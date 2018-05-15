【新时代·幸福美丽新边疆】西藏阿里：生命禁区种出民生蔬果

来源：新华网

新华网阿里5月14日电（张宸 雪珍）在西藏阿里地区噶尔县生态农业产业园内，智能温室里采用无土栽培技术培育的蔬菜青翠欲滴，长势喜人；蔬菜大棚里茼蒿、生菜、西瓜等各类常见蔬果散发出诱人的光泽，静待采摘；十几种蔬菜水果香气四溢，茁壮生长，幼果挂满枝头……

菜商胡进涛展示刚摘下来的茼蒿。新华网记者 张宸摄

“这是刚刚摘下来的茼蒿，你看上面的水还没有干，正准备拉到超市去卖。”安徽菜商胡进涛指着刚采摘下来的蔬菜兴奋地说道，“我们的价格比市场上还要便宜一些。”

在平原地区，这些或许很常见，但在高原，这堪称奇迹。

阿里地区平均海拔4500米以上，年均降水量只有75毫米左右，含氧量不足内地的50%，是医学上公认的不适合人类居住的“生命禁区”。群众戏称，阿里一年只有两个季节：冬季和大约在冬季。高寒缺氧的环境让很多植物都难以存活，种植蔬菜和水果，更是想都不敢想的事情。

长期以来，生活在这里的人们吃的蔬菜和水果，主要靠从千里之外的新疆等地运输，高昂的运费使得蔬菜价格居高不下。买菜难、买菜贵成为长期困挠当地政府的民生难题，极大影响群众的获得感。

智能温室正在培育的蔬菜。新华网记者 张宸摄

针对这一问题，噶尔县委、县政府先后投入近亿元，建设了集蔬菜种植、试验示范、科技培训、种养循环等功能为一体的现代设施农业园区。产业园引进国内先进的设施种植技术，建设了12万平方米的日光温室、五膜拱棚、智能联动温室，最终在高原地区种出了高品质、高产量的蔬菜和水果。

智能温室里长势喜人的蔬菜。新华网 雪珍摄

“我们找农户进行调研，找专家分析水质和土壤，集成了国内先进的农业技术，最终确认这里具有发展棚栽业的条件。”阿里地委委员、噶尔县委书记高宝军说，“针对特殊的气候特点，园区专门建设了智能温室，进行工厂化育苗，技术人员密切关注大棚里的温度和湿度，满足了蔬菜种植需要的一切条件。”

大棚里结出的西瓜。新华网 雪珍摄

在管护人员的精心呵护下，产业园里种出了三十多种蔬菜和水果。2017年，噶尔县生态农业产业园瓜果蔬菜产量达到640吨，满足了当地60%的市场需求，群众在家门口以更低的价格吃到了更新鲜的蔬菜。

工作人员在劳作。新华网 雪珍摄

为了鼓励更多的人种植蔬菜，产业园还为当地建档立卡贫困户承包大棚免去了一年的租赁费用；通过以工代训、技术员带徒等方法，促进易地搬迁群众就业增收，让利群众，深受欢迎。据规划，2018年续建大棚可为异地搬迁点贫困群众提供120个就业岗位。

在产业园就业的群众，通过土地流转、劳务打工等方式，既挎上了菜篮子，又鼓起了钱袋子。“我们在这里做些除草、掐枝之类的杂活，一天就有200元收入，这是在老家放牛羊时不敢想的好事。”异地搬迁点群众卓玛说，“家里没有蔬菜了，就在这儿买，既便宜又方便。”（完）