【新时代·幸福美丽新边疆】卓嘎：北京归来更幸福

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新华网山南5月14日电（记者 马艺萌 刘子明 陈琳）“今年去北京参加两会，让我这个有20多年党龄的老党员长了不少知识，尤其是思想政治方面。我希望尽我所能，在玉麦起好示范带头作用。”西藏隆子县玉麦乡原乡长、年近60岁的卓嘎说。今年，卓嘎多了一个新身份——第十三届全国人大代表。

卓嘎在山上喂牛（5月9日摄）。新华网记者 马艺萌 摄

跟随“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动的队伍，记者来到玉麦，见到了卓嘎本人。从北京回到玉麦的卓嘎，又变回了那个朴实的放牧守边人。

见到卓嘎时，她正拿着饲料准备去山上的草场喂牛。这也是她每天最忙碌的时刻。

卓嘎在山上喂牛（5月9日摄）。新华网记者 马艺萌 摄

“大家都知道你去了北京，走进了人民大会堂。北京好吗？住得惯吗？”记者问道。

卓嘎腼腆地笑了笑说：“北京很好，住着很舒服！这次去，我学了很多知识。”

卓嘎说，她有三个女儿，大女儿在江西上大学，二女儿、三女儿都在上高中，“我希望自己的孩子有知识、有文化。”

说起卓嘎，很多人其实并不陌生。她生活的地方玉麦是目前我国人口最少的行政乡。1996年前，整个玉麦只有卓嘎、央宗姐妹和父亲桑杰曲巴三人。在上个世纪长达50多年的时间里，卓嘎、央宗和父亲桑杰曲巴一家两代人在玉麦放牧守边，默默守护祖国领土。

回想起过去的日子，卓嘎仍感触很深。曾经，每年11月开始的大雪封山季，会把玉麦变成一座高原“孤岛”。去年，在党和政府的关心下，玉麦终于告别了曾经的“与世隔绝”。

2016年6月来到玉麦担任乡长的胡学民不禁感叹道：这两年，玉麦的变化真大！

玉麦乡老乡长卓嘎（5月9日摄）。新华网记者 马艺萌 摄

走进卓嘎的家，一个超大尺寸的液晶电视十分吸引眼球，此刻正在播放电视剧。从前，村民用电要靠水能发电，稳定性差。今年年初，玉麦群众终于用上国家电网的电能，再也不用担心用电问题。

用电问题解决了，小康示范乡建设也在如火如荼进行中。几个挖掘机同时工作，各种工具摆在道路两旁，村内多处立着粗壮的水泥柱。

乡长胡学民指着眼前的柱子说：“这些都是将来我们盖房子的地基，我们的房子都是统一装配的，所以建设速度非常快，平均10到15天一个，争取今年10月份建好。从县里通往玉麦的公路也有望在10月份通车。”

和乡长的心情一样，现在的卓嘎就盼着早日搬进未来的新家：两层楼、带院子，像别墅一样。

边境地区经济社会的不断发展，基础设施的不断完善，会让更多群众像卓嘎一样，坚定扎根在雪域边陲，做神圣国土的守护者、幸福家园的建设者。

在西藏长达4000多公里的边境线上，还有很多像玉麦一样的边境乡、边境村，也有很多像卓嘎一样的守边人。这些地方如今发展得怎么样？那里的群众生活得好不好？这不仅是党中央和总书记的牵挂，也是全国人民的牵挂。

记者在玉麦、在卓嘎这里找到了答案：在党的关怀下，他们幸福得像格桑花儿一样。

卓嘎，从北京归来更幸福了。（完）