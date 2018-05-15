资管新规时代来临-公募基金拿出绝对收益杀手锏

晨报记者 李 锐（基金主笔）

随着资管新规的正式发布，公募基金也在迎接即将到来的行业变局。前不久，备受关注的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称“资管新规”）正式发布，几乎对整个金融行业的发展作出了明确规定和风险防控，包括公募基金在内，资产管理行业肯定会迎来重大变局。在这种背景下，公募基金已经主动求变，这在近期的市场中就能看出端倪。

看点一：严控债市违约风险

就从今年以来，债券市场违约事件频发，这也导致多只基金踩雷。数据显示，截至5月11日，已有四川煤炭、丹东港、大连机床、亿阳集团、中城建、神雾环保、富贵鸟、春和集团、中安消、凯迪生态等10家公司旗下20只债券违约，合计债券余额多达170多亿元，这对于基金尤其是债券基金而言，肯定不是一个好消息。

日前，天弘基金副总经理兼固定收益总监陈钢认为，在贸易战的背景下，央行在政策上将会有所放松，因此我们对债券市场持乐观态度，但我们认为本轮牛市更有可能是慢牛，资产端的调整会循序渐进，且央行货币政策将是有节制的放松，过度放松不可期，因此出现慢牛的概率更大。”

天弘基金副总经理首席经济学家熊军介绍了天弘的资产配置框架，及二季度资产配置方向。他分析，由于长期利率短期内易上难下，长期有下行压力，短期利率有一定下行空间，货币基金和固定收益短期品种的配置价值下降； 监管政策对商业银行债券配置存在多个渠道的负面影响，信用等级利差处于低位，打破刚兑是既定的政策方向，去杠杆强监管有可能加快信用债风险释放，投资宜标配或者小幅高配货币基金，标配或者小幅高配中长久期利率债和高等级信用债，长期资金可把握市场机会加大长期利率债和高等级信用债的配置力度，低配中低等级信用债。

看点二：消费主题表现活跃

与此同时，消费升级类主题基金则表现活跃，受到的关注度越来越高。今年前4个月A股主流指数全都下跌，其中上证指数下跌6.8%、深圳综指下跌6.49%，创业板综指下跌0.30%。不过，医药生物逆市上涨4.89%，在申万28个一级行业中涨幅居第二位。今年前4月，融通基金旗下融通医疗保健行业、融通健康产业净值分别上涨17.86 %、12.80%。其中融通医疗保健行业在银河证券分类的医疗主题基金中位居首位。

融通医疗保健行业基金经理蒋秀蕾认为，医药行业2018年开始将在2017年基础上走出低谷，医药行业进入了创新为核心的导向、产业升级进入精细化增长的新周期。一致性评价、创新药、制剂出口将是2018年医药行业的政策受益主线，疫苗、化药、生物药将是2018年可看全年的高景气子行业，尤其是疫苗。蒋秀蕾认判断，医药行业经过过去3年的调整，目前整体估值相对较低，加之2017年政策支持传导的利好逐渐凸显和板块业绩的回升，未来一年大概率会是景气向上的走势。

天弘基金日前公告称，自5月10日起，“天弘安康养老混合型基金”正式变更为“天弘安康颐养混合型基金”，基金简称也由“天弘安康养老混合”变更为“天弘安康颐养混合”，基金代码维持不变。数据统计，截至2018年5月8日，天弘安康颐养自2012年11月底成立以来每个自然年均录得正收益；且自成立以来年化收益超8%，累计回报达52.2%，而历史最大回撤仅为8.8%。

天弘基金养老金业务总监朱海扬曾表示，“互联网+”的趋势正为养老金资产管理带来全新的发展机遇，“资产管理机构要树立互联网思维，做好互联网时代养老金资产管理的各方面准备，才能实现跨越式发展。”天弘基金正充分利用自身的专业能力和互联网技术优势，依托大数据优势积极打造“互联网+金融+养老”的新模式，通过移动互联、大数据、云计算，构建“互联网+”下的养老金资产管理的生态链。

看点三：绝对收益受追捧

而从目前来看，类货币基金的绝对收益产品受到更多追捧。沪上一家中型基金公司人士对媒体透露，计划设计封闭期限较长的定开绝对收益类产品，锁定一部分债券票息收益，通过拉长久期的方式拉开与货币基金的差距。“这种产品不是保本的，只是采用比较保守的策略。”上述产品总监指出，原先选择保本类理财产品的投资者，最关注的是收益率及流动性的搭配，而应对银行理财市场的方式是寻找期限足够的定开理财投资模式。

同时，褚艳辉的最新力作——浦银安恒回报定期开放混合型基金已经开始发行，作为浦银安盛绝对收益军团的新成员，浦银安恒延续家族基因，是一只追求绝对收益的产品，将以债券投资为主、股票投资为辅，其中股票投资比例将不超过基金非现金资产的三成。

值得一提的是，该基金拟任基金经理褚艳辉拥有穿越牛熊的长期战斗力、管理产品出色的稳定力和注重风险控制的防御力。具备“三力一体”的投资实力，褚艳辉的领衔担纲可以说为浦银安恒的未来运作提供强大支撑。2018年二季度行情开启，A股在全球经济复苏和国内企业盈利向好的背景下，未来表现可期； 债市方面在经历较长时间的调整后，也有望回暖。

看点四：QDII基金持续火爆

之所以说火爆，是因为QDII 基金外汇额度持续增加，一改之前额度受限的困境。4月底，外管局宣布给包括基金公司在内的机构新增QDII额度83.4亿美元，公募基金获得其中近七成的额度。时隔3年终于再次新增合格境内机构投资者（QDII）额度，让基金公司振奋不已。围绕产品设计、寻找托管行等工作，基金公司为拓展QDII业务忙碌起来。

据了解，目前，基金公司QDII 产品布局重点放在指数型权益基金以及投资海外债券的固收产品，也有基金公司开始筹备覆盖香港市场以外的主动投资团队，指数公司、境外托管行都在第一时间与基金公司沟通，争取合作机会。

投资风格以稳健见长的国投瑞银基金即将于5月18日推出一只聚焦沪港深行业龙头的基金——国投瑞银行业先锋，股票投资比例为0-95%，将通过在沪港深市场中精挑优质龙头股形成核心股票池，再根据市场风格、行业景气度等因素，持续动态调整投资组合中的行业配置，两个维度结合实现资产增值。该产品的基金经理綦缚鹏拥有15年证券从业经历，其投资风格稳健，风险控制能力优秀。据Wind显示，截至2018年5月2日，由其管理的另一只基金国投瑞银瑞利混合自2016年8月5日转型为灵活配置型基金以来，净值始终保持在1元以上，2017年收益率为19.52%。

而在此前，上投摩根、富国基金也刚刚推出了类似QDII基金产品，目前均在发行之中。