两大“利器”助投资者升级财富管理模式

晨报记者 刘志飞

家庭应该如何分配资产以满足长期的保障和财务需求？投资者如何根据自身的风险偏好和市场变化合理配置资产？以及投资者如何理解全球种类繁多的投资标的背后的风险和走势？渣打中国结合其国际银行财富管理经验，打造了一款以“全球资产配置”和家庭财富规划”为两大特色的财富管理APP，旨在支持中国投资者在“资管新规”时代构建符合家庭需要和风险偏好的财富管理模式。目前渣打财富管理APP已经在各大应用商店正式上线。

渣打财富管理APP的核心设计是为投资者最关心的问题提供咨询建议：通过渣打独家设计的“资产配置”计算器和“财富规划”计算器，以及APP每日更新的国内外市场解读和产品信息，投资者可以为后续的投资决策获得充分的信息。渣打银行这一设计的出发点，在于“刚性兑付”逐渐被打破后，中国投资者越来越需要明确自身的资金风险和需求、风险承受能力以及投资产品的风险收益状况。

渣打中国财富管理部董事总经理梁大伟表示：“资管新规对于银行的投研能力、资产管理能力和专业投资顾问团队的建设都提出了更高的要求。我们开发的这款APP，旨在为中国投资者提供丰富专业的咨询和建议，帮助投资者更好地读懂市场、看懂产品、做好家庭的财富管理决策。”