无论“胡萝卜”还是“大棒”，美方都要拿出诚意来

国际锐评

作者 国际锐评评论员

刚刚，中国外交部正式宣布，习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤，明天将率中方贸易谈判代表团赴美作进一步磋商。这是在美国白宫宣布邀请刘鹤副总理访问美国一周之后，中方对美方最直接的行动。邀约与应约，如此快的行动，着实反映了双方的诚意与诚信。

不过，令人费解的是，在中方代表团赴美之前，特朗普先后发了两条推特，其一是说，美中元首正在努力想办法恢复中国中兴公司的商业运营，他已指示美国商务部具体处理这项工作；另外一条推特则警告说，中美之间的贸易谈判（结果）多年来太偏向于中国，中方连一个双赢的结果都觉得难以接受了，但是（美方）要保持冷静，会找出办法的。

如果说，特朗普第一条推特给人的感觉是面带微笑，手提大礼包，为本周即将开始的中美经贸磋商谈判营造氛围，那么，第二条则笑意全无，且有抱怨兼威吓的味道。换言之，这就是美国人惯用的“胡萝卜”加“大棒”手段。问题是，这些手段对中方管用吗？

应邀访美

细心人会发现，中方发布代表团访美消息时，特意指出是“应美国政府邀请”。这意味着什么呢？回顾最近中美贸易冲突，大致可以归为三个回合。先是三月底四月初的剑拔弩张，500亿美元关税和对等额度报复的双边对抗，后来是美国在本月初派代表团访华谈判，再到今天中方应邀访美。可以看出，美方政策在变化。华盛顿似乎逐渐认识到，贸易战解决不了问题，大棒政策也吓不倒中国人，中方客观理性的政策表达，就是管控中美关系冲突的务实选择。从美方主动安排豪华代表团访华，到上周又邀请中方访问华盛顿，这一选择应该是在理性认知基础上的决定。至少，在形式上，美方经历了从高压施压转向通过谈判解决贸易冲突的过程。

中兴放行？

对特朗普昨天关于中兴的推特，恐怕中国人大多是持“谨慎欢迎”的态度。估计第一反应多是充满狐疑：此说靠谱吗？再者，这条推特其实说得也算明白：这件事要交给商务部具体解决。话里有话更像是“有条件放行”，至于条件是不是就可以狮子大开口了呢？

“中兴事件”固然有中兴公司的问题，但是，仅仅因为没有及时惩戒处理数十名涉事员工，特朗普就祭出致命大招，显然夸张得超乎寻常。其次，“中兴事件”是把双刃剑。中兴固然遭受打击，但是，美方对中兴的禁售令，也让其他国家的公司领教了美国市场的不可靠性和对美国产品依赖的风险性。当然，“中兴事件”提醒了中国人，必须奋发图强，掌握高新技术，否则，就无法解决悬在头上的“达摩克利斯之剑”。这个大棒，其实也伤害了美国人自己。

如果“中兴事件”峰回路转，当然是值得欢迎的新进展。但是，如果美国试图以此要挟中国换取不切实际的让步，那就打错了算盘。

“不切实际”

不得不提到美国在北京谈判时故意泄露出来的要价清单。这份清单不仅霸道而且荒谬，连很多西方媒体都看不下去，称美国政府“要么太蠢……要么太傲慢……”。

这些要求显然被中方拒绝。美方的荒谬要价，令人怀疑美方是否有诚意通过谈判解决存在的贸易问题？大棒看似有力度，却不一定好使；胡萝卜看似诱人，却也难让对方失去理性。

本周，中美双方将再次会面。经过前期的较量和初步的谈判，估计双方对对方的底线应有一定了解。接下来双方将是实质性的谈判了。谈判是妥协的艺术，通过谈判达成的结果，往往是彼此都有所让步但又同时获益的结果。无论“胡萝卜”还是“大棒”，没有诚意，中方都不会买账。中方带着诚意赴约，美方要拿出足够的诚意，才有可能成就一场成功的谈判。

（国际锐评评论员 许钦铎）