和观众的阵阵掌声。

根据规则，团体辩论赛的10支参赛团队分成五组，每组3人，每场辩论赛两两对决，共进行5场比赛。双方集中展开资产配置、中美贸易战、股市等各种与市民财富生活相关的辩论。

据悉，这场“金融理财大辩论”旨在加强普惠金融服务宣导的同时，更侧重检验参赛选手的综合知识、专业技能和道德规范等多方面职业能力。同时也是展示上海金融理财师自身风采、专业能力、行为规范和职业形象的一次有益尝试。作为本土化的金融理财技能型比赛，大赛历时9个多月，经初赛、复赛、半决赛，在10数家金融机构的3703名选手中，决出10支团队，20位个人选手入围决赛。

最终，来自民生银行的“黄浦三剑客”、中国银行的“淮海之梦”、中国建设银行上海黄浦支行的“一颗赛艇”、中国建设银行浦东分行的“财富集结号”和申万宏源证券的“寻找阿尔法”5支团队获得“优秀金融理财团队”荣誉称号。

选手展现专业技能

决赛的下半场是个人赛。私募基金产品的高收益与防风险两者之间能否兼顾？一个颇具争议性的话题，引来了各方的激烈讨论。

根据规则，下午个人赛采取辩论赛和即时答辩的方式。首轮为十强争霸赛，20名参赛选手分成4支队伍，每队5名，每场比赛两两对决，围绕资管新规出台、私募基金如何防范风险等金融从业者实际工作中遇到的难题展开辩论。第二轮十强巅峰对决中，选手在观看完视频提问后即时答辩。

慷慨激昂的话语中，每一位参赛选手将他们的观点言简意赅地表达出来。同时，作为一位一线金融理财师，他们也将“专业技能”和知识储备发挥得淋漓尽致。

最终，经过激烈角逐最终来自上海农商银行彭林、国泰君安证券曹婷婷获得前二，此次大赛前十将推荐参加上海市2018年职工技能大赛“个人优胜金、银、铜奖评选。

据了解，此次决赛评审团由专家评委、媒体评委和大学生评委组成，采用投票制。唇枪舌剑、针锋相对的辩论让人大呼过瘾，专家评委精彩犀利的点评也让在座的观众和选手获益良多。

当天到场的决赛评委有来自上海市金融服务办相关处室领导、银行、证券、保险、基金、期货等行业公会及金融机构组成的专家评委、有来自上海各大主流媒体组成的媒体评委及部分高校学生代表组成的大众评委，以及近200人由会员单位和参赛单位组成的观众。

推动建立职业能力评估体系

在建设上海国际金融中心的进程中，加强多层次的金融理财人才建设是协会一项尤为重要的工作，金融服务大赛正在成为上海金融理财岗位顶尖选手绽放光彩的舞台、展示上海金融企业“诚信，高效”良好形象的平台。

当下，党中央高度重视防控金融风险、保障金融安全。全国金融工作会议明确了金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务。作为一线的金融理财师如何提高技能为客户提供专业化服务，如何防范金融风险，“防风险·强技能”金融服务大赛将是打造“公正、公平、诚信、高效”金融服务品牌的一片试验田。

上海职工技协金融理财专委会主任徐菲建议，加强行业自律组织建设，通过行业自律组织形成对沪上理财师的准入管理和黑名单公示制度，提高理财师的专业水平。同时，她建议建立金融理财职业能力考核评估体系，确立理财服务行业标准，形成跨行业、综合性、本土化的金融理财职业能力考核评估体系。