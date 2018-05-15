晨报记者 李 锐

在转型已经成为行业共识的背景下，银行已经开始玩起了跨界。

5月9日，根据跨境银行间支付清算（上海）有限责任公司公告，兴业银行代理广西农村信用社联合社接入人民币跨境支付系统（CIPS）合作关系获批，广西农信及其下辖行社共11家金融机构正式成为人民币跨境支付系统间接参与者。

据了解，2017年度广西全区跨境人民币结算量达1249亿元，居西部十二省（区）之首。近年来，该行以银银平台为依托，把握“一带一路”建设契机，持续打造银银平台国际版，围绕跨境支付结算、中小银行跨境投融资提供综合化国际业务服务方案。

而在5月10日，北京银行上海分行与上海市广播影视制作行业协会举行战略合作协议签订仪式。北京银行继推出“创意贷”品牌后，发布业内首个IP产业链文化金融服务方案“文化IP通”。截至2017年12月末，北京银行文化金融贷款余额568亿、年增速31%，在全行中占比持续提升，累计为5000多户文化企业发放贷款超过1500亿元。

北京银行上海分行相关负责人在签约仪式上表示：北京银行将文化创意产业作为拓展新兴信贷市场的重要领域，同时将自身信贷结构调整目标与文化产业发展规划相结合。多年来，在上海文广局的支持下，上海分行与上海市广播影视制作行业协会不断加深了解，双方已经开展了良好的合作。双方本次签订战略合作协议暨“准入系统对接合作”签订仪式，未来会进一步加大对文化创意企业的信贷支持力度，全力服务文化产业大发展。

此外，荷马金融在中国香港宣布获3000万元A+轮战略融资。投资方有Ventur-ous、Second Bloom Com-pany Limited、TDF Impact Investment Corp。荷马金融创始人兼CEO叶程坤表示，公司已初步完成全球化战略布局，本轮融资的资金将主要用于组建国际化金融团队、技术升级、品牌建设及开展证券托管服务。