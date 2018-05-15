上海城市精神、品牌节展、文化艺术人才培养……-你关心的问题，这里都有答案

晨报记者 陆乙尔

昨日，在市政府新闻发布会上，针对《全力打响“上海文化”品牌 加快建成国际文化大都市三年行动计划（2018-2020年）》 有关推进情况，市委宣传部副部长胡劲军、市教委副主任高德毅、市文广局局长于秀芬、市新闻出版局局长徐炯、市文明办副主任宋慧回答了大众关心的问题，如上海城市精神的新时代含义，上海国际电影电视节、上海书展、上海国际艺术节、上海之春国际音乐节等重大节展的发展方向和亮点，文化人才的培养政策等。

问题1

“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”这16个字的城市精神深入人心，面对新时代，如何理解上海城市精神？上海未来在塑造和培育城市精神方面有哪些做法？

宋慧（市文明办副主任）：

这正是打造文化品牌，实现“五个更加”任务当中一个重要的发展目标——让城市特质更加彰显，让这座城市的文化和城市精神全面转化为市民的精神气质和文明素养。让城市精神和广大市民融为一体，是打响“上海文化”品牌、彰显上海精神特质、增强城市软实力的重要途径，从全市精神文明建设的角度来说，将主要围绕五个“一”：推进一项行动、培育一批典型、营造一种氛围、倡导一种风尚、细化一系列创建活动。

问题2

即将在6月份举办的上海影视两节以及秋天的上海国际艺术节，在提升影响力方面有什么亮点？

于秀芬（市文广局局长）：今年上海国际电影电视节将在提升国际性和专业性两个方面“提质”，着重加强“三个平台”的建设。今年电影节期间将成立“一带一路”电影节联盟，还会举办“一带一路”电影周，展示“一带一路”沿线国家独特的电影艺术。同时，要通过几年的努力，把影视两节打造成亚洲最大的影视产业合作平台。今年起，影视市场将专门建立“国际合拍片”板块，开展国际项目路演以及国际合作政策推介会等。加强市区融合的平台建设，则将根据上海影视产业“1+3+X”的发展布局，与长宁、松江、普陀、静安、浦东、黄浦等六个区开展一系列合作。

上海国际艺术节，则要在未来三到五年里，着重抓好精品力作的展示平台、优秀作品的创作平台、青年人才的孵化平台、公共文化的推广平台、产业联动的专业平台这五个平台建设，突出艺术节的标识度和独特性。

问题3

在计划落实的进程里有关文化人才部分，如何理解上海特色的文化艺术人才荣典制度？

胡劲军（市委宣传部副部长）：

目前上海正在设计针对文化艺术人才的荣典制度，旨在构建一套全社会评价、充分尊重人才的制度。荣典制度将覆盖老艺术家、中青年艺术家、外来文化艺术人才，具有跨行业、跨职业、跨系统、跨部门，突破年龄、突破职称、突破地域、突破单位的特点。

上海正在用这样的荣典制度理念改造两个老的“文化品牌”。第一个是“上海之春”。“上海之春”今后主要做四块内容。第一块，对中国的优秀音乐作品进行持续的全方位关注。第二块，对56个民族的音乐作品给予大力关注和扶持。第三块，对散落在世界各地的中华优秀音乐人才每年提供一次在上海集中亮相的机会和平台。第四块，也有国际名团的演出安排，和教育、社区交融在一起，以区别于一般的演出季。

第二个是“白玉兰戏剧奖”。首先，要从过去比较局限于戏曲表演，逐步扩容到兼容整个舞台艺术表演。其次，把“申报制”改为“申报制”加“推荐制”。

问题4

在学科建设和人才培养方面有什么系统的布局？

高德毅（市教委副主任）：

2006年以后，上海在全国率先把教育和文化事业发展紧密结合起来，尤其是2014年，上海承担“一市两校”教育综合改革国家试点。面向2020年和2030年，对上海高校整体布局和学科专业布局进行了系统规划，重点对文化艺术人才培养进行了整体规划，以处理好人才源头与码头之间的关系，以源源不断的人才支撑上海文化品牌建设。

一是通过文教结合平台机制，及时发现和预测上海文化事业发展所需的各类人才及其规模、层次、结构，并由教育与宣传文化部门紧密合作、动态调整。二是把文化艺术学科和专业纳入上海高校高峰学科建设计划。三是把特色优势文化学术学科纳入上海高水平地方高校建设范围，进行重点建设。

问题5

上海书展会有什么新亮点，出版方面会有什么新贡献？

徐炯（市新闻出版局局长）：

今年是上海书展15周年，提升上海书展的品质，打响上海书展品牌，首先要推动全国新书、好书在上海书展首发。二是把活动做得更好，汇聚全国乃至国际上的名家参与上海书展的活动。三是促进上海出版机构和全国其他优秀出版机构，全国的出版人和作者，建立更广泛的合作关系，使得上海本土作为出版的重镇，产生更多的优秀图书。

在出版方面，上海作为近现代以来的出版重镇，要继续加强学术和专业出版中心的建设，推动上海高校的学术研究成果转化为出版资源。同时，也要保持上海学术期刊在全国的领先地位，特别是重点支持高校创办外文版的学术期刊，也要支持上海出版社尝试用外文出版国内外学者的学术专著。

问题6

去年上海市出台了“文创50条”，目前政策落地情况怎么样？

于秀芬（市文广局局长）：

影视产业方面，将加快推进基础摄制设施的建设，聚焦影视创意制作、影视拍摄、后期制作等环节，统筹形成“1+3+X”的布局。演艺产业上的重点是要把以前比较分散的产业链，按照演艺产业的规律形成完整的政策支持链。动漫游戏产业则聚焦近年备受关注的电竞产业发展，引入顶尖电竞赛事，对赛事、战队、场馆给予支持。同时，要打造能够代表上海水平、风格和形象的市级战队，塑造国际知名电竞品牌，探索电竞领域的运动员注册制度。

网络影视产业将聚焦新科技、新业态，鼓励采用大数据、人工智能、物联网等新技术有机融合，鼓励互联网视听节目服务机构不断创新产品和服务，促进短视频、音频、网络直播、电竞直播等新形态的健康发展。艺术品产业重点要关注艺术品产业的人才发展。