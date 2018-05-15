打响“上海文化”品牌　三年行动计划新进展-展现标识度 抓好“码头”“源头”建设

晨报记者 陆乙尔

文化品牌是一座城市最闪亮、最有魅力的金字招牌，承载着城市精神品格和理想追求。昨日，在市政府新闻办举行的市政府新闻发布会上，市委宣传部副部长胡劲军介绍了《全力打响“上海文化”品牌 加快建成国际文化大都市三年行动计划（2018-2020年）》（以下简称《“上海文化”品牌三年行动计划》）有关推进情况。市教委副主任高德毅、市文广局局长于秀芬、市新闻出版局局长徐炯、市文明办副主任宋慧出席发布会，共同回答记者提问。

打响“上海文化”品牌重在展现标识度，既要抓好“码头”建设，也要抓好“源头”建设，切实把“红色文化”、“海派文化”、“江南文化”三大文化资源转化为品牌建设源动力。

“源头”建设

瞄准优秀传统文化、红色文化和现实题材创作

“源头”建设，重在原创力，它贯穿于文化品牌建设各领域全过程，直接关系到“上海文化”的可持续发展。唯有坚持打造“上海原创”、“上海制作”、“上海出品”的品牌矩阵，才能彰显“上海文化”历久弥新的突出地位。围绕文化“源头”建设，上海今后将聚焦三个方面：瞄准中华优秀传统文化的源头、瞄准中国红色革命文化的源头、瞄准现实题材作品创作的源头。

在弘扬传承中华优秀传统文化工作中，除了优秀传统文化传承、江南文化研究发掘展示等专项行动外，更要将精力和重点聚焦在发挥上海的潜质和优势，通过独辟蹊径，瞄准中华优秀传统文化的总源头寻求突破。

世界上很多民族都有自己的史诗，作为中国神话学研究重镇的上海，有厚重底蕴、现实力量，更有成熟条件在创作史诗版中国神话中发挥更大作用。围绕这一主题，上海率先提出实施“开天辟地——中华创世神话文艺创作与文化传播工程”，体现上海在推进中华优秀传统文化传承发展工程中的责任担当，力争形成规模、形成品牌、形成优势，确保在传承弘扬优秀传统文化方面彰显上海特色、走在全国前列、产生世界影响。

在瞄准中国红色革命文化的源头方面，上海拥有极为丰富的红色文化资源和源远流长的红色文化基因，关键则是要用好用足这些资源禀赋优势。《“上海文化”品牌三年行动计划》中“党的诞生地发掘宣传专项行动”，将把建党精神与城市精神结合起来，把红色血脉与城市文脉结合起来，以中国红色革命文化总源头为目标，从发掘保护建党历史资源等多个维度切入，推动“红色文化品牌”建设。

针对“现实题材作品创作”，今年是改革开放40周年，前不久，习近平总书记在博鳌亚洲论坛提出“中国改革开放再出发”的新时代使命，这对现实题材创作工作提出新的要求和新的期望。上海提出“以五年为时间点，实现五年百部精品创作目标”，聚焦重大现实题材，创作更多精品力作。



“码头”建设

突出三“集聚”三“更加”，各大文化节展活动陆续上线

一直以来，很多人习惯称上海为“文化大码头”。这种助力世界优秀文化在上海生根开花的“码头”，在“上海文化”品牌建设中发挥着关键作用。唯有胸怀“海纳百川”精神，巧借“他山之石”，发挥好“码头”集聚效应，才能帮助上海打造首发、首演、首映、首展市场，帮助上海建成优秀文化发展的“基地”和“大本营”。围绕文化“码头”建设，要突出三个“集聚”和三个“更加”。

三个“集聚”指集聚文化人才、集聚龙头企业、集聚文化创意。“人才是第一资源”，只有越来越多的文化名家大家扎根上海，上海的文化底蕴才会越来越厚实。“文教结合提升专项行动”将开展“文化名家选拔推荐”、“青年文艺英才培养计划”、“具有上海特色的文化艺术荣典制度”等重点工作，最终形成文化大家和人才的完整创新机制。

企业是最重要的文化市场主体，是文化品牌建设不可或缺的核心要素，如阅文集团引领上海网络文化发展这样的龙头企业带动行业发展的例子不胜枚举。上海将加快推动“文创50条”政策落地，集聚和培育一批龙头文化企业。创意则是文化发展的原生动力，要在全市营造充满创意的氛围，让文化创意的基因在城市的血脉中流淌。

三个“更加”指更加凸显制度创新、更加彰显开放姿态和更加展现合作精神。近年来，“制度创新”堪称全面深化改革激荡之声最响亮的音符。上海详细对标了纽约、伦敦、巴黎等先进城市成功经验和做法，充分研究了北京、广东、浙江等地先进政策，求教本市科技、金融、商贸等领域，目的就是要吸纳国内外跨领域有用措施“为我所用”。

同时，要建设好上海文化“码头”，必须以更开放包容的姿态迎接世界。上海已具备这样的条件和实力，比如随着自贸试验区推进，上海的文化市场更为开放，演出经纪、游戏游艺机制造、娱乐场所、印刷等先后完全对外放开。还培育了上海国际电影节、中国上海国际艺术节、中国国际数码互动娱乐展览会（China Joy）等具有国际影响力的重大节展活动，这些“上海主场”的品牌节展高度展现了上海的开放程度和发展活力。

在新时代背景下，文化“码头”建设，更多取决于与世界其他城市的文化交流程度和协作水平，取决于区域经济一体化形势下的城市间合作。围绕国家“一带一路”倡议和长三角一体化发展战略，上海将建立起“一带一路”沿线的艺术节、电影节、美术馆、博物馆、音乐创演、非遗保护六大合作机制并设立联盟。今年6月还将举办首届中国（上海）国际文化装备博览会，11月则将联手江、浙、皖共三省一市举办首届长三角国际文化产业博览会，江南百工——长三角非物质文化遗产博览会等重点活动也在筹办中。



齐头并进

具体任务表已发布，“码头”“源头”建设相得益彰

前不久，市委书记李强指出：“上海要在文化码头建设上更下功夫，要在文化源头建设上巩固地位。”打响“上海文化”品牌，唯有发挥“码头”的深度，吸引和集聚各路名家、名企、名人、名作、名展和名演前来上海“停靠”，“源头”建设才能水到渠成。也唯有发挥“源头”的高度，辐射和引领周边文化共同发展，进而提升城市知名度和影响力，“码头”建设才能相得益彰。“码头”和“源头”建设要齐头并进，贯穿于文化品牌建设全过程，

之前《“上海文化”品牌三年行动计划》 提出3大品牌任务、12项专项行动、46项具体抓手和150项重点项目。为推动工作落实落地，《“上海文化”品牌建设重点项目150例工作目标及具体任务表》已正式印发。该任务表按责任分工，对应150项重点项目，并针对每个项目的目标和举措进行了具体阐述，整个“上海文化”品牌建设的各项任务将由65个责任单位按照分工同步推进，并着力开展强化全市协同、加强追踪督查、深化宣传推介这三方面工作。



