主动作为，书写对外开放新篇章（评论员观察）

人民日报-彭 飞

面向未来，中国整装再出发，朝着更高水平、更高质量的对外开放奋力前行

超市里，来自阿根廷的新鲜红虾让顾客食指大动；网络上，“一键下单”即可让澳大利亚的深海鱼油越洋送货到家；市场上，一套法国化妆品从进口通关到上市销售仅需5天……今天，随着中国开放的大门越开越大，消费者的购物清单也越来越“国际范儿”。

多样化的消费选择、实实在在的获得感，背后是新一轮对外开放的重大举措。党的十九大报告指出，“推动形成全面开放新格局”“主动参与和推动经济全球化进程，发展更高层次的开放型经济”。习近平总书记在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上强调，“中国对外开放一定会打开一个全新的局面”。站在改革开放40周年的时间节点上，如何更加深刻地理解“开放”对中国发展的历史性作用，如何更加主动地谋划进一步扩大开放，是十分重要的时代命题。

从改革开放初期率先设立4个经济特区点亮东南海岸线，到重庆自贸试验区、兰州关检联合查验平台等创新举措打造内陆开放高地；从借道香港吸引国外先进技术和资本，到“一带一路”建设让世界分享中国发展红利……在对世界敞开怀抱的过程中，中国不断拥抱新的发展机遇。开放、包容的中国，不仅深入参与到国际分工当中，享受市场、技术、资本的红利，也通过开放激发内生动力、完善体制机制，获得了跨越式发展的加速度。正如习近平总书记所强调的：“过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。”

我们对外开放的脚步不会停歇。自我国加入世界贸易组织起，国际国内形势都发生了巨大变化。如今，中国已经是世界第二大经济体，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期；世界经历国际金融危机的考验，面临着逆全球化思潮泛起、贸易保护主义抬头的挑战。抓住机遇、规避风险，实现更高质量、更有深度、覆盖面更广的对外开放，成为中国的战略选择。有序放宽银行、证券、保险行业外资股比限制，明确汽车等制造业对外开放时间表，支持海南建设自贸区、自贸港……面向未来，中国整装再出发，朝着更高水平、更高质量的对外开放奋力前行。

“一花独放不是春，百花齐放春满园”。中国正在重新诠释开放的内涵，引领包容性发展。对外开放是中国基于发展需要作出的战略抉择，同时也是在以实际行动推动经济全球化造福世界各国人民。“一带一路”倡议提出以来，已有80多个国家和国际组织同中国签署合作协议，丰硕成果映照着合作共赢的理念。今年，上海还将举办首届中国国际进口博览会，目前签约的参展企业数量就已超过1000家，展会必将为中国对外开放开辟新蓝海。一个日益开放的中国，不仅能有力促进经济高质量发展、更好满足人民对美好生活的需要，也必将在与世界的交流融通中贡献更多中国智慧、中国方案。

从大航海时代开辟的世界图景，到工业革命塑造的全球市场，再到建设你中有我、我中有你的人类命运共同体，人类文明的历史，就是一部开放、融通、合作的发展史。滚滚向前的时代潮流，深刻启示着我们：开放带来进步，封闭必然落后。今天，迎来从站起来、富起来到强起来伟大飞跃的中国，比以往任何时候都更有信心扩大开放，也更有能力在对外开放中书写更加辉煌的篇章。（网站首页图：晨报微信制图）