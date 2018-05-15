[视频]【开创对外开放新局面】中国更高层次开放按下快进键

来源：央视新闻客户端

央视网消息（新闻联播）：习近平总书记在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上指出，过去40年，中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展，也必须在更加开放条件下进行。这是中国基于发展需要作出的战略抉择，同时也是在以实际行动推动经济全球化造福世界各国人民。随着经济发展进入高质量发展新阶段，我国更高层次的对外开放正在按下快进键。中国在贸易、投资和金融市场开放等诸多领域，正为世界带来更多新红利。

5月9日中国同意给予日本2000亿元人民币合格境外机构投资者额度。支持日本金融机构积极投资中国资本市场，目前人民币合格境外机构投资者试点地区已扩展到18个。

从资本市场银行业到保险业，短短一个月，中国金融开放举措密集落地，服务业开放挺进深水区的同时制造业开放也走向全方位。汽车、船舶、飞机制造业均放宽了外资准入限制，计划取消外资股比限制。与此同时，在分3批设立11个自贸区的基础上，中央决定，支持海南全岛建设自贸试验区并逐步探索稳步推进中国特色自由贸易港建设。南北呼应，紧接着出台的河北雄安新区规划纲要提出，支持以雄安新区为核心，设立中国河北自贸试验区。

与此同时，中国始终坚定支持贸易自由化为世界贡献更好的合作机制和方案。目前中国与24个国家或地区签署16个自由贸易协定，并积极推动多边贸易谈判进程。中国还致力于构建开放型世界经济。提出共商、共建、共享理念，切实推动“一带一路”建设合作，造福沿线各国人民。